Li Auto (A) (A) Aktie gewinnt an Wert - 15.09.2025

Die Li Auto (A) (A) Aktie konnte bisher um +2,39 % auf 21,400â‚¬ zulegen. Das sind +0,500 â‚¬ mehr als am letzten Handelstag. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Li Auto ist ein bedeutender Hersteller von Plug-in-Hybrid-SUVs in China, bekannt fÃ¼r seine Reichweite und Technologie. Es konkurriert mit NIO, Xpeng und Tesla und differenziert sich durch seine erweiterte Reichweite und Hybridtechnologie.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die AktionÃ¤re von Li Auto (A) (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -13,77 % verkraften.

Allein seit letzter Woche belÃ¤uft sich das Kursplus auf +4,41 %. Im Verlauf eines Monats betrÃ¤gt das Plus +4,93 %. Seit Jahresanfang haben die AktionÃ¤re von Li Auto (A) (A) -7,79 % verloren.

Li Auto (A) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,41 % 1 Monat +4,93 % 3 Monate -13,77 % 1 Jahr +25,66 %

Informationen zur Li Auto (A) (A) Aktie

Es gibt 835 Mio. Li Auto (A) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,88 Mrd. wert.

Li Auto (A) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Li Auto (A) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hÃ¤ngt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. FÃ¼r eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusÃ¤tzliche Daten zur Li Auto (A) (A) Aktie berÃ¼cksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen kÃ¶nnen auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. ErgÃ¤nzen Sie die hier aufgefÃ¼hrten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Ãœberlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.