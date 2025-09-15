    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    CEO-Fluktuation auf Tiefststand (FOTO)

    München (ots) -

    - Im ersten Halbjahr 2025 sinkt die Zahl neu ernannter CEOs auf niedrigsten
    Stand seit 2018
    - Unternehmen wechseln weltweit seltener ihre Vorstandsvorsitzenden aus
    - Geopolitische Unsicherheiten sorgen für mehr Stabilität an der
    Unternehmensspitze
    - Drei Viertel der neuen CEOs kommen aus dem eigenen Unternehmen

    Zölle und Handelskonflikte, gestörte Lieferketten, Energieunsicherheit,
    Schuldenkrisen, Kriege: Die geopolitische Lage ist so angespannt wie seit langem
    nicht mehr. Unternehmen stehen vor immer größeren Herausforderungen.
    Langfristige Planungen sind kaum noch möglich. Viele Vorstände wagen keine
    Geschäftsprognose mehr für das kommende Quartal.

    Was bedeutet diese geopolitische Unsicherheit für die Jobsicherheit von CEOs?
    Die Personalberatung Russell Reynolds Associates hat die Fluktuation an der
    Spitze der weltweit größten börsennotierten Unternehmen untersucht. Das
    Ergebnis: Unternehmen setzen aktuell verstärkt auf Kontinuität.

    Weltweit wurden im ersten Halbjahr 2025 so wenige neue Vorstandsvorsitzende
    ernannt wie seit Beginn der Erhebung 2018 nicht mehr. Insgesamt wurden in den
    ersten zwei Quartalen 114 neue CEOs berufen - das sind 19% weniger als im
    Vorjahreszeitraum und der niedrigste bisher gemessene Wert.

    Analysiert wurden die Unternehmen der 13 wichtigsten Börsenindices weltweit: ASX
    200, CAC 40, DAX40, Euronext 100, FTSE 100, FTSE 250, HANG SENG, Nikkei 225, NSE
    Nifty 50, S&P 500, S&P/TSX Composite, STI und SMI.

    "Auf der Suche nach dem richtigen Weg durch die aktuellen Krisen setzen die
    meisten Unternehmen weltweit nicht auf einen CEO-Wechsel. Das spricht für
    Besonnenheit - und für die Erkenntnis, dass mehr denn je externe Faktoren, die
    außerhalb des Einflussbereichs des Vorstands liegen, den Geschäftsverlauf
    bestimmen", sagt Jens-Thomas Pietralla, Leiter der Globalen Board & CEO Practice
    von Russell Reynolds Associates.

    Auch bei der Herkunft der neuen CEOs zeigt sich der Trend zu Stabilität. Drei
    Viertel (76%) der neu ernannten Vorstandsvorsitzenden kamen im ersten Halbjahr
    aus den eigenen Reihen, derselbe Anteil wie im Vorjahr. Ebenso konstant blieb
    der Frauenanteil unter den Neubesetzungen bei 9%.

    Im deutschen Börsenindex DAX40 gab es im ersten Halbjahr auch weniger Bewegung
    als in den Vorjahren. Nur die Hannover Rück berief mit Clemens Jungsthöfel einen
    neuen CEO. In den vergangenen acht Jahren wurden im ersten Halbjahr
    durchschnittlich jeweils drei neue CEOs berufen.

    Über die Studie:

    Der Global CEO Turnover Index von Russell Reynolds Associates analysiert seit
    2018 CEO-Wechsel in führenden börsennotierten Unternehmen weltweit - basierend
    auf den 13 wichtigsten internationalen Aktienindizes. Die Gründe für die Abgänge
    werden anhand öffentlich zugänglicher Informationen wie Presseartikeln und
    Unternehmensmeldungen eingeordnet, um zentrale Trends aufzuzeigen. Mehr dazu
    unter: Global CEO Turnover Index (https://www.russellreynolds.com/en/insights/re
    ports-surveys/global-ceo-turnover-index)

    Foto Jens-Thomas Pietralla (https://www.dropbox.com/scl/fi/4auutk84eg5pwvu9perh5
    /Russell-Reynolds-Jens-Thomas-Pietralla-print.jpg?rlkey=8eq2c0umbbsllsl8z20fty4w
    g&st=6wohqe5v&dl=0)

    Pressekontakt:

    [Kontaktinformationen]

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/67171/6117404
    OTS: Russell Reynolds Associates




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    CEO-Fluktuation auf Tiefststand (FOTO) - Im ersten Halbjahr 2025 sinkt die Zahl neu ernannter CEOs auf niedrigsten Stand seit 2018 - Unternehmen wechseln weltweit seltener ihre Vorstandsvorsitzenden aus - Geopolitische Unsicherheiten sorgen für mehr Stabilität an der …