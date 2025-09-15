    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Trump und Zinsen: Rückschlag für Versuch, die Fed zu kontrollieren!

    Laut einem Bericht von Reuters hat Fed-Gouverneurin Lisa Cook eben nicht das gemacht, was ihr vorgeworfen wird

    Am Mittwoch wird die US-Notenbank Fed die Zinsen um 0,25% senken, aber dennoch hat Donald Trump einen Rückschlag erlitten bei seinem Versuch, die Fed unter Kontrolle zu bringen! Denn laut einem Bericht von Reuters hat Fed-Gouverneurin Lisa Cook eben nicht das gemacht, was ihr vorgeworfen wird: Hypothekenbetrug. Und wenn das stimmt, hat Trump keine Chance, Cook aus der Notenbank zu entfernen und damit die Mehrheit der Fed-Gouverneure hinter sich zu bringen! Die Märkte warten bis Mittwoch auf den Ausblick der Fed in Sachen Zinsen in den Dot Plots - drei Senkungen noch in diesem Jahr sind fest eingepreist. Aber die Inflation steigt weiter und dürfte die US-Notenbank daher zögerlich machen..

    Hinweise aus Video:

    1. Frankreich: Fitch stuft Rating ab – Anleihenkrise voraus?

    2. Aktienmärkte: Rekordrally mit Risiko – Experten schlagen Alarm

     

    Das Video "Trump und Zinsen: Rückschlag für Versuch, die Fed zu kontrollieren! " sehen Sie hier..



    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
