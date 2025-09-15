5,5-Milliarden-Euro-Konzern
Dieser deutsche Weltmarktführer will noch in diesem Jahr an die Börse gehen
Ottobock, Weltmarktführer für Prothesen, Orthesen und Exoskelette plant 2025 einen Börsengang in Frankfurt. Es wäre nach 2022 der zweite Anlauf.
- Ottobock plant Börsengang in Frankfurt 2023.
- Mehrheitseigner Näder bleibt langfristig im Boot.
- Umsatz und EBITDA 2025 stark gestiegen, Innovationen.
- Report: Epische Goldpreisrallye
Das Angebot werde aus bestehenden Aktien des alleinigen Anteilseigners, der Milliardärsfamilie Näder, und neuen Aktien im Wert von rund 100 Millionen Euro bestehen, hieß es in einer Erklärung vom Montag. Die Gründerfamilie Näder bleibt Mehrheitseigner und will das Unternehmen langfristig begleiten. Ottobock plant damit den zweiten Anlauf, hatte das Unternehmen einen früheren Börsengang im Jahr 2022 aufgrund des Markteinbruchs abgesagt.
Das Unternehmen ist im Alleinbesitz der Milliardärsfamilie Näder, die im vergangenen Jahr einen Anteil von 20 Prozent von der Private-Equity-Gruppe EQT AB zurückgekauft hatte. Das Unternehmen wird mit rund 5,5 Milliarden Euro bewertet. Ottobock, vor über einem Jahrhundert gegründet, bietet Prothesen, Schienen und Exoskelette an. Im ersten Halbjahr wurde ein bereinigter Kerngewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 175 Millionen Euro bei einem Gesamtumsatz von 760 Millionen Euro erzielt. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem bereinigten Kern-EBITDA von 132 Millionen Euro im Vorjahr bei einem Gesamtumsatz von 666 Millionen Euro.
Im ersten Halbjahr 2025 legte der Umsatz um 14 Prozent auf 760 Millionen Euro zu, das EBITDA stieg um 33 Prozent. Das Unternehmen ist mit KI-gestützten Prothesen, neuronalen Schnittstellen und digitaler Fertigung ein Innovationsführer und will auch zukünftig in neue Technologien investieren und die globale Präsenz ausbauen. Es ist in über 45 Ländern aktiv und betreibt rund 400 Patientenversorgungszentren. BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG und Goldman Sachs Group Inc. leiten den Börsengang.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion