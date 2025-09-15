    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSG Micro Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu SG Micro Registered (A)

    Chip-Krieg eskaliert

    China setzt zum Gegenschlag an: Antidumping-Ermittlungen gegen US-Chips!

    Chinas jüngste Antidumping-Untersuchung gegen US-Halbleiter sorgt an den Börsen für kräftige Kursausschläge.

    • Chinas Antidumping-Untersuchung stützt heimische Chip-Industrie.
    • Chinesische Chip-Aktien steigen bis zu 20 Prozent.
    • Tech-Konflikt zwischen USA und China verschärft sich weiter.
    Chip-Krieg eskaliert - China setzt zum Gegenschlag an: Antidumping-Ermittlungen gegen US-Chips!
    Chinesische Chip-Aktien sind am Montag kräftig gestiegen, nachdem Peking Ende vergangener Woche eine Antidumping-Untersuchung gegen bestimmte in den USA hergestellte Halbleiter eingeleitet hatte.

    Titel wie SG Micro, Novosense oder 3Peak legten zeitweise bis zu 20 Prozent zu, auch Schwergewichte wie SMIC und Hua Hong notierten deutlich im Plus. Anleger werten den Schritt als Signal, dass Peking die heimische Industrie aktiv stützt und Marktanteile verteidigen will.

    Die Untersuchungen erfolgten nur einen Tag, nachdem das US-Handelsministerium die chinesischen Unternehmen GMC Semiconductor Technology und Jicun Semiconductor Technology auf die Liste der Handelsbeschränkungen gesetzt hatte. Diese Maßnahme zielt auf den Export von US-amerikanischen Chipfertigungsanlagen, die unter anderem für den Branchenriesen SMIC bestimmt waren.

    Damit verschärft sich der Tech-Konflikt, der bereits Nvidia, AMD oder Intel unter Druck gesetzt hat. Analysten warnen, dass anhaltende Unsicherheit über Handelsbeschränkungen und Zulieferketten mittel- bis langfristig die Margen belasten könnte.

    Für Investoren bleibt die Lage zweischneidig

    Während chinesische Chipaktien kurzfristig profitieren, wächst die Sorge, dass sich der Konflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften weiter zuspitzt – mit Folgen für die gesamte Halbleiterbranche.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



