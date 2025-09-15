RBC stuft Hugo Boss auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Modekonzern habe gute Fortschritte mit seiner Strategie "Claim 5" erzielt, schrieb Manjari Dhar in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marke werde breiter positioniert, was Produkte und die Alterszielgruppe betreffe. Dhar sieht für den Modekonzern weitere Chancen in der Optimierung der Kostenbasis, in der Senkung der Investitionsausgaben und in Wachstumschancen im Damenmodebereich sowie in Asien./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 17:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 41,64EUR auf Tradegate (15. September 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Manjari Dhar

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,00 € , was eine Steigerung von +7,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer