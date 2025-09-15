    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    HighTechReady-Osmium

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warum jetzt der ideale Zeitpunkt für ein Sachinvestment ist

    Murnau am Staffelsee (ots) -

    - Von Quantencomputing bis hin zur Medizintechnik: "HighTechReady-Osmium" (HTR)
    wird in immer mehr Zukunftsindustrien zum unverzichtbaren Werkstoff
    - Der aktuelle Zeitpunkt auf dem Edelmetallmarkt bietet privaten Investoren
    ideale Voraussetzungen für den Einstieg in HTR-Osmium.

    Osmium hat als achtes und zuletzt in den Markt eingeführtes Edelmetall der Welt
    in den vergangenen Jahren eine steile Karriere als werthaltige Sachanlage
    angetreten. Insbesondere dient es der Schmuck- und Uhrenindustrie, die mit
    Umsatzproblemen zu kämpfen hat, mit neuen Ansätzen neue Anreize für
    faszinierenden Schmuck zu erzeugen. Fallende Diamantenpreise und zu hohe
    Goldpreise stoßen für kristallines Osmium eine Tür auf, die international
    Beachtung findet. Osmium wird mittlerweile in 40 Ländern der Welt auf 4
    Kontinenten angeboten. Als kristallines Metall, oder jetzt eben auch als
    "HighTechReady-Osmium".

    Damit beginnt ein neues Kapital in der Geschichte des Osmiums: "Mit einem
    zweiten Exit in weitere Märkte wird Osmium auch als Rohmaterial für Sachanleger
    wichtig", sagt Ingo Wolf, Laborleiter des deutschen Osmium-Instituts voraus.
    Wolf gilt weltweit als der führende Experte für das Edelmetall und war auf der
    International Precious Metal Institute (IPMI) Abschlusssprecher mit seinem
    Thema.

    Wichtige Zukunftsindustrien werden auf lupenreines HTR-Osmium angewiesen sein

    Der Grund für den Optimismus und die Zeitenwende am Osmium-Markt: Das in seiner
    Rohform unspektakuläre, unfälschbare Edelmetall wird in einer speziell
    gereinigten Form in vielen Zukunftsindustrien immer wichtiger. Dazu gehören das
    Quantencomputing der zweiten Generation, Medizintechnik,
    Hochtemperatur-Supraleitung und anspruchsvolle Militärtechnik. Weitere
    Anwendungen finden sich auch in Technologien, die dazu dienen, das Kohlendioxid
    der Luft, mit einem der Photosynthese ähnlichen Prozess, aus der Atmosphäre zu
    holen und dabei noch Energie zu gewinnen. All diese besonders für den Standort
    Deutschland sehr bedeutsamen Zukunftsbranchen benötigen in Zukunft
    "HighTechReady-Osmium" (HTR).

    Mit dem Online-Kauf und der Einlagerung im Murnauer Hochsicherheitslager
    profitieren private Sachinvestoren vor allem von den immensen Zukunftsaussichten
    des Quantencomputings und weiterer Zukunftstechnologien. Osmium schickt sich an,
    das wichtigste Langzeitsachanlagemetall zu werden.

    Pulver mit Präzision: "HighTechReady-Osmium" im Detail

    "HighTechReady-Osmium" beschreibt eine besonders reine Pulverform des Metalls,
    die entweder zur Kristallisation geeignet ist oder direkt in innovativen
    Technologien genutzt werden kann.
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    HighTechReady-Osmium Warum jetzt der ideale Zeitpunkt für ein Sachinvestment ist - Von Quantencomputing bis hin zur Medizintechnik: "HighTechReady-Osmium" (HTR) wird in immer mehr Zukunftsindustrien zum unverzichtbaren Werkstoff - Der aktuelle Zeitpunkt auf dem Edelmetallmarkt bietet privaten Investoren ideale …