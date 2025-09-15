Videoausblick
Trump und Zinsen: Rückschlag für Versuch, die Fed zu kontrollieren!
Laut einem Bericht von Reuters hat Fed-Gouverneurin Lisa Cook eben nicht das gemacht, was ihr vorgeworfen wird
Am Mittwoch wird die US-Notenbank Fed die Zinsen um 0,25% senken, aber dennoch hat Donald Trump einen Rückschlag erlitten bei seinem Versuch, die Fed unter Kontrolle zu bringen! Denn laut einem Bericht von Reuters hat Fed-Gouverneurin Lisa Cook eben nicht das gemacht, was ihr vorgeworfen wird: Hypothekenbetrug. Und wenn das stimmt, hat Trump keine Chance, Cook aus der Notenbank zu entfernen und damit die Mehrheit der Fed-Gouverneure hinter sich zu bringen! Die Märkte warten bis Mittwoch auf den Ausblick der Fed in Sachen Zinsen in den Dot Plots - drei Senkungen noch in diesem Jahr sind fest eingepreist. Aber die Inflation steigt weiter und dürfte die US-Notenbank daher zögerlich machen..
Hinweise aus Video:
Das Video "Trump und Zinsen: Rückschlag für Versuch, die Fed zu kontrollieren! " sehen Sie hier..