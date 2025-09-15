Höchste Dividende im MDAX
RTL-Aktie zündet nach Rückkauf-Offensive – Kurs auf 13-Monats-Hoch
Der Medienriese RTL will mit der geplanten Übernahme von Sky groß im Streming-Geschäft angreifen. Für den Deal kauft der Konzern eigene Aktien zurück und greift dafür tief in die Tasche. Die Aktie legt kräftig zu.
- RTL plant Übernahme von Sky, Aktienrückkauf läuft.
- Aktie springt um über 10 Prozent auf Höchststand.
- KEK genehmigt Zusammenschluss, EU-Prüfung folgt 2026.
Die Papiere der RTL Group sind zum Wochenstart zeitweise um mehr als 10 Prozent nach oben geschossen und markierten damit den höchsten Stand seit August 2023. Auslöser ist das laufende Aktienrückkaufprogramm: RTL zahlt mit 37,85 Euro je Anteil den maximalen Preis der zuvor angekündigten Spanne.
Insgesamt wurden dem Konzern 3,2 Millionen Aktien angedient, die für die geplante Übernahme von Sky Deutschland eingesetzt werden sollen. Anleger werten die hohe Rückkauf-Bewertung als Vertrauenssignal des Managements in die eigene Stärke und belohnen das mit kräftigen Kursgewinnen.
Die geplante Übernahme hatte am Wochenende eine erste Hürde genommen. Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) erklärte, dass dem Zusammenschluss keine Bedenken zur Sicherung der Meinungsvielfalt entgegenstehen. Damit ist der Weg frei für die nächste Etappe: die Prüfung durch die EU-Kommission. Ein finales Ergebnis wird jedoch erst 2026 erwartet.
RTL und Sky hatten Ende Juni eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet. Der Kaufpreis liegt zunächst bei 150 Millionen Euro, kann aber durch erfolgsabhängige Zusatzzahlungen an den US-Eigentümer Comcast auf bis zu 377 Millionen Euro steigen. Neben Sky Deutschland übernimmt RTL auch NBC Universal Global Networks Deutschland.
Mit dem Deal baut RTL sein Medienportfolio aus, das neben 15 TV-Sendern auch Magazine, Podcasts und digitale Plattformen umfasst, und verschafft sich zusätzliche Schlagkraft im Sport- und Seriengeschäft von Sky.
Seit Jahresanfang hat die Aktie rund 40 Prozent hinzugewonnen. Mit einer Dividendenrendite zwischen 7 und 8 Prozent gehört die Aktie zu den Top-Zahlern im Nebenwerte-Index MDAX.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,65 % und einem Kurs von 38,00EUR auf Tradegate (15. September 2025, 11:12 Uhr) gehandelt.