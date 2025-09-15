AKTIE IM FOKUS
RTL mit Kurssprung - Zahlt hohen Preis für Aktienrückkäufe
- RTL Group Aktien steigen auf Hoch seit August 2023.
- Hoher Preis für Aktienrückkäufe treibt Kurs an.
- ProSiebenSat.1 bleibt hinter RTL zurück im Plus.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der RTL Group sind am Freitag auf ein Hoch seit August 2023 gesprungen. Händler verwiesen als Treiber darauf, dass RTL einen recht hohen Preis für zuletzt angekündigte Aktienrückkäufe zahle. Etwa zehn Prozent betrug am Morgen das Plus bei dem Medienkonzern, dessen Kurs über die kurz- bis mittelfristig relevante 50-Tage-Linie kletterte. RTL hob sich damit positiv ab vom Konkurrenten ProSiebenSat.1 , dessen Kurs sich nur knapp im Plus bewegte.
Anfang September war bekannt geworden, dass im Rahmen eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots bis zu vier Millionen Aktien zurückgekauft werden sollen, um diese dann bei der Übernahme von Sky Deutschland einsetzen zu können. RTL teilte nun mit, dass der endgültige Kaufpreis auf 37,85 Euro je Aktie und damit ganz am oberen Ende der damals genannten Spanne festgesetzt wurde. Laut Mitteilung wurden RTL knapp 3,2 Millionen Aktien angedient./tih/stk
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,22 % und einem Kurs von 38,20 auf Tradegate (15. September 2025, 10:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -17,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,79 %.
Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd..
ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6667EUR. Von den letzten 6 Analysten der ProSiebenSat.1 Media Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +72,82 %/+25,69 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528
Das denkt die wallstreetONLINE Community über RTL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der freiwillige Rückkauf nach dem Dutch Verfahren ist ein Witz.
Preisspanne von minimal EUR 30,85 bis maximal EUR 37,85 je Aktie;
ein Rückkauf ist auch ohne Preisangabe möglich, dabei akzeptieren Sie den noch von der
Gesellschaft festzulegenden Preis. Preisangabe in Schritten zu EUR 0,50
Vorbehalt das Angebot ist gültig für maximal 4.000.000,00 Aktien; es kann zu einer Zuteilung kommen
weitere Informationen
Was schreibst du für einen Quatsch?