Besonders beachtet!
Li Auto (A) (A) Aktie gewinnt an Wert - 15.09.2025
Am 15.09.2025 ist die Li Auto (A) (A) Aktie, bisher, um +2,39 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Li Auto (A) (A) Aktie.
Li Auto ist ein bedeutender Hersteller von Plug-in-Hybrid-SUVs in China, bekannt fÃ¼r seine Reichweite und Technologie. Es konkurriert mit NIO, Xpeng und Tesla und differenziert sich durch seine erweiterte Reichweite und Hybridtechnologie.
Li Auto (A) (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.09.2025
Die Li Auto (A) (A) Aktie konnte bisher um +2,39 % auf 21,400â‚¬ zulegen. Das sind +0,500 â‚¬ mehr als am letzten Handelstag. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die AktionÃ¤re von Li Auto (A) (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -13,77 % verkraften.
Allein seit letzter Woche belÃ¤uft sich das Kursplus auf +4,41 %. Im Verlauf eines Monats betrÃ¤gt das Plus +4,93 %. Seit Jahresanfang haben die AktionÃ¤re von Li Auto (A) (A) -7,79 % verloren.
Li Auto (A) (A) Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,41 %
|1 Monat
|+4,93 %
|3 Monate
|-13,77 %
|1 Jahr
|+25,66 %
Informationen zur Li Auto (A) (A) Aktie
Es gibt 835 Mio. Li Auto (A) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,88 Mrd. wert.
Li Auto (A) (A) Aktie jetzt kaufen?
Ob die Li Auto (A) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hÃ¤ngt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. FÃ¼r eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusÃ¤tzliche Daten zur Li Auto (A) (A) Aktie berÃ¼cksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen kÃ¶nnen auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. ErgÃ¤nzen Sie die hier aufgefÃ¼hrten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Ãœberlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.