30 Prozent tiefer: BYDs Absturz kostet Anleger 45 Milliarden US-Dollar

Auslöser der Abwärtsdynamik ist der erbitterte Preiskampf im heimischen Markt, den BYD selbst lange vorangetrieben hat. Rabatte sicherten zwar Marktanteile, belasteten aber Margen und Gewinne. Im Juni-Quartal fiel der Nettogewinn erstmals seit mehr als drei Jahren – um 30 Prozent . "Es gibt echte Bedenken hinsichtlich der aggressiven Strategie von BYD, im Rahmen der Anti-Involution Marktanteile durch Preisdruck zu gewinnen", sagte Kevin Net von Financière de L’Echiquier.

BYD hat binnen vier Monaten mehr als 45 Milliarden US-Dollar an Börsenwert verloren und steht so stark unter Druck wie seit Jahren nicht mehr. Die Aktien des chinesischen Elektroautobauers sackten über 30 Prozent vom Allzeithoch ab – ein Einbruch, der die Zweifel an den Wachstumsperspektiven in China verstärkt. Laut Bloomberg-Daten verzeichnet die BYD-Aktie inzwischen so viele Verkaufsempfehlungen wie zuletzt 2022.

Die Lage spitzt sich zu, weil Peking die Branche zunehmend mahnt, exzessiven Wettbewerb einzudämmen. Gleichzeitig muss BYD seine Produktionsziele deutlich senken: Statt 5,5 Millionen Fahrzeugen erwartet das Unternehmen 2025 nur noch 4,6 Millionen Auslieferungen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten allein in den letzten vier Monaten 1,7 Millionen Fahrzeuge verkauft werden – ein Kraftakt angesichts einer veralteten Modellpalette und strengerer Regulierung. Neue Modelle sollen erst Anfang 2026 vorgestellt werden. "Kein OEM [Original Equipment Manufacturer] kann seinen Produktzyklus für immer aufrechterhalten – nicht einmal BYD", betonte Xiao Feng von CLSA Hong Kong.

Analysten sehen kurzfristig kaum Impulse, verweisen aber auf Fortschritte im Ausland: Dort könnte BYD 2025 bis zu eine Million Fahrzeuge absetzen und damit das ursprüngliche Ziel übertreffen. Goldman Sachs rechnet mit steigenden Exportzahlen. Auch die Bewertung gilt als Stütze: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17 liegt die Aktie unter dem Dreijahresdurchschnitt. Optionshändler positionieren sich bereits massiv – fast 600.000 Kontrakte sind offen, das Dreifache gegenüber Juni.

Entscheidend wird jedoch der Neustart der Modelloffensive: Erwartet werden Design-Updates, größere Reichweiten bei Plug-in-Hybriden und die Integration des autonomen Fahrsystems "God’s Eye" in günstigere Modelle. "Strategische Entwicklungen, die BYD als Technologieführer positionieren, könnten die Wahrnehmung der Anleger verändern", sagt Gary Tan von Allspring Global Investments.

BYD reiht sich parallel in Pekings Brancheninitiativen ein und verpflichtet sich, Zulieferer fristgerecht zu bezahlen – ein Signal, das zeigen soll, dass der Konzern bereit ist, sich dem Appell der Regierung gegen Preiskriege anzuschließen.

