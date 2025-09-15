HighTechReady-Osmium
Warum jetzt der ideale Zeitpunkt für ein Sachinvestment ist
Murnau am Staffelsee (ots) -
- Von Quantencomputing bis hin zur Medizintechnik: "HighTechReady-Osmium" (HTR)
wird in immer mehr Zukunftsindustrien zum unverzichtbaren Werkstoff
- Der aktuelle Zeitpunkt auf dem Edelmetallmarkt bietet privaten Investoren
ideale Voraussetzungen für den Einstieg in HTR-Osmium.
Osmium hat als achtes und zuletzt in den Markt eingeführtes Edelmetall der Welt
in den vergangenen Jahren eine steile Karriere als werthaltige Sachanlage
angetreten. Insbesondere dient es der Schmuck- und Uhrenindustrie, die mit
Umsatzproblemen zu kämpfen hat, mit neuen Ansätzen neue Anreize für
faszinierenden Schmuck zu erzeugen. Fallende Diamantenpreise und zu hohe
Goldpreise stoßen für kristallines Osmium eine Tür auf, die international
Beachtung findet. Osmium wird mittlerweile in 40 Ländern der Welt auf 4
Kontinenten angeboten. Als kristallines Metall, oder jetzt eben auch als
"HighTechReady-Osmium".
Damit beginnt ein neues Kapital in der Geschichte des Osmiums: "Mit einem
zweiten Exit in weitere Märkte wird Osmium auch als Rohmaterial für Sachanleger
wichtig", sagt Ingo Wolf, Laborleiter des deutschen Osmium-Instituts voraus.
Wolf gilt weltweit als der führende Experte für das Edelmetall und war auf der
International Precious Metal Institute (IPMI) Abschlusssprecher mit seinem
Thema.
Wichtige Zukunftsindustrien werden auf lupenreines HTR-Osmium angewiesen sein
Der Grund für den Optimismus und die Zeitenwende am Osmium-Markt: Das in seiner
Rohform unspektakuläre, unfälschbare Edelmetall wird in einer speziell
gereinigten Form in vielen Zukunftsindustrien immer wichtiger. Dazu gehören das
Quantencomputing der zweiten Generation, Medizintechnik,
Hochtemperatur-Supraleitung und anspruchsvolle Militärtechnik. Weitere
Anwendungen finden sich auch in Technologien, die dazu dienen, das Kohlendioxid
der Luft, mit einem der Photosynthese ähnlichen Prozess, aus der Atmosphäre zu
holen und dabei noch Energie zu gewinnen. All diese besonders für den Standort
Deutschland sehr bedeutsamen Zukunftsbranchen benötigen in Zukunft
"HighTechReady-Osmium" (HTR).
Mit dem Online-Kauf und der Einlagerung im Murnauer Hochsicherheitslager
profitieren private Sachinvestoren vor allem von den immensen Zukunftsaussichten
des Quantencomputings und weiterer Zukunftstechnologien. Osmium schickt sich an,
das wichtigste Langzeitsachanlagemetall zu werden.
Pulver mit Präzision: "HighTechReady-Osmium" im Detail
"HighTechReady-Osmium" beschreibt eine besonders reine Pulverform des Metalls,
die entweder zur Kristallisation geeignet ist oder direkt in innovativen
Technologien genutzt werden kann.
