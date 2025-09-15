NORMA senkt ab sofort die Butterpreise / Eigenmarkenbutter von LANDFEIN und BIO SONNE ab Mitte September deutlich reduziert (FOTO)
Nürnberg (ots) -
Ob aufs Frühstücksbrötchen, zum Backen oder Verfeinern in der Küche: Butter ist
aus den meisten Haushalten nicht wegzudenken. Damit sie für alle erschwinglich
bleibt, senkt NORMA ab sofort die Preise für mehrere Butterprodukte der
Eigenmarken LANDFEIN und BIO SONNE.
Besonders ins Auge fällt die Preissenkung bei der BIO SONNE Bayerischen
Bio-Süßrahm-Butter 250 g, die ab sofort 2,99 Euro und damit 50 Cent weniger
kostet. Auch die LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 g und die LANDFEIN
Süßrahmbutter 250 g sind im Preis jeweils um 20 Cent reduziert und kosten nun
nur noch 1,79 Euro.
NORMA gibt regelmäßig Preisvorteile direkt an die Kundinnen und Kunden weiter.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen
je nach Verfügbarkeit):
LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR
LANDFEIN Original Irische Butter 250 g
Bislang: 2,69 EUR
Jetzt: 2,49 EUR
LANDFEIN Süßrahmbutter 250 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR
LANDFEIN Die Streichbare 250 g
Bislang: 1,79 EUR
Jetzt: 1,59 EUR
LANDFEIN Bergbauern Butter 250 g
Bislang: 2,39 EUR
Jetzt: 2,19 EUR
BIO SONNE Bayerische Bio-Süßrahm-Butter 250 g
Bislang: 3,49 EUR
Jetzt: 2,99 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
mailto:k.heck@norma-online.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6117446
OTS: NORMA
