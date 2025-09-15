+0,7 % gegenüber August 2024

WIESBADEN (ots) - Großhandelsverkaufspreise, August 2025



+0,7 % zum Vorjahresmonat



-0,6 % zum Vormonat



Die Verkaufspreise im Großhandel waren im August 2025 um 0,7 % höher als im

August 2024. Im Juli 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem

Vorjahresmonat bei +0,5 % gelegen, im Juni 2025 bei +0,9 %. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die Großhandelspreise im August

2025 gegenüber dem Vormonat Juli 2025 um 0,6 %.



Gestiegene Preise für Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren sowie

für Nicht-Eisen-Erze, Nicht-Eisen-Metalle und Nicht-Eisen-Metallhalbzeug







Vorjahresmonat war im August 2025 der Preisanstieg bei Nahrungs- und

Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren. Die Preise lagen hier im Durchschnitt

4,2 % über denen von August 2024 (-0,2 % gegenüber Juli 2025). Insbesondere

Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze waren auf Großhandelsebene erheblich teurer als

ein Jahr zuvor (+17,7 %). Zucker, Süßwaren und Backwaren kosteten ebenfalls mehr

als im Vorjahresmonat (+14,5 %). Ebenfalls merklich mehr bezahlt werden musste

binnen Jahresfrist für Fleisch und Fleischwaren (+9,6 %), lebende Tiere (+8,9 %)

sowie für



Einen deutlichen Anstieg der Preise gegenüber dem Vorjahresmonat gab es auch im

Großhandel mit Nicht-Eisen-Erzen, Nicht-Eisen-Metallen und Halbzeug daraus

(+21,1 %). Gegenüber Juli 2025 verteuerten sie sich ebenfalls (+1,6 %).



Niedriger als im August 2024 waren dagegen die Preise im Großhandel mit festen

Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen (-6,9 %). Gegenüber Juli 2025 fielen die

Preise um 4,2 %.



Ebenfalls günstiger im Vorjahresvergleich waren auf Großhandelsebene

Altmaterial- und Reststoffe (-10,4 %). Auch gegenüber Juli 2025 wurden sie

billiger (-3,3 %). Niedrigere Preise gegenüber dem Vorjahresmonat gab es auch im

Großhandel mit Datenverarbeitungs- und peripheren Geräten (-4,9 %) sowie mit

Eisen, Stahl und Halbzeug daraus (-4,6 %).



Weitere Informationen:



Alle aktuellen Ergebnisse enthält der Statistische Bericht "Index der

Großhandelsverkaufspreise". Lange Zeitreihen können über die Tabellen 61281-0002

und 61281-0004 in der Datenbank GENESIS-Online bezogen werden.



Die Großhandelsverkaufspreise sind auch im "Dashboard Konjunktur" verfügbar, das

Teil des "Dashboard Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem

Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der

amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und

Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem

"Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in

Echtzeit bereit.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



Weitere Auskünfte:

Großhandelsverkaufspreise

Telefon: +49 611 75 2995

www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6117373

OTS: Statistisches Bundesamt







