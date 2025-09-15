Dieser deutsche Weltmarktführer will noch in diesem Jahr an die Börse gehen

Das Angebot werde aus bestehenden Aktien des alleinigen Anteilseigners, der Milliardärsfamilie Näder, und neuen Aktien im Wert von rund 100 Millionen Euro bestehen, hieß es in einer Erklärung vom Montag. Die Gründerfamilie Näder bleibt Mehrheitseigner und will das Unternehmen langfristig begleiten. Ottobock plant damit den zweiten Anlauf, hatte das Unternehmen einen früheren Börsengang im Jahr 2022 aufgrund des Markteinbruchs abgesagt.

Das Unternehmen ist im Alleinbesitz der Milliardärsfamilie Näder, die im vergangenen Jahr einen Anteil von 20 Prozent von der Private-Equity-Gruppe EQT AB zurückgekauft hatte. Das Unternehmen wird mit rund 5,5 Milliarden Euro bewertet. Ottobock, vor über einem Jahrhundert gegründet, bietet Prothesen, Schienen und Exoskelette an. Im ersten Halbjahr wurde ein bereinigter Kerngewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 175 Millionen Euro bei einem Gesamtumsatz von 760 Millionen Euro erzielt. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem bereinigten Kern-EBITDA von 132 Millionen Euro im Vorjahr bei einem Gesamtumsatz von 666 Millionen Euro.