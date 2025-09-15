Bilfinger SE: Aktienrückkauf - Jetzt profitieren!
Bilfinger SE hat im September 2025 durch gezielte Aktienrückkäufe seine Marktposition gestärkt und den Unternehmenswert erhöht.
Foto: Uwe Anspach - dpa
- Bilfinger SE hat im Zeitraum vom 08. bis 12. September 2025 insgesamt 11.481 eigene Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs erworben.
- Der Aktienrückkauf wurde am 20. Januar 2025 bekannt gegeben und begann am 21. Januar 2025.
- Das Gesamtvolumen der bis zum 12. September 2025 im Rahmen des Rückkaufs erworbenen Aktien beträgt 505.546 Stück.
- Der Rückkauf erfolgt ausschließlich über die Börse durch eine von Bilfinger SE beauftragte Bank.
- Die gewichteten Durchschnittskurse der Aktienkäufe lagen zwischen 91,1246 EUR und 92,3030 EUR.
- Detaillierte Informationen zu den Geschäften sind auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Bilfinger ist am 13.11.2025.
Der Kurs von Bilfinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 93,68EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,13 % im
Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.433,28PKT (+0,68 %).
