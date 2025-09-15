JPMORGAN stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich der Übernahme des Schiffbauers NVL auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Unter der Annahme, dass der bislang nicht bekannte Übernahmepreis akzeptabel ist, schätzt Analyst David H Perry den Deal insgesamt positiv ein. Wie er in einer am Montag vorliegenden Studie erwähnte, bringt er aber auch Risiken mit sich, da der Bau von Marineschiffen zu den riskanteren Bereichen der Verteidigungsindustrie gehört./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 07:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 07:38 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,46 % und einem Kurs von 1.937EUR auf Tradegate (15. September 2025, 11:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2250

Kursziel alt: 2250

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



