Orsted geben nach Details zur Kapitalerhöhung nach

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Aktien von Orsted haben am Montag zunächst mit einem klaren Kursrückgang auf Details zur geplanten Kapitalerhöhung des dänischen Windparkbetreibers reagiert. Sie büßten im frühen Handel in Kopenhagen bis zu knapp 8 Prozent ein und näherten sich ihrem Rekordtief bei 173,40 Kronen vom 25. August, als ein von der US-Regierung verfügter Baustopp für ein Orsted-Windkraftprojekt vor der Küste New Yorks bekannt wurde. Zuletzt konnten die Papiere das Minus aber auf etwas mehr als ein Prozent auf 198 Kronen verringern. Für das laufende Jahr summiert sich der Kursverlust aber immer noch auf knapp 40 Prozent.

Orsted bietet im Rahmen der Kapitalerhöhung über 60 Milliarden Kronen (rund acht Milliarden Euro) die gut 900 Millionen neuen Aktien für 66,60 dänische Kronen je Stück an. Der Bezugspreis liegt damit rund zwei Drittel unter dem Schlusskurs am Freitag. Das Bezugsverhältnis liegt bei 15 zu 7. Das heißt, dass Altaktionäre je gehaltenem Anteil 15 Bezugsrechte erhalten - sieben davon werden für den Bezug einer neuen Aktie benötigt. Die Bezugsrechteemission beginnt am 19. September und läuft bis zum 2. Oktober. Nach dem Absturz der Aktie lag der Börsenwert der Aktie nur noch bei etwas mehr als 80 Milliarden Kronen.