    Besonders beachtet!

    SMA Solar Technology - Aktie steigt kräftig - 15.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die SMA Solar Technology Aktie bisher um +5,27 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SMA Solar Technology Aktie.

    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

    SMA Solar Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.09.2025

    Die SMA Solar Technology Aktie notiert aktuell bei 19,570 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,27 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,980  entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die SMA Solar Technology Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +5,39 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,36 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,98 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SMA Solar Technology auf +41,97 %.

    SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,36 %
    1 Monat -8,98 %
    3 Monate +5,39 %
    1 Jahr +2,16 %

    Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

    Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 673,18 Mio. wert.

    SMA Solar Technology AG: Dr. Jürgen Reinert, buy


    Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 15.09.2025 / 11:18 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

    SMA Solar Technology AG: Dr. Jürgen Reinert, Kauf


    Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 15.09.2025 / 11:18 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

    Börsenstart Europa - 15.09. - FTSE Athex 20 stark +1,80 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SMA Solar Technology

    +5,16 %
    +1,36 %
    -8,98 %
    +5,39 %
    +2,16 %
    -64,30 %
    -47,98 %
    -43,26 %
    -63,11 %
    ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
