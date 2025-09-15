Alles hängt an Powell: Ein falsches Wort – und die Rallye kippt

Die Märkte haben bereits mehrere Zinssenkungen bis tief ins Jahr 2026 eingepreist. Das hat US-Anleihen auf den niedrigsten Renditestand seit Monaten gedrückt und den S&P 500 wie auch den Nasdaq 100 auf Rekordhöhen getrieben. Doch genau darin liegt das Risiko: "Der Markt preist derzeit tatsächlich eine ziemlich politische Fed ein, die eine übermäßige Lockerung vornehmen wird", warnte Vineer Bhansali von LongTail Alpha. Sollten Jerome Powell und seine Kollegen ein vorsichtigeres Signal senden, droht eine heftige Korrektur.

Die Finanzmärkte richten ihren Blick diese Woche gespannt auf die US-Notenbank. Am Mittwoch wird die erste Zinssenkung seit neun Monaten erwartet. Eine Reduzierung um 25 Basispunkte gilt als sicher, eine Senkung um 50 Basispunkte bleibt eine Außenseiterchance – gestützt durch schwächere Daten vom US-Arbeitsmarkt. Gleichzeitig notiert die Inflation weiter deutlich über dem 2-Prozent-Ziel der Fed, was die Entscheidung politisch wie ökonomisch heikel macht.

Entscheidend werden Powells Pressekonferenz und der sogenannte Dot Plot sein – die Projektionen der Fed-Mitglieder für den künftigen Zinspfad. Anleger wie Gareth Ryan von IUR Capital verweisen darauf, dass eine Bestätigung weiterer Senkungen bis ins erste Quartal 2026 die Rallye stützen könnte, während ein zurückhaltender Ausblick "die Tür für größere Marktbewegungen öffnen" würde.

Historisch haben US-Aktien in acht der letzten zehn Zyklen nach ersten Zinssenkungen binnen zwölf Monaten positiv performt, mit durchschnittlich 11 Prozent Gewinn. Doch die Bandbreite ist enorm – von +36 Prozent im Jahr 1982 bis -24 Prozent im Krisenjahr 2007. Brian Belski von BMO Capital Markets betonte: "In Zyklen, in denen Zinssenkungen die wirtschaftliche Expansion verlängern und die Unternehmensgewinne auf einem Aufwärtstrend halten konnten, entwickelten sich die Aktien recht gut. In Zyklen, in denen geldpolitische Stimuli einen Abschwung nicht verhindern konnten, verzeichneten die Aktien erhebliche Verluste."

Vor diesem Hintergrund sichern sich Investoren verstärkt gegen Volatilität ab. Optionshändler rechnen mit einer Bewegung von rund 1 Prozent im S&P 500 unmittelbar nach der Entscheidung – die größte seit Wochen. Politischer Druck verschärft die Lage zusätzlich: US-Präsident Donald Trump attackiert Powell regelmäßig für zu langsame Zinsschritte, während sein Vertrauter Stephen Miran kurz vor der Ernennung zum Fed-Gouverneur steht.

Damit wird das Meeting zu einem Balanceakt zwischen schwächerem Arbeitsmarkt, hartnäckiger Inflation und überhitzten Erwartungen der Märkte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





Solarbranche vor dem Mega-Comeback? Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound! Jetzt Report kostenlos herunterladen!