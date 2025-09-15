Smurfit Westrock Public Limited Company - Aktie geht steil - 15.09.2025

Die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie notiert aktuell bei 39,70€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,31 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,00 € entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Smurfit Westrock ist ein globaler Marktführer in der Verpackungsindustrie, bekannt für nachhaltige Lösungen und innovative Technologien.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Smurfit Westrock Public Limited Company investiert war, konnte einen Gewinn von +4,13 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie damit um -5,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,53 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -27,31 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,06 % geändert.

Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,74 % 1 Monat +0,53 % 3 Monate +4,13 % 1 Jahr -6,72 %

Informationen zur Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie

Es gibt 522 Mio. Smurfit Westrock Public Limited Company Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,57 Mrd.EUR wert.

Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie jetzt kaufen?

Ob die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.