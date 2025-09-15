Kunst darf nicht nur schön sein, sie muss etwas bewegen

Bildquelle: Anna Kimmerle

1. Frau Kimmerle, was hat Sie zur Gründung der AK Galerie bewegt – und warum gerade in Berlin-Mitte?

Anna Kimmerle:

Die Idee zur AK Galerie ist über Jahre gereift. Für mich war Kunst schon immer mehr als nur ein dekoratives Element – sie ist ein Spiegel der Gesellschaft, ein Kommunikationsmittel, das Emotionen auslöst und Denkprozesse anstößt. Mit der Galerie wollte ich einen Raum schaffen, in dem genau das passieren kann: ein Ort, an dem Kunst in all ihrer Vielfalt gezeigt wird und gleichzeitig gesellschaftliche Relevanz hat.

Berlin-Mitte ist für mich der ideale Standort, weil hier unterschiedlichste kreative Strömungen zusammenkommen. Es gibt eine Offenheit gegenüber neuen Ideen, ein internationales Publikum und eine hohe kulturelle Dichte. Das war der perfekte Nährboden für die Vision, die ich mit der AK Galerie verfolge.

2. Wie wählen Sie die Künstlerinnen und Künstler aus, mit denen Sie zusammenarbeiten?

Anna Kimmerle:

Das ist ein sehr intuitiver, aber auch reflektierter Prozess. Mich interessieren Künstlerinnen und Künstler, die eine starke eigene Sprache haben – visuell wie inhaltlich. Es geht mir nicht nur um Ästhetik, sondern um Haltung. Welche Themen bewegen sie? Welches gesellschaftliche Narrativ hinterfragen oder stärken sie mit ihrer Arbeit?

Wir zeigen viele zeitgenössische Positionen, die bewusst auch Reibung erzeugen dürfen. Mir ist wichtig, dass die Kunst in der Galerie eine emotionale Tiefe hat und einlädt, sich mit aktuellen Fragestellungen auseinanderzusetzen – sei es zu Identität, Umwelt, Digitalisierung oder sozialen Ungleichheiten.

3. Mit #AKsupports haben Sie ein eigenes soziales Projekt gestartet. Wie ist diese Idee entstanden?

Anna Kimmerle:

#AKsupports ist im Grunde eine logische Erweiterung unserer Galeriearbeit. Die Idee war, Kunst und soziales Engagement stärker zu verknüpfen und der gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Der Erlös geht an ausgewählte soziale Projekte, insbesondere an Initiativen, die Kinder und Jugendliche durch kreative Angebote fördern. Wir wollten zeigen: Kunst kann auch im Alltag sichtbar und wirksam sein. Die Resonanz war überwältigend – wir haben Menschen erreicht, die vielleicht nicht in Galerien gehen, aber über Mode einen Zugang zur Kunst und zum Thema soziales Engagement finden.

4. Warum unterstützen Sie konkret die "Du bist wertvoll"-Stiftung?

Anna Kimmerle:

Zusammen mit Nicolai Müller bin ich tief überzeugt davon, dass kreatives Denken und emotionale Bildung von klein auf gefördert werden müssen. Die „Du bist wertvoll“-Stiftung setzt genau da an: Sie unterstützt Kinder aus herausfordernden Lebenssituationen durch kunstpädagogische Projekte. Dabei geht es nicht nur darum, zu malen oder zu basteln, sondern darum, Selbstwertgefühl, Empathie und Ausdruckskraft zu stärken. Insbesondere die Lesungen von Cally Stronk waren dabei wertvoll. Als ich von der Arbeit der Stiftung erfahren habe, war mir sofort klar, dass ich diese Initiative unterstützen möchte – weil sie genau die Werte lebt, die mir persönlich wichtig sind: Menschlichkeit, Kreativität und Zukunftsorientierung.