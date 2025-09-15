Lidl senkt den Preis für Butter deutschlandweit um bis zu 14 Prozent / Lidl geht erneut als erster Lebensmitteleinzelhändler voran und reduziert die Butterpreise im Dauersortiment um bis zu 50 Cent (FOTO)
Bad Wimpfen (ots) - Lidl in Deutschland reduziert erneut die Preise für Butter
im Eigenmarkensortiment. Ab Montag, den 15.09.2025, sind drei Butterartikel,
eine vegane Butteralternative und zwei Mischstreichfette dauerhaft und
deutschlandweit zu günstigeren Preisen erhältlich. Die "Milbona Deutsche
Markenbutter" wird für 1,79 Euro erhältlich sein. Darüber hinaus sinken die
Preise für weitere regional verfügbare Butterartikel. Damit gibt der
Lebensmitteleinzelhändler sinkende Rohstoffpreise direkt als Preisvorteil an
seine Kunden weiter und bleibt seiner Haltung, pflanzliche Alternativen zu
gleichen Preisen anzubieten, treu.
Lidl unterstreicht dadurch seinen Anspruch, den Kunden stets hervorragende
Qualität sowie eine große Vielfalt zum bestmöglichen Preis anzubieten.
Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede.
Diese Butterartikel werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen deutlich
günstiger:
- Milbona Deutsche Markenbutter, 250 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16
Euro/ Kilogramm) statt 1,99 Euro (Grundpreis: 7,96 Euro/ Kilogramm)
- Milbona Echte Irische Butter, 250 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 9,96 Euro/
Kilogramm) statt 2,69 Euro (Grundpreis: 10,76 Euro/ Kilogramm)
- Milbona Bioland Butter , 250 Gramm, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 11,96 Euro/
Kilogramm) statt 3,49 Euro (Grundpreis: 13,96 Euro/ Kilogramm)
- Vemondo No Butter , 250 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16 Euro/
Kilogramm) statt 1,99 Euro (Grundpreis: 7,96 Euro/ Kilogramm)
- Milbona Sødergården Mischstreichfett ungesalzen Extra , 250 Gramm, neu 1,59
Euro (Grundpreis: 6,36 Euro/ Kilogramm) statt 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16
Euro/ Kilogramm)
- Milbona Sødergården Mischstreichfett gesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,59 Euro
(Grundpreis: 6,36 Euro/ Kilogramm) statt 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16 Euro/
Kilogramm)
Zusätzlich sinken die Preise dieser regional verfügbaren Produkte[1]:
- Milbona Weidebutter , 250 Gramm, neu 2,29 Euro (Grundpreis: 9,16 Euro/
Kilogramm) statt vorher 2,49 Euro (Grundpreis: 9,96 Euro / Kilogramm)
- Milbona Süßrahmbutter , 250 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16 Euro/
Kilogramm) statt vorher 1,99 Euro (Grundpreis: 7,96 Euro / Kilogramm)
- Ein gutes Stück Bayern Butter mildgesäuert, 250 Gramm, neu 2,19 Euro
(Grundpreis: 8,76 Euro/ Kilogramm) statt 2,39 Euro (Grundpreis: 9,56 Euro /
Kilogramm)
[1] Verfügbarkeit nur regional. Milbona Weidebutter: Filialen der
Lidl-Vertriebsgesellschaften Freienbrink, Großbeeren, Kremmen, Bremen,
Cloppenburg, Hamburg, Hildesheim, Paderborn, Siek, Wasbek, Westerkappeln,
Bernburg, Gera, Radeburg, Rostock. Milbona Süßrahmbutter: Augsburg, Eggolsheim,
München, Straubing, Bietigheim, Dettingen/Iller, Freiburg, Hüfingen, Speyer,
Stuttgart, Waldenburg, Bönen, Grevenbroich, Herne, Kamp-Lintfort, Kerpen,
Leverkusen, Butzbach, Erlensee, St. Ingbert, Kassel, Koblenz, Siegen, Wöllstein.
Ein gutes Stück Bayern: Augsburg, Eggolsheim, München, Straubing. Die
Zugehörigkeit einzelner Filialen kann unter https://www.lidl.de/filialsuche ,
Seite "Rund um die Filiale", eingesehen werden.
