    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSmurfit Westrock Public Limited Company AktievorwärtsNachrichten zu Smurfit Westrock Public Limited Company

    Besonders beachtet!

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Smurfit Westrock Public Limited Company - Aktie geht steil - 15.09.2025

    Am 15.09.2025 ist die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie, bisher, um +5,31 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie.

    Besonders beachtet! - Smurfit Westrock Public Limited Company - Aktie geht steil - 15.09.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Smurfit Westrock ist ein globaler Marktführer in der Verpackungsindustrie, bekannt für nachhaltige Lösungen und innovative Technologien.

    Smurfit Westrock Public Limited Company Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.09.2025

    Die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie notiert aktuell bei 39,70 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,31 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,00  entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.080,21€
    Basispreis
    4,34
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.200,00€
    Basispreis
    4,45
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Smurfit Westrock Public Limited Company investiert war, konnte einen Gewinn von +4,13 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie damit um -5,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,53 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -27,31 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,06 % geändert.

    Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,74 %
    1 Monat +0,53 %
    3 Monate +4,13 %
    1 Jahr -6,72 %

    Informationen zur Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie

    Es gibt 522 Mio. Smurfit Westrock Public Limited Company Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,57 Mrd.EUR wert.

    Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Smurfit Westrock Public Limited Company

    +5,04 %
    -5,74 %
    +0,53 %
    +4,13 %
    -6,72 %
    -7,63 %
    ISIN:IE00028FXN24WKN:A40C7D



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Smurfit Westrock Public Limited Company - Aktie geht steil - 15.09.2025 Am 15.09.2025 ist die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie, bisher, um +5,31 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie.