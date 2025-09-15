    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Passgenau informieren, persönlich begleiten

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die BARMER setzt auf individuelle Kommunikation mit ihren Versicherten - Partnerschaft mit DYMATRIX wird bis 2029 ausgebaut

    Stuttgart (ots) -

    - BARMER Krankenkasse stellt digitales Marketing technologisch neu auf
    - Personalisierte Gesundheitskommunikation über DYMATRIX Customer Experience
    Platform
    - Strategische und technologische Partnerschaft wird deutlich erweitert

    Die BARMER baut ihre über fünfjährige Partnerschaft mit dem Softwareunternehmen
    DYMATRIX ( http://www.dymatrix.de/ ) strategisch aus. Die Krankenkasse setzt
    künftig vollständig auf die Customer Experience Platform von DYMATRIX, um
    Versicherte und Interessenten mit personalisierten Gesundheitsthemen zu
    begleiten. Der neue Vertrag läuft bis Ende 2029 und macht DYMATRIX zum zentralen
    Technologiepartner der BARMER für datengetriebenes Marketing und CRM.

    Digitale Nähe zu über acht Millionen Versicherten schaffen

    "Wir geben unser Bestes dafür, die Gesundheit der Menschen zu stärken. Dazu
    wollen wir unsere über acht Millionen Versicherten individuell begleiten und
    ihnen genau die Informationen geben, die sie brauchen - zum richtigen Zeitpunkt
    und über den passenden Kanal", erklärt Christian Bock, Geschäftsbereichsleiter
    Marke und Marketing bei der BARMER.

    Die Krankenkasse hat ihre Kommunikationsprozesse auf die Bedürfnisse ihrer über
    acht Millionen Versicherten ausgerichtet. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage,
    wie digitale Kanäle genutzt werden können, um relevante Kommunikation abgestimmt
    auf individuelle Lebenssituationen zu schaffen.

    Skalierbare Plattform für Customer Experience Management

    Kern der technischen Umsetzung ist eine skalierbare Plattform, die
    Datenmanagement, Marketing Automation und Analysefunktionen bündelt. Die
    Entscheidung fiel dabei auf die DYMATRIX Customer Experience Platform. Sie
    ermöglicht eine durchgängige, personalisierte Ansprache ab dem ersten Interesse
    bis zur langjährigen Versichertenbetreuung.

    Konkrete Anwendungsfälle zeigen den Mehrwert

    Gemeinsam entwickeln die BARMER und DYMATRIX Kampagnen, die die Bedürfnisse der
    Versicherten in den Mittelpunkt stellen und ihnen individuellen Nutzen und
    spürbaren Mehrwert bieten.

    Beispiele hierfür sind:

    - Digitale Gesundheitsseminare: Kommunikative Begleitung von Online-Seminaren
    und On-Demand-Angeboten - von der personalisierten Empfehlung bis zur
    individuellen Nachbereitung, abgestimmt auf persönliche Interessen
    - Schwangerschaftsbegleitung: Personalisierte, wöchentliche Newsletter mit
    wochengenauer, medizinisch fundierter Begleitung während der gesamten
    Schwangerschaft
    - Passgenaue Prävention: Präventionskampagnen basierend auf Alter, Geschlecht
    und Gesundheitshistorie

    "Die BARMER versteht Kommunikation als gelebte Verantwortung für den Nutzen
    ihrer Versicherten - genau das macht unsere Zusammenarbeit so wertvoll", sagt
    Thomas Dold, Geschäftsführer von DYMATRIX. "DYMATRIX wird künftig das
    technologische Rückgrat für die Kommunikation mit den über acht Millionen
    Versicherten. Das ist eine Verantwortung, die wir sehr ernst nehmen."

    Kontinuierliche strategische Weiterentwicklung

    Der bis Ende 2029 laufende Vertrag umfasst neben dem technischen Betrieb auch
    die kontinuierliche strategische Weiterentwicklung der Kommunikationsmaßnahmen.

    Pressekontakt:

    DYMATRIX | Caroline Nguyen | mailto:c.nguyen@dymatrix.de | +49 711 22 00 788 46

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180620/6117454
    OTS: DYMATRIX




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Passgenau informieren, persönlich begleiten Die BARMER setzt auf individuelle Kommunikation mit ihren Versicherten - Partnerschaft mit DYMATRIX wird bis 2029 ausgebaut - BARMER Krankenkasse stellt digitales Marketing technologisch neu auf - Personalisierte Gesundheitskommunikation über DYMATRIX Customer Experience Platform - Strategische und technologische Partnerschaft wird deutlich erweitert Die BARMER baut …