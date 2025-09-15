    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group

    Höchste Dividende im MDAX

    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare

    RTL-Aktie zündet nach Rückkauf-Offensive – Kurs auf 13-Monats-Hoch

    Der Medienriese RTL will mit der geplanten Übernahme von Sky groß im Streming-Geschäft angreifen. Für den Deal kauft der Konzern eigene Aktien zurück und greift dafür tief in die Tasche. Die Aktie legt kräftig zu.

    Für Sie zusammengefasst
    • RTL plant Übernahme von Sky, Aktienrückkauf läuft.
    • Aktie springt um über 10 Prozent auf Höchststand.
    • KEK genehmigt Zusammenschluss, EU-Prüfung folgt 2026.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Höchste Dividende im MDAX - RTL-Aktie zündet nach Rückkauf-Offensive – Kurs auf 13-Monats-Hoch
    Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON - SVEN SIMON

    Die Papiere der RTL Group sind zum Wochenstart zeitweise um mehr als 10 Prozent nach oben geschossen und markierten damit den höchsten Stand seit August 2023. Auslöser ist das laufende Aktienrückkaufprogramm: RTL zahlt mit 37,85 Euro je Anteil den maximalen Preis der zuvor angekündigten Spanne.

    Insgesamt wurden dem Konzern 3,2 Millionen Aktien angedient, die für die geplante Übernahme von Sky Deutschland eingesetzt werden sollen. Anleger werten die hohe Rückkauf-Bewertung als Vertrauenssignal des Managements in die eigene Stärke und belohnen das mit kräftigen Kursgewinnen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RTL Group!
    Short
    41,87€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 10,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    34,61€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 9,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die geplante Übernahme hatte am Wochenende eine erste Hürde genommen. Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) erklärte, dass dem Zusammenschluss keine Bedenken zur Sicherung der Meinungsvielfalt entgegenstehen. Damit ist der Weg frei für die nächste Etappe: die Prüfung durch die EU-Kommission. Ein finales Ergebnis wird jedoch erst 2026 erwartet.

    RTL Group

    +7,37 %
    +6,46 %
    +7,06 %
    +19,75 %
    +25,91 %
    +6,16 %
    +20,70 %
    -51,73 %
    +2,95 %
    ISIN:LU0061462528WKN:861149

    RTL und Sky hatten Ende Juni eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet. Der Kaufpreis liegt zunächst bei 150 Millionen Euro, kann aber durch erfolgsabhängige Zusatzzahlungen an den US-Eigentümer Comcast auf bis zu 377 Millionen Euro steigen. Neben Sky Deutschland übernimmt RTL auch NBC Universal Global Networks Deutschland.

    Mit dem Deal baut RTL sein Medienportfolio aus, das neben 15 TV-Sendern auch Magazine, Podcasts und digitale Plattformen umfasst, und verschafft sich zusätzliche Schlagkraft im Sport- und Seriengeschäft von Sky.

    Seit Jahresanfang hat die Aktie rund 40 Prozent hinzugewonnen. Mit einer Dividendenrendite zwischen 7 und 8 Prozent gehört die Aktie zu den Top-Zahlern im Nebenwerte-Index MDAX.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

     

    Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,65 % und einem Kurs von 38,00EUR auf Tradegate (15. September 2025, 11:12 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 39,80, was eine Steigerung von +4,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Höchste Dividende im MDAX RTL-Aktie zündet nach Rückkauf-Offensive – Kurs auf 13-Monats-Hoch Der Medienriese RTL will mit der geplanten Übernahme von Sky groß im Streming-Geschäft angreifen. Für den Deal kauft der Konzern eigene Aktien zurück und greift dafür tief in die Tasche. Die Aktie springt kräftig an.