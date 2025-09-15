    StartseitevorwÃ¤rtsAktienvorwÃ¤rtsLi Auto (A) (A) AktievorwÃ¤rtsNachrichten zu Li Auto (A) (A)

    Besonders beachtet!

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Li Auto (A) (A) Aktie gewinnt an Wert - 15.09.2025

    Am 15.09.2025 ist die Li Auto (A) (A) Aktie, bisher, um +2,39 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Li Auto (A) (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Li Auto (A) (A) Aktie gewinnt an Wert - 15.09.2025
    Foto: vadimborkin - 258917169

    Li Auto ist ein bedeutender Hersteller von Plug-in-Hybrid-SUVs in China, bekannt fÃ¼r seine Reichweite und Technologie. Es konkurriert mit NIO, Xpeng und Tesla und differenziert sich durch seine erweiterte Reichweite und Hybridtechnologie.

    Li Auto (A) (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.09.2025

    Die Li Auto (A) (A) Aktie konnte bisher um +2,39 % auf 21,400â‚¬ zulegen. Das sind +0,500 â‚¬ mehr als am letzten Handelstag. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die AktionÃ¤re von Li Auto (A) (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -13,77 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche belÃ¤uft sich das Kursplus auf +4,41 %. Im Verlauf eines Monats betrÃ¤gt das Plus +4,93 %. Seit Jahresanfang haben die AktionÃ¤re von Li Auto (A) (A) -7,79 % verloren.

    Li Auto (A) (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,41 %
    1 Monat +4,93 %
    3 Monate -13,77 %
    1 Jahr +25,66 %

    Informationen zur Li Auto (A) (A) Aktie

    Es gibt 835 Mio. Li Auto (A) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,88 Mrd. wert.

    Li Auto (A) (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Li Auto (A) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hÃ¤ngt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. FÃ¼r eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusÃ¤tzliche Daten zur Li Auto (A) (A) Aktie berÃ¼cksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen kÃ¶nnen auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. ErgÃ¤nzen Sie die hier aufgefÃ¼hrten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Ãœberlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Li Auto (A) (A)

    +0,96 %
    +4,41 %
    +4,93 %
    -13,77 %
    +25,66 %
    -20,22 %
    +13,70 %
    ISIN:US50202M1027WKN:A2P93Z



    Diskutieren Sie Ã¼ber die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto â€“ die BeitrÃ¤ge sind kurz, prÃ¤gnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Ãœberblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln kÃ¶nnen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Li Auto (A) (A) Aktie gewinnt an Wert - 15.09.2025 Am 15.09.2025 ist die Li Auto (A) (A) Aktie, bisher, um +2,39 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Li Auto (A) (A) Aktie.