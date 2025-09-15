    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group

    AKTIE IM FOKUS

    241 Aufrufe 241 0 Kommentare 0 Kommentare

    RTL mit Kurssprung - Zahlt hohen Preis für Aktienrückkäufe

    Für Sie zusammengefasst
    • RTL Group Aktien steigen auf Hoch seit August 2023.
    • Hoher Preis für Aktienrückkäufe treibt Kurs an.
    • ProSiebenSat.1 bleibt hinter RTL zurück im Plus.
    AKTIE IM FOKUS - RTL mit Kurssprung - Zahlt hohen Preis für Aktienrückkäufe
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der RTL Group sind am Freitag auf ein Hoch seit August 2023 gesprungen. Händler verwiesen als Treiber darauf, dass RTL einen recht hohen Preis für zuletzt angekündigte Aktienrückkäufe zahle. Etwa zehn Prozent betrug am Morgen das Plus bei dem Medienkonzern, dessen Kurs über die kurz- bis mittelfristig relevante 50-Tage-Linie kletterte. RTL hob sich damit positiv ab vom Konkurrenten ProSiebenSat.1 , dessen Kurs sich nur knapp im Plus bewegte.

    Anfang September war bekannt geworden, dass im Rahmen eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots bis zu vier Millionen Aktien zurückgekauft werden sollen, um diese dann bei der Übernahme von Sky Deutschland einsetzen zu können. RTL teilte nun mit, dass der endgültige Kaufpreis auf 37,85 Euro je Aktie und damit ganz am oberen Ende der damals genannten Spanne festgesetzt wurde. Laut Mitteilung wurden RTL knapp 3,2 Millionen Aktien angedient./tih/stk

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RTL Group!
    Short
    41,87€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 10,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    34,61€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 9,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

    Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,22 % und einem Kurs von 38,20 auf Tradegate (15. September 2025, 10:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -17,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd..

    ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6667EUR. Von den letzten 6 Analysten der ProSiebenSat.1 Media Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +72,82 %/+25,69 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RTL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS RTL mit Kurssprung - Zahlt hohen Preis für Aktienrückkäufe Die Aktien der RTL Group sind am Freitag auf ein Hoch seit August 2023 gesprungen. Händler verwiesen als Treiber darauf, dass RTL einen recht hohen Preis für zuletzt angekündigte Aktienrückkäufe zahle. Etwa zehn Prozent betrug am Morgen das Plus …