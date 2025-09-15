Altersvorsorge? - Knapp die Hälfte der Frauen denken, dass sie sich im Alter finanziell nicht ausreichend abgesichert haben (AUDIO)

Köln (ots) - Fühlen Sie sich gut aufs Alter vorbereitet - also aus finanzieller

Sicht? Wenn da jetzt einige Männer mit dem Kopf schütteln - was sollen dann erst

die meisten Frauen sagen? Kinderbetreuung, Teilzeit im Job oder gar Phasen ohne

Berufstätigkeit, schlechter bezahlte Arbeit - alles Gründe für die drohende

Altersarmut von Frauen. Dazu passen die Ergebnisse einer aktuellen Studie der

DEVK, laut der fast die Hälfte der Frauen der Meinung ist, nicht ausreichend für

ihren Ruhestand vorgesorgt zu haben. Eine, die das auch lange Zeit gedacht hat,

ist die ehemalige Fußballnationalspielerin Marina Hegering, die aber schon

während ihrer aktiven Karriere studiert und einen Trainerschein gemacht hat. In

dieser Saison hat sie beim 1. FC Köln in der Frauen-Bundesliga angeheuert. Mein

Kollege Mario Hattwig hat sich unter anderem mit ihr zum Thema Altersvorsorge

unterhalten.



Sprecher: Sie ist ehemalige Nationalspielerin, hat die deutsche Meisterschaft

und den DFB-Pokal gewonnen und spielt jetzt beim 1. FC Köln in der Bundesliga.

Über ihre Altersvorsorge hat sich Marina Hegering aber lange keine Gedanken

gemacht.







zu vergessen, weil es ist natürlich auch ein sehr anstrengendes Thema, finde

ich, weil da wird man irgendwie nicht mit groß, sondern man muss sich wirklich

aktiv damit beschäftigen und man muss Informationen selber sammeln und es ist

natürlich auch irgendwie sehr schwierig, da Entscheidungen zu treffen."



Sprecher: Aufschieben sollte man das Thema aber nicht, sondern offen mit

Freunden und Familie darüber sprechen.



O-Ton 2 (Marina Hegering, 12 Sek.): "Also man trifft zwar trotzdem die

Entscheidung allein, aber dieses Sprechen mit jemandem anders, der schon

Erfahrungen darüber hat und dann Mut zu machen, das tut dann gut. Und dann traut

man sich das so ein bisschen eher, glaube ich, diesen Schritt zu machen."



Sprecher: Das Thema Altersvorsorge ist beratungsintensiv, aber wichtig. Und laut

DEVK-Studie geht gut die Hälfte der befragten Frauen davon aus, im Alter nicht

ausreichend abgesichert zu sein. Das liegt vor allem an ihrer sogenannten

Erwerbsbiografie, sagt Katharina Hoge, Vorsorgeexpertin von der DEVK.



O-Ton 3 (Katharina Hoge, 14 Sek.): "Viele Frauen verdienen im Durchschnitt

weniger, arbeiten häufiger in Teilzeit oder unterbrechen ihre Arbeit für

Kindererziehung oder Pflege. Das führt zu geringeren Rentenansprüchen in der

gesetzlichen

Versorgungslücke."



Sprecher: Dazu kommt ein eher vorsichtiges Anlageverhalten. Will Frau das Thema

Altersvorsorge angehen, sollte sie sich zunächst einen Überblick über ihre

Finanzen und Rentenansprüche verschaffen und wissen, wann sie in Rente gehen

will und wie viel Geld dann nötig ist. Die Differenz zur erwarteten gesetzlichen

Rente ist dann die Rentenlücke und die sollte man schließen.



O-Ton 4 (Katharina Hoge, 22 Sek.): "Für die Altersvorsorge gibt es dann drei

Stufen. Einmal die gesetzliche Rentenversicherung, eine betriebliche

Altersvorsorge, wo eventuelle Arbeitgeberzuschüsse genutzt werden können. Und

dann die private Vorsorge, zum Beispiel mit Lebensversicherungsverträgen oder

ETF-Sparplänen oder Immobilien. Der Schlüssel ist hier wirklich regelmäßig und

langfristig zu investieren, auch mit nur kleinen Beiträgen."



Sprecher: Beraten lassen kann man sich im eigenen Unternehmen, bei der Deutschen

Rentenversicherung, den Verbraucherzentralen und bei Versicherungen.



Gut die Hälfte der Frauen hierzulande, ist der Meinung, nicht ausreichend fürs

Alter vorgesorgt zu haben, wobei rund Dreiviertel selbst für diese finanzielle

Absicherung verantwortlich sind - so die Ergebnisse einer aktuellen Studie der

DEVK. Wenn Sie sich beraten lassen möchten, finden Sie alle Infos und

Ansprechpartner unter devk.de.



