dynaCERT ernennt John Amodeo zum Chief Financial Officer

Toronto, ON -- (15. September 2025) / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQB: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von John Amodeo mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

John Amodeo ist seit kurzem Mitglied des Board of Directors von dynaCERT (siehe Pressemitteilung vom 30. Juli 2025) und bleibt dem Board of Directors weiterhin als Mitglied erhalten. Seit seiner Ernennung war er als Chair des Audit Committee von dynaCERT tätig. Er ist von dieser Position zurückgetreten, um die neue Rolle als Chief Financial Officer zu übernehmen.

Als neuer Direktor von dynaCERT wird Herr Amodeo dem Board of Directors mit seinen umfassenden Kompetenzen in den Bereichen globale Geschäftsentwicklung und Marktstrategien zusätzliche Impulse geben, um die internationale und nationale Expansion von dynaCERT voranzutreiben. Seine Branchen- und Netzwerkkenntnisse stehen im Einklang mit den Expansionsplänen von dynaCERT, die auf eine Steigerung des Absatzvolumens der Klimaschutzprodukte des Unternehmens abzielen.

Herr Amodeo bringt über 40 Jahre Geschäftserfahrung, unter anderem in der nordamerikanischen Metall- und Stahlindustrie, zu dynaCERT mit. Er war als Executive Vice President und Chief Financial Officer von Samuel, Son & Co., Limited, als Vice President und Chief Financial Officer von Samuel Manu-Tech, Inc. sowie als Executive Vice President und Chief Financial Officer von Bracknell Corporation, sowie als Senior Vice President, Finance und Chief Financial Officer von Molson Breweries tätig. Darüber hinaus war er Mitglied der Auditing Practice bei Coopers & Lybrand, Chartered Accountants, und ist Mitglied von Chartered Professional Accountants Canada und CPA Ontario. Er besuchte die Harvard Business School (Programm für Managemententwicklung) und hat einen Bachelor of Commerce der University of Toronto.

Jean-Pierre Colin, der am 31. März 2023 die Rolle des Interims-CFO bei dynaCERT übernommen hatte, bleibt in seiner leitenden Position als Executive Vice President bei dynaCERT sowie als Mitglied des Board of Directors und als Corporate Secretary des Unternehmens tätig.

Jim Payne, Chairman und CEO von dynaCERT, erklärte: „Zusammen mit unserem Board of Directors und dem gesamten Team von dynaCERT heiße ich John Amodeo als CFO unseres Unternehmens herzlich willkommen. John wird nicht nur aktiv als CFO und Direktor tätig sein, sondern auch seine Finanzkompetenz auf Board-Ebene einbringen, während wir unser Team weiter ausbauen und verstärken, um unser Wachstum und unsere globale Expansion in vielen vertikalen Märkten fortzusetzen. Ich möchte diese Gelegenheit auch persönlich nutzen, um meinem Kollegen Jean-Pierre Colin zu danken, der mehr als zwei Jahre als Interims-CFO von dynaCERT tätig war und dem Unternehmen weiterhin als Senior Officer und Direktor verbunden bleibt.“