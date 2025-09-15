Alles auf Aktien – und genau das könnte jetzt gefährlich werden

Das Handelsmodell der Bank schlägt Alarm, wenn Bargeldquoten institutioneller Anleger unter 3,7 Prozent sinken und die Aktienallokation von 14 auf 30 Prozent steigt. Parallel deuten steigende Wachstumsprognosen und engere Kreditspreads darauf hin, dass Investoren der Fed zutrauen, mit ihren Zinsschritten die Balance zu halten.

Die Märkte könnten kurz vor einem Wendepunkt stehen: Die Bank of America (BofA) warnt, dass die kommende Fondsmanagerumfrage eine "extreme Hausse-Stimmung" offenbaren könnte. Chefstratege Michael Hartnett sieht darin ein klassisches Kontra-Signal für eine bevorstehende Korrektur. "Ich bleibe bei Aktien, bis wir uns Gedanken über die Zwischenwahlen im nächsten Frühjahr machen müssen", fasst er die Haltung vieler Investoren zusammen. Private Kunden der Bank of America haben aktuell 64,2 Prozent ihres Portfolios in Aktien investiert – so viel wie zuletzt im März 2022.

Gleichzeitig fließt massiv Kapital in Gold. Allein in der vergangenen Woche verzeichneten Goldfonds Zuflüsse von 3,4 Milliarden US-Dollar – der viertgrößte Wert seit Beginn der Erhebungen. Hartnett bezeichnet das Edelmetall als "Absicherung gegen Anarchie und Dollarabwertung" und rechnet mit weiter steigenden Kursen. Auch US-Value-Aktien profitierten, sie zogen 500 Millionen US-Dollar an neuen Geldern an.

Hartnett sieht auch einen neuen Investmenttrend: ABD – "Anything But the Dollar". Die Abkehr von der US-Währung ergänzt die bekannten Schlagworte ABB ("Anything But Bonds"), ABC ("Anything But China") und BIG ("Bonds, International Assets, Gold"). Sein "Barbell"-Ansatz setzt dabei auf eine Mischung aus Risiko-Investments und sicheren Häfen. Er erwartet, dass die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen von derzeit rund 4,7 Prozent auf 4 Prozent fällt.

Regional verlagere sich die positive Marktstimmung vom Frühjahr in Europa über den Sommer in China nun Richtung Japan. Dort sehen Investoren zunehmend Chancen.

Auch die Juni-Umfrage der Bank of America bestätigte den Stimmungswandel: 54 Prozent der Fondsmanager rechnen damit, dass internationale Aktien in den nächsten fünf Jahren besser abschneiden als US-Werte. Nur 23 Prozent setzten weiter auf die USA. Größtes Risiko bleibt ein Handelskrieg, der eine globale Rezession auslösen könnte – fast die Hälfte der Befragten sieht darin die zentrale Gefahr.

Damit treffen zwei Trends aufeinander: Rekordoptimismus unter Anlegern – und wachsende Zuflüsse in Absicherung wie Gold. Für Hartnett ist das ein klares Warnsignal, dass die Hausse ins Kippen geraten könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





