AKTIE IM FOKUS
Orsted geben nach Details zur Kapitalerhöhung nach
- Orsted-Aktien fallen um bis zu 8 Prozent am Montag.
- Kapitalerhöhung: 900 Millionen Aktien zu 66,60 Kronen.
- Aktionäre unterstützen Angebot, Staat hält 50 Prozent.
KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Aktien von Orsted haben am Montag zunächst mit einem klaren Kursrückgang auf Details zur geplanten Kapitalerhöhung des dänischen Windparkbetreibers reagiert. Sie büßten im frühen Handel in Kopenhagen bis zu knapp 8 Prozent ein und näherten sich ihrem Rekordtief bei 173,40 Kronen vom 25. August, als ein von der US-Regierung verfügter Baustopp für ein Orsted-Windkraftprojekt vor der Küste New Yorks bekannt wurde. Zuletzt konnten die Papiere das Minus aber auf etwas mehr als ein Prozent auf 198 Kronen verringern. Für das laufende Jahr summiert sich der Kursverlust aber immer noch auf knapp 40 Prozent.
Orsted bietet im Rahmen der Kapitalerhöhung über 60 Milliarden Kronen (rund acht Milliarden Euro) die gut 900 Millionen neuen Aktien für 66,60 dänische Kronen je Stück an. Der Bezugspreis liegt damit rund zwei Drittel unter dem Schlusskurs am Freitag. Das Bezugsverhältnis liegt bei 15 zu 7. Das heißt, dass Altaktionäre je gehaltenem Anteil 15 Bezugsrechte erhalten - sieben davon werden für den Bezug einer neuen Aktie benötigt. Die Bezugsrechteemission beginnt am 19. September und läuft bis zum 2. Oktober. Nach dem Absturz der Aktie lag der Börsenwert der Aktie nur noch bei etwas mehr als 80 Milliarden Kronen.
Mit dem frischen Geld will Orsted eine Finanzierungslücke schließen, nachdem das Unternehmen einen Teilverkauf seines US-Windparkprojekts "Sunrise" vor der Küste New Yorks absagen musste. Zudem hat die Trump-Regierung Ende August einen Baustopp für das bereits weit fortgeschrittene Windkraftprojekt "Revolution Wind" vor der Küste von Rhode Island verhängt.
Die beiden größten Aktionäre des Unternehmens, der dänische Staat und das norwegische Energieunternehmen Equinor , hatten bereits angekündigt, dass sie das Angebot unterstützen werden. Der Staat hält rund die Hälfte der Anteile. Der Energiekonzern Equinor circa 10 Prozent.
Analyst Alexander Wheeler von der Royal Bank of Canada sprach von einem erheblichen Abschlag zu dem Ausverkauf, den er zum Zeitpunkt der ersten Ankündigung für das Unternehmen gesehen habe. Der theoretische Preis nach Ausübung der Bezugsrechte beträgt nach seinen Berechnungen 109 Kronen je Aktie./edh/niw/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Equinor Aktie
Die Equinor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 20,88 auf Tradegate (15. September 2025, 11:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Equinor Aktie um +3,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Equinor bezifferte sich zuletzt auf 53,39 Mrd..
Equinor zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5417. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1800 %.
