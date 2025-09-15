Critical Infrastructure Technologies Ltd. unterzeichnet Vertraulichkeitsvereinbarungen, um Nexus 20-Kommunikationssysteme weiterzuentwickeln

Vancouver, BC – 15. September 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler von autonomen Mobilfunkplattformen mit hoher Kapazität, freut sich, die Unterzeichnung von zwei Vertraulichkeitsvereinbarungen (NDAs) zwischen jeweils drei Parteien mit führenden globalen Partnern bekannt zu geben, um die sicheren Kommunikationsfähigkeiten für die Nexus 20-Plattform weiterzuentwickeln, die vom ukrainischen Verteidigungsministerium angefordert wurden.

Die Vereinbarungen wurden unterzeichnet zwischen:

- Babcock Land Defence Limited, Nokia Solutions and Networks Oy und Critical Infrastructure Technologies

- Babcock Land Defence Limited, Ericsson Limited und Critical Infrastructure Technologies

Diese NDAs bilden den Rahmen für die Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Integration von vollumfänglichen 4G/5G-Telekommunikationssystemen in Nexus 20. Sowohl Nokia als auch Ericsson wurden als bevorzugte Lieferanten für moderne Telekommunikationshardware für das Programm ausgewählt, das die Lieferung von 50 Nexus 20-Plattformen umfasst.

„Dieser Meilenstein stellt sicher, dass Branchenführer in einem sicheren und kooperativen Umfeld zusammenarbeiten können, um erstklassige Kommunikationssysteme zu liefern, die den betrieblichen Anforderungen des ukrainischen Verteidigungsministeriums entsprechen“, sagte Brenton Scott, CEO von CiTech. „Durch die Nutzung der bewährten Fähigkeiten von Nokia und Ericsson sowie der umfassenden Verteidigungskompetenz von Babcock kommen wir der vollständig integrierten Kommunikation der nächsten Generation für die Nexus 20-Plattform einen Schritt näher.“

Das Nexus 20-Programm unterstreicht die Bedeutung einer widerstandsfähigen, sicheren und leistungsstarken Kommunikation in modernen Verteidigungsoperationen. Die Unterzeichnung dieser NDAs ebnet den Weg für die detaillierte Systemkonzipierung und -integration und bringt das Projekt einen Schritt näher an die Umsetzung.

