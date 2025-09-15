Großhandelspreise im August 2025
+0,7 % gegenüber August 2024
WIESBADEN (ots) - Großhandelsverkaufspreise, August 2025
+0,7 % zum Vorjahresmonat
-0,6 % zum Vormonat
Die Verkaufspreise im Großhandel waren im August 2025 um 0,7 % höher als im
August 2024. Im Juli 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem
Vorjahresmonat bei +0,5 % gelegen, im Juni 2025 bei +0,9 %. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die Großhandelspreise im August
2025 gegenüber dem Vormonat Juli 2025 um 0,6 %.
Gestiegene Preise für Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren sowie
für Nicht-Eisen-Erze, Nicht-Eisen-Metalle und Nicht-Eisen-Metallhalbzeug
+0,7 % zum Vorjahresmonat
-0,6 % zum Vormonat
Die Verkaufspreise im Großhandel waren im August 2025 um 0,7 % höher als im
August 2024. Im Juli 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem
Vorjahresmonat bei +0,5 % gelegen, im Juni 2025 bei +0,9 %. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die Großhandelspreise im August
2025 gegenüber dem Vormonat Juli 2025 um 0,6 %.
Gestiegene Preise für Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren sowie
für Nicht-Eisen-Erze, Nicht-Eisen-Metalle und Nicht-Eisen-Metallhalbzeug
Hauptursächlich für den Anstieg der Großhandelspreise insgesamt gegenüber dem
Vorjahresmonat war im August 2025 der Preisanstieg bei Nahrungs- und
Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren. Die Preise lagen hier im Durchschnitt
4,2 % über denen von August 2024 (-0,2 % gegenüber Juli 2025). Insbesondere
Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze waren auf Großhandelsebene erheblich teurer als
ein Jahr zuvor (+17,7 %). Zucker, Süßwaren und Backwaren kosteten ebenfalls mehr
als im Vorjahresmonat (+14,5 %). Ebenfalls merklich mehr bezahlt werden musste
binnen Jahresfrist für Fleisch und Fleischwaren (+9,6 %), lebende Tiere (+8,9 %)
sowie für Milch, Milcherzeugnisse, Eier, Speiseöle und Nahrungsfette (+7,4 %).
Einen deutlichen Anstieg der Preise gegenüber dem Vorjahresmonat gab es auch im
Großhandel mit Nicht-Eisen-Erzen, Nicht-Eisen-Metallen und Halbzeug daraus
(+21,1 %). Gegenüber Juli 2025 verteuerten sie sich ebenfalls (+1,6 %).
Niedriger als im August 2024 waren dagegen die Preise im Großhandel mit festen
Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen (-6,9 %). Gegenüber Juli 2025 fielen die
Preise um 4,2 %.
Ebenfalls günstiger im Vorjahresvergleich waren auf Großhandelsebene
Altmaterial- und Reststoffe (-10,4 %). Auch gegenüber Juli 2025 wurden sie
billiger (-3,3 %). Niedrigere Preise gegenüber dem Vorjahresmonat gab es auch im
Großhandel mit Datenverarbeitungs- und peripheren Geräten (-4,9 %) sowie mit
Eisen, Stahl und Halbzeug daraus (-4,6 %).
Weitere Informationen:
Alle aktuellen Ergebnisse enthält der Statistische Bericht "Index der
Großhandelsverkaufspreise". Lange Zeitreihen können über die Tabellen 61281-0002
und 61281-0004 in der Datenbank GENESIS-Online bezogen werden.
Die Großhandelsverkaufspreise sind auch im "Dashboard Konjunktur" verfügbar, das
Teil des "Dashboard Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem
Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der
amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und
Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem
"Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in
Echtzeit bereit.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Großhandelsverkaufspreise
Telefon: +49 611 75 2995
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6117373
OTS: Statistisches Bundesamt
Vorjahresmonat war im August 2025 der Preisanstieg bei Nahrungs- und
Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren. Die Preise lagen hier im Durchschnitt
4,2 % über denen von August 2024 (-0,2 % gegenüber Juli 2025). Insbesondere
Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze waren auf Großhandelsebene erheblich teurer als
ein Jahr zuvor (+17,7 %). Zucker, Süßwaren und Backwaren kosteten ebenfalls mehr
als im Vorjahresmonat (+14,5 %). Ebenfalls merklich mehr bezahlt werden musste
binnen Jahresfrist für Fleisch und Fleischwaren (+9,6 %), lebende Tiere (+8,9 %)
sowie für Milch, Milcherzeugnisse, Eier, Speiseöle und Nahrungsfette (+7,4 %).
Einen deutlichen Anstieg der Preise gegenüber dem Vorjahresmonat gab es auch im
Großhandel mit Nicht-Eisen-Erzen, Nicht-Eisen-Metallen und Halbzeug daraus
(+21,1 %). Gegenüber Juli 2025 verteuerten sie sich ebenfalls (+1,6 %).
Niedriger als im August 2024 waren dagegen die Preise im Großhandel mit festen
Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen (-6,9 %). Gegenüber Juli 2025 fielen die
Preise um 4,2 %.
Ebenfalls günstiger im Vorjahresvergleich waren auf Großhandelsebene
Altmaterial- und Reststoffe (-10,4 %). Auch gegenüber Juli 2025 wurden sie
billiger (-3,3 %). Niedrigere Preise gegenüber dem Vorjahresmonat gab es auch im
Großhandel mit Datenverarbeitungs- und peripheren Geräten (-4,9 %) sowie mit
Eisen, Stahl und Halbzeug daraus (-4,6 %).
Weitere Informationen:
Alle aktuellen Ergebnisse enthält der Statistische Bericht "Index der
Großhandelsverkaufspreise". Lange Zeitreihen können über die Tabellen 61281-0002
und 61281-0004 in der Datenbank GENESIS-Online bezogen werden.
Die Großhandelsverkaufspreise sind auch im "Dashboard Konjunktur" verfügbar, das
Teil des "Dashboard Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem
Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der
amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und
Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem
"Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in
Echtzeit bereit.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Großhandelsverkaufspreise
Telefon: +49 611 75 2995
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6117373
OTS: Statistisches Bundesamt
Autor folgen