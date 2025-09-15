    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Nach KI kommt "Long BIG"

    245 Aufrufe 245 0 Kommentare 0 Kommentare

    Das neue Zauberwort an der Wall Street: BIG – das nächste Billionen-Thema?

    Die Wall Street hat laut Bank of America ein neues Anlagemuster ausgerufen: "BIG" – Bonds, International und Gold.

    Für Sie zusammengefasst
    Nach KI kommt "Long BIG" - Das neue Zauberwort an der Wall Street: BIG – das nächste Billionen-Thema?

    Der BofA-Stratege Michael Hartnett erklärte, dass die dominierenden Trends der 2020er Jahre bislang "Anything but Bonds", "Anywhere but China" und "Anything but the Dollar" gewesen seien. Diese Themen hätten weiterhin Bestand, nun komme mit "BIG" jedoch ein neuer Schwerpunkt hinzu.

    Laut Hartnett greifen Anleger wieder verstärkt zu US-Staatsanleihen, um sich gegen Rückschläge an den Aktienmärkten abzusichern. Besonders gefragt sind börsengehandelte Fonds wie TLT, SHY, IEF und IEI, die unterschiedliche Laufzeiten von US-Treasuries abbilden.

    • TLT: Langläufer, 20+ Jahre US-Treasuries
    • IEF: Mittelfristige Anleihen, 7–10 Jahre Laufzeit
    • IEI: Kurz- bis mittelfristige Anleihen, 3–7 Jahre Laufzeit
    • SHY: Kurzläufer, 1–3 Jahre


    Der Stratege verweist darauf, dass sinkende Renditen die Kurse dieser Anleihen stützen und sie damit erneut als klassische Schutzmauer gegen Verluste bei riskanteren Anlagen wie Aktien dienen.

    Die Renditen von Staatsanleihen seien auf dem Rückzug. Die fünfjährige US-Rendite nähere sich drei Prozent, die dreißigjährige vier Prozent. Das Ende von "Anything but Bonds" wertete Hartnett als Rückenwind für zinssensible Small Caps, deren relative Performance gegenüber Large Caps derzeit historisch schwach ausfalle.

    Internationale Märkte könnten laut dem Stratege ebenfalls profitieren. Ein schwächerer US-Dollar, das Ende der Deflation in Europa und Japan sowie der Abbau fiskalischer Exzesse in Asien und der EU würden Rückenwind geben. Als Absicherung gegen eine Überhitzung der US-Technologieaktien empfiehlt er chinesische Tech-Titel.

    Gold bleibe schließlich eine klassische Versicherung. Es diene sowohl gegen geopolitische Risiken als auch gegen eine mögliche Abwertung des US-Dollars. "Der Gold-Bulle hat sich von einem stillen zu einem lauten Bullen entwickelt", so Hartnett. Er rechnet mit weiter steigenden Preisen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 1,176USD auf Forex (15. September 2025, 12:21 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nach KI kommt "Long BIG" Das neue Zauberwort an der Wall Street: BIG – das nächste Billionen-Thema? Die Wall Street hat laut Bank of America ein neues Anlagemuster ausgerufen: "BIG" – Bonds, International und Gold.