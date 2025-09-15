    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    +0,7 % gegenüber August 2024

    WIESBADEN (ots) - Großhandelsverkaufspreise, August 2025

    +0,7 % zum Vorjahresmonat

    -0,6 % zum Vormonat

    Die Verkaufspreise im Großhandel waren im August 2025 um 0,7 % höher als im
    August 2024. Im Juli 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem
    Vorjahresmonat bei +0,5 % gelegen, im Juni 2025 bei +0,9 %. Wie das Statistische
    Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die Großhandelspreise im August
    2025 gegenüber dem Vormonat Juli 2025 um 0,6 %.

    Gestiegene Preise für Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren sowie
    für Nicht-Eisen-Erze, Nicht-Eisen-Metalle und Nicht-Eisen-Metallhalbzeug

    Hauptursächlich für den Anstieg der Großhandelspreise insgesamt gegenüber dem
    Vorjahresmonat war im August 2025 der Preisanstieg bei Nahrungs- und
    Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren. Die Preise lagen hier im Durchschnitt
    4,2 % über denen von August 2024 (-0,2 % gegenüber Juli 2025). Insbesondere
    Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze waren auf Großhandelsebene erheblich teurer als
    ein Jahr zuvor (+17,7 %). Zucker, Süßwaren und Backwaren kosteten ebenfalls mehr
    als im Vorjahresmonat (+14,5 %). Ebenfalls merklich mehr bezahlt werden musste
    binnen Jahresfrist für Fleisch und Fleischwaren (+9,6 %), lebende Tiere (+8,9 %)
    sowie für Milch, Milcherzeugnisse, Eier, Speiseöle und Nahrungsfette (+7,4 %).

    Einen deutlichen Anstieg der Preise gegenüber dem Vorjahresmonat gab es auch im
    Großhandel mit Nicht-Eisen-Erzen, Nicht-Eisen-Metallen und Halbzeug daraus
    (+21,1 %). Gegenüber Juli 2025 verteuerten sie sich ebenfalls (+1,6 %).

    Niedriger als im August 2024 waren dagegen die Preise im Großhandel mit festen
    Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen (-6,9 %). Gegenüber Juli 2025 fielen die
    Preise um 4,2 %.

    Ebenfalls günstiger im Vorjahresvergleich waren auf Großhandelsebene
    Altmaterial- und Reststoffe (-10,4 %). Auch gegenüber Juli 2025 wurden sie
    billiger (-3,3 %). Niedrigere Preise gegenüber dem Vorjahresmonat gab es auch im
    Großhandel mit Datenverarbeitungs- und peripheren Geräten (-4,9 %) sowie mit
    Eisen, Stahl und Halbzeug daraus (-4,6 %).

    Weitere Informationen:

    Alle aktuellen Ergebnisse enthält der Statistische Bericht "Index der
    Großhandelsverkaufspreise". Lange Zeitreihen können über die Tabellen 61281-0002
    und 61281-0004 in der Datenbank GENESIS-Online bezogen werden.

    Die Großhandelsverkaufspreise sind auch im "Dashboard Konjunktur" verfügbar, das
    Teil des "Dashboard Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem
    Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der
    amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und
    Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem
    "Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in
    Echtzeit bereit.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Großhandelspreise im August 2025 +0,7 % gegenüber August 2024 Großhandelsverkaufspreise, August 2025 +0,7 % zum Vorjahresmonat -0,6 % zum Vormonat Die Verkaufspreise im Großhandel waren im August 2025 um 0,7 % höher als im August 2024. Im Juli 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei …