    NORMA senkt ab sofort die Butterpreise / Eigenmarkenbutter von LANDFEIN und BIO SONNE ab Mitte September deutlich reduziert (FOTO)

    Nürnberg (ots) -

    Ob aufs Frühstücksbrötchen, zum Backen oder Verfeinern in der Küche: Butter ist
    aus den meisten Haushalten nicht wegzudenken. Damit sie für alle erschwinglich
    bleibt, senkt NORMA ab sofort die Preise für mehrere Butterprodukte der
    Eigenmarken LANDFEIN und BIO SONNE.

    Besonders ins Auge fällt die Preissenkung bei der BIO SONNE Bayerischen
    Bio-Süßrahm-Butter 250 g, die ab sofort 2,99 Euro und damit 50 Cent weniger
    kostet. Auch die LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 g und die LANDFEIN
    Süßrahmbutter 250 g sind im Preis jeweils um 20 Cent reduziert und kosten nun
    nur noch 1,79 Euro.

    NORMA gibt regelmäßig Preisvorteile direkt an die Kundinnen und Kunden weiter.
    Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen
    je nach Verfügbarkeit):

    LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 g
    Bislang: 1,99 EUR
    Jetzt: 1,79 EUR

    LANDFEIN Original Irische Butter 250 g
    Bislang: 2,69 EUR
    Jetzt: 2,49 EUR

    LANDFEIN Süßrahmbutter 250 g
    Bislang: 1,99 EUR
    Jetzt: 1,79 EUR

    LANDFEIN Die Streichbare 250 g
    Bislang: 1,79 EUR
    Jetzt: 1,59 EUR

    LANDFEIN Bergbauern Butter 250 g
    Bislang: 2,39 EUR
    Jetzt: 2,19 EUR

    BIO SONNE Bayerische Bio-Süßrahm-Butter 250 g
    Bislang: 3,49 EUR
    Jetzt: 2,99 EUR

    Über NORMA:
    Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
    Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
    Markt.

    Pressekontakt:

    Katja Heck
    NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
    Leiterin Kommunikation und Werbung
    Manfred-Roth-Straße 7
    D-90766 Fürth
    mailto:k.heck@norma-online.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6117446
    OTS: NORMA




