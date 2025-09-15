NORMA senkt ab sofort die Butterpreise / Eigenmarkenbutter von LANDFEIN und BIO SONNE ab Mitte September deutlich reduziert (FOTO)

Nürnberg (ots) -



Ob aufs Frühstücksbrötchen, zum Backen oder Verfeinern in der Küche: Butter ist

aus den meisten Haushalten nicht wegzudenken. Damit sie für alle erschwinglich

bleibt, senkt NORMA ab sofort die Preise für mehrere Butterprodukte der

Eigenmarken LANDFEIN und BIO SONNE.



Besonders ins Auge fällt die Preissenkung bei der BIO SONNE Bayerischen

Bio-Süßrahm-Butter 250 g, die ab sofort 2,99 Euro und damit 50 Cent weniger

kostet. Auch die LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 g und die LANDFEIN

Süßrahmbutter 250 g sind im Preis jeweils um 20 Cent reduziert und kosten nun

nur noch 1,79 Euro.





NORMA gibt regelmäßig Preisvorteile direkt an die Kundinnen und Kunden weiter.

Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen

je nach Verfügbarkeit):



LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 g

Bislang: 1,99 EUR

Jetzt: 1,79 EUR



LANDFEIN Original Irische Butter 250 g

Bislang: 2,69 EUR

Jetzt: 2,49 EUR



LANDFEIN Süßrahmbutter 250 g

Bislang: 1,99 EUR

Jetzt: 1,79 EUR



LANDFEIN Die Streichbare 250 g

Bislang: 1,79 EUR

Jetzt: 1,59 EUR



LANDFEIN Bergbauern Butter 250 g

Bislang: 2,39 EUR

Jetzt: 2,19 EUR



BIO SONNE Bayerische Bio-Süßrahm-Butter 250 g

Bislang: 3,49 EUR

Jetzt: 2,99 EUR



Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,

Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am

Markt.



Pressekontakt:



Katja Heck

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Leiterin Kommunikation und Werbung

Manfred-Roth-Straße 7

D-90766 Fürth

mailto:k.heck@norma-online.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6117446

OTS: NORMA







