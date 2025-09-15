RTL-Aktie zündet nach Rückkauf-Offensive – Kurs auf 13-Monats-Hoch

Die geplante Übernahme hatte am Wochenende eine erste Hürde genommen. Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) erklärte, dass dem Zusammenschluss keine Bedenken zur Sicherung der Meinungsvielfalt entgegenstehen. Damit ist der Weg frei für die nächste Etappe: die Prüfung durch die EU-Kommission. Ein finales Ergebnis wird jedoch erst 2026 erwartet.

RTL und Sky hatten Ende Juni eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet. Der Kaufpreis liegt zunächst bei 150 Millionen Euro, kann aber durch erfolgsabhängige Zusatzzahlungen an den US-Eigentümer Comcast auf bis zu 377 Millionen Euro steigen. Neben Sky Deutschland übernimmt RTL auch NBC Universal Global Networks Deutschland.

Mit dem Deal baut RTL sein Medienportfolio aus, das neben 15 TV-Sendern auch Magazine, Podcasts und digitale Plattformen umfasst, und verschafft sich zusätzliche Schlagkraft im Sport- und Seriengeschäft von Sky.