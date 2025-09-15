Smartphone-Duell: Xiaomi setzt Apple beim iPhone 17 unter Druck!

Der chinesische Elektronikkonzern Xiaomi bringt sein neues Flaggschiff-Smartphone früher als geplant auf den Markt. Die Marke springt direkt von der Xiaomi-15-Generation zur neuen 17er-Serie und stellt damit die Modelle Xiaomi 17 Pro und 17 Pro Max vor. Unternehmensgründer und Vorstandschef Lei Jun erklärte am Montag, man wolle sich künftig direkt an den iPhones messen lassen, die seit Jahren den Maßstab im Premiumsegment setzen.

Apple startet in dieser Woche mit dem iPhone 17 und den überarbeiteten Pro-Ausführungen weltweit den Verkauf. Laut Daten von Counterpoint Research kontrolliert das Unternehmen aus Cupertino derzeit 62 Prozent des Marktes für Smartphones ab einem Preis von 600 US-Dollar. Xiaomi kommt global nur auf einen Bruchteil davon, steigerte seine Verkäufe in diesem Segment jedoch im ersten Halbjahr um 55 Prozent. Besonders in China könnte der Konzern profitieren, da sich der Marktstart des iPhone Air verzögert.

"Wir haben unsere Premiumisierungsstrategie vor fünf Jahren begonnen, um von unserem größten Wettbewerber zu lernen und uns am iPhone zu orientieren", erklärte Xiaomi-Präsident Lu Weibing auf der Plattform Weibo. "Apple ist noch immer herausragend. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir der Herausforderung mit einer gleichwertigen Produktgeneration begegnen können."

Vom Preisbrecher zum Herausforderer

Xiaomi war lange für günstige Technikangebote von Smartphones über Laptops bis zu Küchengeräten bekannt. Mit dem Einstieg in die Elektromobilität hat der Konzern jedoch neue Erfolge verbucht: Die in Hongkong gehandelten Aktien haben sich in den vergangenen zwölf Monaten nahezu verdreifacht. Während Apple seine eigenen Autopläne aufgab, stärkte Xiaomi mit seinem Schritt in diesen Markt sein Selbstbewusstsein für die Konkurrenz im Smartphone-Geschäft.

Analysten sehen strategischen Schritt

"Der Sprung zur 17er-Serie klingt so, als sei Xiaomi zuversichtlich genug zu sagen, dass es so gut sein könne wie Apple, das in China noch immer hohes Ansehen genießt", sagte IDC-Analyst Bryan Ma. Seinen Angaben zufolge lag der Anteil von Smartphones über 600 US-Dollar bei Xiaomi im ersten Halbjahr bei 10 Prozent der Auslieferungen in China – ein deutlicher Anstieg gegenüber 2019, als dieser Marktanteil praktisch nicht existierte.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion