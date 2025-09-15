Wie starke Führung Unternehmen nachhaltig zum Erfolg führt - und warum Leadership kein Zufall ist (FOTO)

Hamburg (ots) - Gute Fachkräfte werden oft zu Führungskräften befördert, ohne jeFührung gelernt zu haben - mit verheerenden Folgen für Motivation, Kultur undGeschäftsführung. Doch während viele Unternehmen unter schwacher Führung leiden,lässt sich Leadership systematisch und praxisorientiert entwickeln. Wie dasgelingt und worauf Geschäftsführer jetzt achten sollten, erfahren Sie hier.Im deutschen Mittelstand herrscht akuter Handlungsbedarf: Viele Geschäftsführer,Unternehmer und HR-Verantwortliche erleben tagtäglich, dass die einst soerfolgreichen Strukturen plötzlich nicht mehr funktionieren. Die Teams arbeiten,aber echte Produktivität und Engagement fehlen oft. Fachkräfte übernehmenFührungsverantwortung, ohne jemals fachlich oder methodisch darauf vorbereitetworden zu sein. Das Ergebnis: Unsichtbare Konflikte zwischen den Mitarbeitenden,steigende Fluktuation, abnehmende Loyalität und eine Unternehmenskultur, diemehr trennt als verbindet. Gerade in herausfordernden Zeiten, in denenFachkräftemangel, Innovationsdruck und neue Technologien wie die KünstlicheIntelligenz den Alltag weiter erschweren, rächt sich fehlende Führung besondersdeutlich. "Wenn im Unternehmen mehr übereinander statt miteinander geredet wird,es zu Gruppenbildungen, Missverständnissen und eventuell sogar zu Mobbing kommt,läuft etwas grundsätzlich schief", warnt Randolph Moreno Sommer, Geschäftsführerder FAIRFAMILY GmbH. "Das Ergebnis ist eine lose, nur noch auf dem Papierbestehende Gemeinschaft - echte Bindung und gemeinsame Ziele treten in denHintergrund, und der unternehmerische Erfolg gerät massiv in Gefahr.""Die gute Nachricht ist: Führungsfähigkeit ist kein angeborenes Talent. Vielmehrist sie ein Handwerk - und als solches lässt sie sich lernen und systematisch imUnternehmen etablieren", erklärt Felix Anrich, Mitgründer von FAIRFAMILY. KeinWunder, dass mittlerweile immer mehr Geschäftsführer nach haltbaren Lösungenstatt leeren Versprechungen suchen. Gerade mittelständische Unternehmen, dienach Stabilität, Verlässlichkeit und Wachstum streben, kommen an einemdurchdachten, individuell abgestimmten Führungssystem nicht mehr vorbei. "Esgeht nicht darum, einzelne Personen zu kritisieren - der Fehler liegt meist imSystem. Wer Führung dem Zufall überlässt, riskiert Stagnation, Frust undStillstand. Wir zeigen, dass gesunde Führung keine Option, sondern die Basisjeder zukunftsfähigen Organisation ist", betont Felix Anrich. Wie genau einsolches Leadership-System aufgebaut werden kann und warum es die