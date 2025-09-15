CEO-Fluktuation auf Tiefststand (FOTO)

München (ots) -



- Im ersten Halbjahr 2025 sinkt die Zahl neu ernannter CEOs auf niedrigsten

Stand seit 2018

- Unternehmen wechseln weltweit seltener ihre Vorstandsvorsitzenden aus

- Geopolitische Unsicherheiten sorgen für mehr Stabilität an der

Unternehmensspitze

- Drei Viertel der neuen CEOs kommen aus dem eigenen Unternehmen



Zölle und Handelskonflikte, gestörte Lieferketten, Energieunsicherheit,

Schuldenkrisen, Kriege: Die geopolitische Lage ist so angespannt wie seit langem

nicht mehr. Unternehmen stehen vor immer größeren Herausforderungen.

Langfristige Planungen sind kaum noch möglich. Viele Vorstände wagen keine

Geschäftsprognose mehr für das kommende Quartal.







Die Personalberatung Russell Reynolds Associates hat die Fluktuation an der

Spitze der weltweit größten börsennotierten Unternehmen untersucht. Das

Ergebnis: Unternehmen setzen aktuell verstärkt auf Kontinuität.



Weltweit wurden im ersten Halbjahr 2025 so wenige neue Vorstandsvorsitzende

ernannt wie seit Beginn der Erhebung 2018 nicht mehr. Insgesamt wurden in den

ersten zwei Quartalen 114 neue CEOs berufen - das sind 19% weniger als im

Vorjahreszeitraum und der niedrigste bisher gemessene Wert.



Analysiert wurden die Unternehmen der 13 wichtigsten Börsenindices weltweit: ASX

200, CAC 40, DAX40, Euronext 100,

Nifty 50, S&P 500, S&P/TSX Composite, STI und SMI.



"Auf der Suche nach dem richtigen Weg durch die aktuellen Krisen setzen die

meisten Unternehmen weltweit nicht auf einen CEO-Wechsel. Das spricht für

Besonnenheit - und für die Erkenntnis, dass mehr denn je externe Faktoren, die

außerhalb des Einflussbereichs des Vorstands liegen, den Geschäftsverlauf

bestimmen", sagt Jens-Thomas Pietralla, Leiter der Globalen Board & CEO Practice

von Russell Reynolds Associates.



Auch bei der Herkunft der neuen CEOs zeigt sich der Trend zu Stabilität. Drei

Viertel (76%) der neu ernannten Vorstandsvorsitzenden kamen im ersten Halbjahr

aus den eigenen Reihen, derselbe Anteil wie im Vorjahr. Ebenso konstant blieb

der Frauenanteil unter den Neubesetzungen bei 9%.



Im deutschen Börsenindex DAX40 gab es im ersten Halbjahr auch weniger Bewegung

als in den Vorjahren. Nur die

neuen CEO. In den vergangenen acht Jahren wurden im ersten Halbjahr

durchschnittlich jeweils drei neue CEOs berufen.



Über die Studie:



Der Global CEO Turnover Index von Russell Reynolds Associates analysiert seit

2018 CEO-Wechsel in führenden börsennotierten Unternehmen weltweit - basierend

auf den 13 wichtigsten internationalen Aktienindizes. Die Gründe für die Abgänge

werden anhand öffentlich zugänglicher Informationen wie Presseartikeln und

Unternehmensmeldungen eingeordnet, um zentrale Trends aufzuzeigen. Mehr dazu

unter: Global CEO Turnover Index (https://www.russellreynolds.com/en/insights/re

ports-surveys/global-ceo-turnover-index)



Foto Jens-Thomas Pietralla (https://www.dropbox.com/scl/fi/4auutk84eg5pwvu9perh5

/Russell-Reynolds-Jens-Thomas-Pietralla-print.jpg?rlkey=8eq2c0umbbsllsl8z20fty4w

g&st=6wohqe5v&dl=0)



