Warum jetzt der ideale Zeitpunkt für ein Sachinvestment ist

Osmium hat als achtes und zuletzt in den Markt eingeführtes Edelmetall der Welt

in den vergangenen Jahren eine steile Karriere als werthaltige Sachanlage

angetreten. Insbesondere dient es der Schmuck- und Uhrenindustrie, die mit

Umsatzproblemen zu kämpfen hat, mit neuen Ansätzen neue Anreize für

faszinierenden Schmuck zu erzeugen. Fallende Diamantenpreise und zu hohe

Goldpreise stoßen für kristallines Osmium eine Tür auf, die international

Beachtung findet. Osmium wird mittlerweile in 40 Ländern der Welt auf 4

Kontinenten angeboten. Als kristallines Metall, oder jetzt eben auch als

"HighTechReady-Osmium".







zweiten Exit in weitere Märkte wird Osmium auch als Rohmaterial für Sachanleger

wichtig", sagt Ingo Wolf, Laborleiter des deutschen Osmium-Instituts voraus.

Wolf gilt weltweit als der führende Experte für das Edelmetall und war auf der

International Precious Metal Institute (IPMI) Abschlusssprecher mit seinem

Thema.



Wichtige Zukunftsindustrien werden auf lupenreines HTR-Osmium angewiesen sein



Der Grund für den Optimismus und die Zeitenwende am Osmium-Markt: Das in seiner

Rohform unspektakuläre, unfälschbare Edelmetall wird in einer speziell

gereinigten Form in vielen Zukunftsindustrien immer wichtiger. Dazu gehören das

Quantencomputing der zweiten Generation, Medizintechnik,

Hochtemperatur-Supraleitung und anspruchsvolle Militärtechnik. Weitere

Anwendungen finden sich auch in Technologien, die dazu dienen, das Kohlendioxid

der Luft, mit einem der Photosynthese ähnlichen Prozess, aus der Atmosphäre zu

holen und dabei noch Energie zu gewinnen. All diese besonders für den Standort

Deutschland sehr bedeutsamen Zukunftsbranchen benötigen in Zukunft

"HighTechReady-Osmium" (HTR).



Mit dem Online-Kauf und der Einlagerung im Murnauer Hochsicherheitslager

profitieren private Sachinvestoren vor allem von den immensen Zukunftsaussichten

des Quantencomputings und weiterer Zukunftstechnologien. Osmium schickt sich an,

das wichtigste Langzeitsachanlagemetall zu werden.



Pulver mit Präzision: "HighTechReady-Osmium" im Detail



"HighTechReady-Osmium" beschreibt eine besonders reine Pulverform des Metalls,

die entweder zur Kristallisation geeignet ist oder direkt in innovativen

Technologien genutzt werden kann. Seite 1 von 2 Seite 2 ►



