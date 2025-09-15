    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIONOS Group AktievorwärtsNachrichten zu IONOS Group
    BERENBERG stuft Ionos auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ionos nach einer Auswertung von Webseite-Zugriffszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Nach einem Boom im Juli seien die Zugriffe auch im August auf einem hohen Niveau geblieben, schrieb Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Seiner Meinung nach deutet dies darauf hin, dass Ionos weiter auf einem positiven Kurs ist. Die im zweiten Quartal angekündigten Marketinginitiativen trügen offenbar auch im dritten Quartal Früchte./rob/tih/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 39,65EUR auf Tradegate (15. September 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Gustav Froberg
    Analysiertes Unternehmen: Ionos
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 43
    Kursziel alt: 43
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



