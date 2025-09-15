FAIRFAMILY
Wie starke Führung Unternehmen nachhaltig zum Erfolg führt - und warum Leadership kein Zufall ist (FOTO)
Hamburg (ots) - Gute Fachkräfte werden oft zu Führungskräften befördert, ohne je
Führung gelernt zu haben - mit verheerenden Folgen für Motivation, Kultur und
Geschäftsführung. Doch während viele Unternehmen unter schwacher Führung leiden,
lässt sich Leadership systematisch und praxisorientiert entwickeln. Wie das
gelingt und worauf Geschäftsführer jetzt achten sollten, erfahren Sie hier.
Im deutschen Mittelstand herrscht akuter Handlungsbedarf: Viele Geschäftsführer,
Unternehmer und HR-Verantwortliche erleben tagtäglich, dass die einst so
erfolgreichen Strukturen plötzlich nicht mehr funktionieren. Die Teams arbeiten,
aber echte Produktivität und Engagement fehlen oft. Fachkräfte übernehmen
Führungsverantwortung, ohne jemals fachlich oder methodisch darauf vorbereitet
worden zu sein. Das Ergebnis: Unsichtbare Konflikte zwischen den Mitarbeitenden,
steigende Fluktuation, abnehmende Loyalität und eine Unternehmenskultur, die
mehr trennt als verbindet. Gerade in herausfordernden Zeiten, in denen
Fachkräftemangel, Innovationsdruck und neue Technologien wie die Künstliche
Intelligenz den Alltag weiter erschweren, rächt sich fehlende Führung besonders
deutlich. "Wenn im Unternehmen mehr übereinander statt miteinander geredet wird,
es zu Gruppenbildungen, Missverständnissen und eventuell sogar zu Mobbing kommt,
läuft etwas grundsätzlich schief", warnt Randolph Moreno Sommer, Geschäftsführer
der FAIRFAMILY GmbH. "Das Ergebnis ist eine lose, nur noch auf dem Papier
bestehende Gemeinschaft - echte Bindung und gemeinsame Ziele treten in den
Hintergrund, und der unternehmerische Erfolg gerät massiv in Gefahr."
"Die gute Nachricht ist: Führungsfähigkeit ist kein angeborenes Talent. Vielmehr
ist sie ein Handwerk - und als solches lässt sie sich lernen und systematisch im
Unternehmen etablieren", erklärt Felix Anrich, Mitgründer von FAIRFAMILY. Kein
Wunder, dass mittlerweile immer mehr Geschäftsführer nach haltbaren Lösungen
statt leeren Versprechungen suchen. Gerade mittelständische Unternehmen, die
nach Stabilität, Verlässlichkeit und Wachstum streben, kommen an einem
durchdachten, individuell abgestimmten Führungssystem nicht mehr vorbei. "Es
geht nicht darum, einzelne Personen zu kritisieren - der Fehler liegt meist im
System. Wer Führung dem Zufall überlässt, riskiert Stagnation, Frust und
Stillstand. Wir zeigen, dass gesunde Führung keine Option, sondern die Basis
jeder zukunftsfähigen Organisation ist", betont Felix Anrich. Wie genau ein
solches Leadership-System aufgebaut werden kann und warum es die
