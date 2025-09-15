So günstig gibt es Geld für den Wechsel auf die Wärmepumpe / Kredit schon ab 0,01 Prozent Jahreszins (FOTO)
Holzminden (ots) - Wer seine alte Heizungsanlage gegen eine Wärmepumpe tauscht,
profitiert nicht nur von staatlichen Zuschüssen von bis zu 70 Prozent der
gesamten Kosten - darüber hinaus gibt es Kreditangebote der KfW-Bank, die extrem
attraktive Konditionen bieten. Darauf weist Henning Schulz, Sprecher des
deutschen Herstellers Stiebel Eltron, hin: "Man kann pro Wohneinheit bis zu
120.000,- Euro aufnehmen - bei einem Jahreshaushaltseinkommen von bis zu
90.000,- Euro zu einem effektiven Jahreszins von 0,01 bei einer Laufzeit von 5
Jahren, 0,38 Prozent bei einer Laufzeit von bis zu 10 Jahren und immer noch sehr
attraktiven 1,64 Prozent mir einer Zinsbindung von 10 Jahren bei einer Laufzeit
von 11 bis 25 Jahren", so der Experte.
"Der "Ergänzungskredit kann nur zusätzlich zu einer Zuschussförderung der KfW
und/oder des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), die nach
den seit 1. Januar 2024 geltenden Förderbedingungen der Richtlinie
"Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen" (BEG EM) erteilt
wurden, beantragt werden", so steht es auf der Homepage der KfW. Schulz: "Im
Klartext bedeutet das, dass man einen Förderantrag für die Umrüstung seiner
Heizungsanlage stellt und nach der Zusage der Förderung durch die KfW, die in
der Regel innerhalb weniger Minuten erfolgt, den KfW-Kredit über seine Hausbank
beantragen kann." Da Privatpersonen beim Wechsel zur Wärmepumpe aktuell auf
jeden Fall mindestens 30 Prozent Förderung bekommen, sei eine Förderzusage
derzeit sicher.
Abwarten ist die "schlechteste Entscheidung"
"Jeder Hausbesitzer, der noch mit Gas oder sogar Öl heizt, sollte so schnell wie
möglich den Umstieg auf eine zukunftssichere Alternative prüfen", rät der
Heizungsexperte. "Laut dem Online-Vergleichsportal Verivox sparen
Wärmepumpennutzer schon jetzt bares Geld bei den Betriebskosten im Vergleich zu
Haushalten, die noch fossile Brennstoffe benötigen." Dieser Kostenvorteil werde
Jahr für Jahr größer, so dass Abwarten die schlechteste Entscheidung sei, die
man treffen könne, ist der gelernte Architekt Henning Schulz überzeugt: "Die
Fördergelder sind das eine, der extrem günstige Kredit das andere, dazu kommen
noch die niedrigeren Betriebskosten und die beruhigende Gewissheit,
zukunftssicher aufgestellt zu sein: eine echte Win-win-win-win-Situation!"
Welche Wärmepumpenanlage für das eigene Zuhause geeignet ist, lässt sich leicht
mit einem Frage-Antwort-Tool auf der Homepage des Herstellers unter
http://www.stiebel-eltron.de/angebotsservice herausfinden. Auf Wunsch erhält man
direkt ein unverbindliches Angebot eines Fachhandwerkers aus der Region - und
natürlich Aussagen über die maximal mögliche Förderung.
Pressekontakt:
Henning Schulz
Leiter Unternehmenskommunikation
Tel.: +49 (0) 55 31 / 70 29 56 85
mailto:henning.schulz@stiebel-eltron.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62786/6117393
OTS: STIEBEL ELTRON
