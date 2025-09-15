RBC stuft Hugo Boss auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Modekonzern habe gute Fortschritte mit seiner Strategie "Claim 5" erzielt, schrieb Manjari Dhar in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marke werde breiter positioniert, was Produkte und die Alterszielgruppe betreffe. Dhar sieht für den Modekonzern weitere Chancen in der Optimierung der Kostenbasis, in der Senkung der Investitionsausgaben und in Wachstumschancen im Damenmodebereich sowie in Asien./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 17:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 41,64EUR auf Tradegate (15. September 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Manjari Dhar
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
