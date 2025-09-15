BioNxt entwickelt Semaglutid-Programm für oral lösliche Filme (ODF) mit erfolgreichem Proof-of-Concept und Prototypenentwicklung weiter

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 15. September 2025 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BNXT) (OTCQB: XPHYF) (FWB: 4XT) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Proof-of-Concept-Studien für sein Programm zur Entwicklung eines oralen Schmelzfilms („ODF“) für Semaglutid bei seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Vektor Pharma TF GmbH („Vektor Pharma“) in Deutschland bekannt zu geben.

In den letzten Wochen wurden bei Vektor Pharma mehrere proprietäre Plattformen des Schmelzfilms evaluiert. Eine dieser betriebsinternen Plattformen erzielte vielversprechende Ergebnisse und lieferte erste Prototypen von ODF-Formulierungen für Semaglutid, die mit durchaus überzeugenden Leistungsmerkmalen punkten konnten. Die Prototypen zeichneten sich durch eine rasche Auflösung, eine homogene Beschaffenheit des Schmelzfilms, eine gute Verarbeitbarkeit während der Herstellung sowie günstige mechanische Eigenschaften aus. Diese Ergebnisse bestätigen die Eignung der Dünnfilmtechnologie von BioNxt für komplexe Peptidformulierungen und bilden eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung.

Dieser Erfolg ist ein wesentlicher Fortschritt im Rahmen des Programms und liefert für den Übergang zur nächsten Projektphase äußerst positive Impulse.

„Dass wir mit den ersten Prototypen so positive Proof-of-Concept-Ergebnisse erzielen konnten, ist ein wichtiger Meilenstein für BioNxt“, erläutert Hugh Rogers, CEO von BioNxt Solutions. „Diese Ergebnisse bestätigen uns in unserem Ansatz und versetzen uns im Rahmen unserer Optimierungsmaßnahmen bei der Formulierung, bei der Sicherung der Immaterialgüterrechte und bei den Vorbereitungen auf die präklinischen Studien in die Lage, die Arbeiten mit gestärktem Vertrauen fortzusetzen.“

Patentantrag und nächste Entwicklungsphase

Aufbauend auf den erfolgreichen Prototypen bereitet BioNxt derzeit die Einreichung einer Patentanmeldung für den Semaglutid-Schmelzfilm in den kommenden Monaten vor. Unter der Aufsicht von Vektor Pharma geht man bei der Entwicklung nun auf die Verfeinerung der Formulierung über, um sowohl die Leistungsmerkmale als auch das Resorptionspotenzial entsprechend zu optimieren. Gleichzeitig werden Stabilitätsstudien eingeleitet, um die Skalierungsmaßnahmen zu forcieren und das Produkt für die präklinische Evaluierung vorzubereiten.