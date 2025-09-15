    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    So günstig gibt es Geld für den Wechsel auf die Wärmepumpe / Kredit schon ab 0,01 Prozent Jahreszins (FOTO)

    Holzminden (ots) - Wer seine alte Heizungsanlage gegen eine Wärmepumpe tauscht,
    profitiert nicht nur von staatlichen Zuschüssen von bis zu 70 Prozent der
    gesamten Kosten - darüber hinaus gibt es Kreditangebote der KfW-Bank, die extrem
    attraktive Konditionen bieten. Darauf weist Henning Schulz, Sprecher des
    deutschen Herstellers Stiebel Eltron, hin: "Man kann pro Wohneinheit bis zu
    120.000,- Euro aufnehmen - bei einem Jahreshaushaltseinkommen von bis zu
    90.000,- Euro zu einem effektiven Jahreszins von 0,01 bei einer Laufzeit von 5
    Jahren, 0,38 Prozent bei einer Laufzeit von bis zu 10 Jahren und immer noch sehr
    attraktiven 1,64 Prozent mir einer Zinsbindung von 10 Jahren bei einer Laufzeit
    von 11 bis 25 Jahren", so der Experte.

    "Der "Ergänzungskredit kann nur zusätzlich zu einer Zuschussförderung der KfW
    und/oder des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), die nach
    den seit 1. Januar 2024 geltenden Förderbedingungen der Richtlinie
    "Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen" (BEG EM) erteilt
    wurden, beantragt werden", so steht es auf der Homepage der KfW. Schulz: "Im
    Klartext bedeutet das, dass man einen Förderantrag für die Umrüstung seiner
    Heizungsanlage stellt und nach der Zusage der Förderung durch die KfW, die in
    der Regel innerhalb weniger Minuten erfolgt, den KfW-Kredit über seine Hausbank
    beantragen kann." Da Privatpersonen beim Wechsel zur Wärmepumpe aktuell auf
    jeden Fall mindestens 30 Prozent Förderung bekommen, sei eine Förderzusage
    derzeit sicher.

    Abwarten ist die "schlechteste Entscheidung"

    "Jeder Hausbesitzer, der noch mit Gas oder sogar Öl heizt, sollte so schnell wie
    möglich den Umstieg auf eine zukunftssichere Alternative prüfen", rät der
    Heizungsexperte. "Laut dem Online-Vergleichsportal Verivox sparen
    Wärmepumpennutzer schon jetzt bares Geld bei den Betriebskosten im Vergleich zu
    Haushalten, die noch fossile Brennstoffe benötigen." Dieser Kostenvorteil werde
    Jahr für Jahr größer, so dass Abwarten die schlechteste Entscheidung sei, die
    man treffen könne, ist der gelernte Architekt Henning Schulz überzeugt: "Die
    Fördergelder sind das eine, der extrem günstige Kredit das andere, dazu kommen
    noch die niedrigeren Betriebskosten und die beruhigende Gewissheit,
    zukunftssicher aufgestellt zu sein: eine echte Win-win-win-win-Situation!"
    Welche Wärmepumpenanlage für das eigene Zuhause geeignet ist, lässt sich leicht
    mit einem Frage-Antwort-Tool auf der Homepage des Herstellers unter
    http://www.stiebel-eltron.de/angebotsservice herausfinden. Auf Wunsch erhält man
    direkt ein unverbindliches Angebot eines Fachhandwerkers aus der Region - und
    natürlich Aussagen über die maximal mögliche Förderung.

