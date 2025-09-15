BERENBERG stuft Ionos auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ionos nach einer Auswertung von Webseite-Zugriffszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Nach einem Boom im Juli seien die Zugriffe auch im August auf einem hohen Niveau geblieben, schrieb Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Seiner Meinung nach deutet dies darauf hin, dass Ionos weiter auf einem positiven Kurs ist. Die im zweiten Quartal angekündigten Marketinginitiativen trügen offenbar auch im dritten Quartal Früchte./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 39,65EUR auf Tradegate (15. September 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gustav Froberg

Analysiertes Unternehmen: Ionos

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

