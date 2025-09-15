Die BARMER setzt auf individuelle Kommunikation mit ihren Versicherten - Partnerschaft mit DYMATRIX wird bis 2029 ausgebaut

Stuttgart (ots) -



BARMER Krankenkasse stellt digitales Marketing technologisch neu auf

Personalisierte Gesundheitskommunikation über DYMATRIX Customer Experience

Platform

Strategische und technologische Partnerschaft wird deutlich erweitert



Die BARMER baut ihre über fünfjährige Partnerschaft mit dem Softwareunternehmen

DYMATRIX ( http://www.dymatrix.de/ ) strategisch aus. Die Krankenkasse setzt

künftig vollständig auf die Customer Experience Platform von DYMATRIX, um

Versicherte und Interessenten mit personalisierten Gesundheitsthemen zu

begleiten. Der neue Vertrag läuft bis Ende 2029 und macht DYMATRIX zum zentralen

Technologiepartner der BARMER für datengetriebenes Marketing und CRM.





Digitale Nähe zu über acht Millionen Versicherten schaffen



"Wir geben unser Bestes dafür, die Gesundheit der Menschen zu stärken. Dazu

wollen wir unsere über acht Millionen Versicherten individuell begleiten und

ihnen genau die Informationen geben, die sie brauchen - zum richtigen Zeitpunkt

und über den passenden Kanal", erklärt Christian Bock, Geschäftsbereichsleiter

Marke und Marketing bei der BARMER.



Die Krankenkasse hat ihre Kommunikationsprozesse auf die Bedürfnisse ihrer über

acht Millionen Versicherten ausgerichtet. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage,

wie digitale Kanäle genutzt werden können, um relevante Kommunikation abgestimmt

auf individuelle Lebenssituationen zu schaffen.



Skalierbare Plattform für Customer Experience Management



Kern der technischen Umsetzung ist eine skalierbare Plattform, die

Datenmanagement, Marketing Automation und Analysefunktionen bündelt. Die

Entscheidung fiel dabei auf die DYMATRIX Customer Experience Platform. Sie

ermöglicht eine durchgängige, personalisierte Ansprache ab dem ersten Interesse

bis zur langjährigen Versichertenbetreuung.



Konkrete Anwendungsfälle zeigen den Mehrwert



Gemeinsam entwickeln die BARMER und DYMATRIX Kampagnen, die die Bedürfnisse der

Versicherten in den Mittelpunkt stellen und ihnen individuellen Nutzen und

spürbaren Mehrwert bieten.



Beispiele hierfür sind:



- Digitale Gesundheitsseminare: Kommunikative Begleitung von Online-Seminaren

und On-Demand-Angeboten - von der personalisierten Empfehlung bis zur

individuellen Nachbereitung, abgestimmt auf persönliche Interessen

- Schwangerschaftsbegleitung: Personalisierte, wöchentliche Newsletter mit

wochengenauer, medizinisch fundierter Begleitung während der gesamten

Schwangerschaft

- Passgenaue Prävention: Präventionskampagnen basierend auf Alter, Geschlecht

und Gesundheitshistorie



"Die BARMER versteht Kommunikation als gelebte Verantwortung für den Nutzen

ihrer Versicherten - genau das macht unsere Zusammenarbeit so wertvoll", sagt

Thomas Dold, Geschäftsführer von DYMATRIX. "DYMATRIX wird künftig das

technologische Rückgrat für die Kommunikation mit den über acht Millionen

Versicherten. Das ist eine Verantwortung, die wir sehr ernst nehmen."



Kontinuierliche strategische Weiterentwicklung



Der bis Ende 2029 laufende Vertrag umfasst neben dem technischen Betrieb auch

die kontinuierliche strategische Weiterentwicklung der Kommunikationsmaßnahmen.



