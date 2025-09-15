BERENBERG stuft ORACLE CORP auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Oracle von 202 auf 306 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Laut Analyst Nay Soe Naing waren die vom Softwarekonzern vermeldeten, noch nicht realisierten Umsätze im ersten Quartal ein "Hammer". Wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, erhöhte er in Anbetracht beeindruckend hoher Auftragsbestände seine mittelfristigen Erwartungen deutlich./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 11:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 11:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 250,4EUR auf Tradegate (15. September 2025, 10:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Nay Soe Naing
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 306
Kursziel alt: 202
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Nay Soe Naing
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 306
Kursziel alt: 202
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte