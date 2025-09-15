Orsted-Kapitalerhöhung mit deutlichem Abschlag
- Orsted führt Kapitalerhöhung mit hohem Abschlag durch.
- 900 Millionen neue Aktien zu 66,6 Kronen angeboten.
- Aktienkurs fiel um fast 40% seit Ankündigung.
FREDERICIA (dpa-AFX) - Der dänische Windparkbetreiber Orsted bietet seine Aktien bei der für das Unternehmen dringend notwendigen und massiven Kapitalerhöhung mit einem hohen Abschlag an. Die etwas mehr als 900 Millionen neuen Aktien sollen für 66,6 dänische Kronen je Stück ausgegeben werden, wie das Unternehmen am Montag in Fredericia mitteilte. Der Bezugspreis liegt damit rund zwei Drittel unter dem Schlusskurs am Freitag. Die Bezugsrechteemission beginnt am 19. September und läuft bis zum 2. Oktober. An der Börse kamen die Details der im August angekündigten Kapitalerhöhung über 60 Milliarden Kronen (rund acht Milliarden Euro) nicht gut an.
Die Aktie büßte im frühen Handel in Kopenhagen bis zu knapp acht Prozent ein, konnte das Minus aber zuletzt auf rund drei Prozent auf 194 Kronen verringern. Seit der Ankündigung der Kapitalerhöhung
im August sackte der Börsenwert des Unternehmens um fast 40 Prozent auf nur rund 82 Milliarden Kronen ab. Durch die Kapitalerhöhung steigt die Zahl der Aktien kräftig - und zwar von zuletzt rund
420 Millionen auf mehr als 1,3 Milliarden. Das Bezugsverhältnis liegt bei 15 zu 7. Das heißt, dass Altaktionäre je gehaltenem Anteil 15 Bezugsrechte erhalten - sieben davon werden für den Bezug
einer neuen Aktie benötigt.
Der Erfolg der Emission - der größten für ein europäisches Energieunternehmen seit Jahrzehnten - ist für Orsted von entscheidender Bedeutung. Mit dem frischen Geld will Orsted eine Finanzierungslücke schließen, nachdem das Unternehmen einen Teilverkauf seines US-Windparkprojektes "Sunrise" vor der Küste New Yorks absagen musste. Zudem hat die Trump-Regierung Ende August einen Baustopp für das bereits weit fortgeschrittene Windkraftprojekt "Revolution Wind" vor der Küste von Rhode Island verhängt.
Die beiden größten Aktionäre des Unternehmens, der dänische Staat und das norwegische Energieunternehmen Equinor, haben bereits angekündigt, dass sie das Angebot unterstützen werden. Der Staat hält rund die Hälfte der Anteile. Der Energiekonzern Equinor circa 10 Prozent./err/zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Equinor Aktie
Die Equinor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 20,84 auf Tradegate (15. September 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Equinor Aktie um +4,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Equinor bezifferte sich zuletzt auf 53,39 Mrd..
Equinor zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5417. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1800 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Equinor - 675213 - NO0010096985
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Equinor. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die Deutsche ReGas sagte, sie habe mit BASF und Equinor individuelle langfristige Verpflichtungen im industriellen Maßstab für den Einsatz von LNG-Regastkapazität am Energie-Terminal „Deutsche Ostsee“ in Mukran vereinbart.
Die Parteien einigten sich darauf, die restlichen Bedingungen der Verträge geheim zu halten. „Wir sind stolz darauf, die Energiesicherheit eines der führenden Chemieunternehmen zu unterstützen und mit dem führenden Erdgaslieferanten für Deutschland und Europa zusammenzuarbeiten“, sagte Ingo Wagner, Vorstandsvorsitzender der Deutschen ReGas.
Equinor hat sich in einem Wildkatzenbohrloch im Norwegischen Meer als Erdöl erwiesen, das von Transocean Encourage-Schlusboot-Bohranlage durchgesetzt wurde.
Das Bohrloch 6506/12-PB-3 H wurde getestet, das zwischen Smirbukk und Sm'rbukk etwa 250 Kilometer südwestlich von Brnnysund liegt.
Vorläufige Berechnungen zeigen, dass die Größe der Entdeckung zwischen 1 - 3 Millionen Standardkubikmetern förderbarem Öläquivalent liegt. Das entspricht zwischen 6,3 und 18,9 Millionen Barrel förderbarem Öläquivalent.
Equinor hat zusätzliche Öl- und Gasressourcen in der Nähe des riesigen aktiven Trollfeldes in der Nordsee entdeckt, sagte der norwegische Energie-Major am Montag.
Die Entdeckung, 9 km nördlich des Troll-Feldes und vorläufig F-South genannt, wurde als eine Explorationsbohrung in zwei Stauseen hergestellt. Eine der Entdeckungen besteht sowohl aus Öl als auch aus Gas, während die andere nur Gas ist.
Die Gesamtressourcen der neuen Entdeckung werden auf 0,1 bis 1,1 Millionen Standardkubikmeter geschätzt, was laut der norwegischen Offshore-Direktion zwischen 0,6 und 6,9 Millionen Barrel förderbarem Öläquivalent entspricht...