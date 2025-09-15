Das neue Zauberwort an der Wall Street: BIG – das nächste Billionen-Thema?

Laut Hartnett greifen Anleger wieder verstärkt zu US-Staatsanleihen, um sich gegen Rückschläge an den Aktienmärkten abzusichern. Besonders gefragt sind börsengehandelte Fonds wie TLT, SHY, IEF und IEI, die unterschiedliche Laufzeiten von US-Treasuries abbilden.

Der BofA-Stratege Michael Hartnett erklärte, dass die dominierenden Trends der 2020er Jahre bislang "Anything but Bonds", "Anywhere but China" und "Anything but the Dollar" gewesen seien. Diese Themen hätten weiterhin Bestand, nun komme mit "BIG" jedoch ein neuer Schwerpunkt hinzu.

TLT: Langläufer, 20+ Jahre US-Treasuries

IEF: Mittelfristige Anleihen, 7–10 Jahre Laufzeit

IEI: Kurz- bis mittelfristige Anleihen, 3–7 Jahre Laufzeit

SHY: Kurzläufer, 1–3 Jahre



Der Stratege verweist darauf, dass sinkende Renditen die Kurse dieser Anleihen stützen und sie damit erneut als klassische Schutzmauer gegen Verluste bei riskanteren Anlagen wie Aktien dienen.

Die Renditen von Staatsanleihen seien auf dem Rückzug. Die fünfjährige US-Rendite nähere sich drei Prozent, die dreißigjährige vier Prozent. Das Ende von "Anything but Bonds" wertete Hartnett als Rückenwind für zinssensible Small Caps, deren relative Performance gegenüber Large Caps derzeit historisch schwach ausfalle.

Internationale Märkte könnten laut dem Stratege ebenfalls profitieren. Ein schwächerer US-Dollar, das Ende der Deflation in Europa und Japan sowie der Abbau fiskalischer Exzesse in Asien und der EU würden Rückenwind geben. Als Absicherung gegen eine Überhitzung der US-Technologieaktien empfiehlt er chinesische Tech-Titel.

Gold bleibe schließlich eine klassische Versicherung. Es diene sowohl gegen geopolitische Risiken als auch gegen eine mögliche Abwertung des US-Dollars. "Der Gold-Bulle hat sich von einem stillen zu einem lauten Bullen entwickelt", so Hartnett. Er rechnet mit weiter steigenden Preisen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

