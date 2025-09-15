DIW-Chef Fratzscher besorgt über AfD-Ergebnis in NRW

BERLIN (dpa-AFX) - Nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen hat sich der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, besorgt über das gute Abschneiden der AfD gezeigt. Die deutliche Stärkung der Partei sei "ein Warnsignal für internationale Investoren und auch für einheimische Unternehmen", sagte Fratzscher dem "Handelsblatt". Denn in dem Bundesland sei die Wirtschaft "bei weitem die größte in Deutschland".

Eine erstarkte AfD könne Zweifel an der Handlungsfähigkeit der politisch Verantwortlichen auf Landes- wie auf Bundesebene aufkommen lassen und damit notwendige Reformen zusätzlich erschweren, so Fratzscher.