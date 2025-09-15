Opendoor Technologies Aktie startet durch - 15.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Opendoor Technologies Aktie. Sie steigt um +6,54 % auf 8,2120€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Opendoor Technologies digitalisiert den Immobilienverkauf, bietet schnelle Transaktionen und nutzt KI für Preisbewertungen. Es ist führend im iBuying in den USA, mit Konkurrenten wie Zillow Offers und RedfinNow. Einzigartig durch sofortige Barangebote und effiziente Plattform.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Opendoor Technologies einen Gewinn von +1.487,15 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Opendoor Technologies Aktie damit um +39,95 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +207,02 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +420,36 % gewonnen.

Opendoor Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +39,95 % 1 Monat +207,02 % 3 Monate +1.487,15 % 1 Jahr +291,92 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Opendoor Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Opendoor Technologies Aktie, insbesondere im Hinblick auf mögliche Zinssenkungen und deren Auswirkungen auf die Nachfrage nach Immobilien. Während einige Anleger optimistisch sind und institutionelle Käufe als positiv werten, äußern andere Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage und erwarten Rückschläge. Die Meinungen über die Bewertung und die Strategie des neuen Managements sind geteilt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Opendoor Technologies eingestellt.

Informationen zur Opendoor Technologies Aktie

Es gibt 736 Mio. Opendoor Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,09 Mrd. wert.

Opendoor Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Opendoor Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Opendoor Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.