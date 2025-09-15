So günstig gibt es Geld für den Wechsel auf die Wärmepumpe / Kredit schon ab 0,01 Prozent Jahreszins (FOTO)

Wer seine alte Heizungsanlage gegen eine Wärmepumpe tauscht, profitiert nicht nur von staatlichen Zuschüssen von bis zu 70 Prozent der gesamten Kosten - darüber hinaus gibt es Kreditangebote der KfW-Bank, die extrem attraktive Konditionen bieten. …



