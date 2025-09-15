Arzneimittelversorgung trotz Apothekenschließungen stabil - Daten belegen
Schließungen Folge des Wettbewerbs zwischen Vor-Ort-Apotheken. EAEP fordert faktenbasierte Debatte statt Panikmache
Brüssel (ots) - Das viel beschworene "Apothekensterben" erweist sich bei genauer
Betrachtung als Mythos. Trotz des anhaltenden Rückgangs der Apothekenanzahl ist
die Arzneimittelversorgung in Deutschland gesichert. Zu diesem Schluss kommt ein
neues Positionspapier der European Association of E-Pharmacies (EAEP) auf Basis
aktueller Versorgungsdaten des Bundes-Apotheken-Registers und des Instituts
IQVIA. Die Auswertungen machen deutlich: Apotheken schließen vor allem dort, wo
es ohnehin eine hohe Apothekendichte gibt. Von einer Versorgungskrise kann keine
Rede sein; die Versorgung der Bevölkerung bleibt stabil - auch im ländlichen
Raum. Der Verband der europäischen Online-Apotheken fordert eine Abkehr von
emotionalisierenden Begriffen wie "Apothekensterben" und plädiert für eine
fakten- und datenbasierte Gesundheitspolitik.
Datenlage zeigt: Versorgung flächendeckend gewährleistet
Datenlage zeigt: Versorgung flächendeckend gewährleistet
Die Analyse der Apothekenschließungen zwischen Juli 2023 und Juli 2025 zeigt,
dass Schließungen vor allem in Regionen mit hoher Apothekendichte stattfanden.
Wo eine Apotheke geschlossen hat, ist die nächste verbleibende im Durchschnitt
nur 390 Meter entfernt. Eine Untersuchung des Instituts IQVIA bestätigt: Für
97,5 Prozent der Bevölkerung blieb der Weg zur nächsten Apotheke zwischen 2018
und 2023 unverändert oder hat sich verkürzt.
Die Schließung unwirtschaftlicher Standorte bedeutet auch keine Abnahme der
Betreuungskapazitäten, denn die Zahl der in Apotheken beschäftigten Fachkräfte
hat 2024 mit über 162.000 einen historischen Höchststand erreicht. Die
pharmazeutische Versorgung in Deutschland bleibt also gesichert und entwickelt
sich gleichzeitig strukturell und technologisch weiter. Online-Apotheken
bearbeiteten im letzten verfügbaren 12-Monats-Zeitraum laut
versorgungsmonitor.de mehr als 76 Millionen Bestellungen von 25,9 Mio. KundInnen
aus Deutschland, was die Leistungsfähigkeit ortsunabhängiger, digitaler
Versorgungsformen unterstreicht.
"Der digitale Arzneimittelbezug ist keine Nische mehr, sondern Teil der
Versorgungsrealität. Online-Apotheken sind nicht das Problem - sie sind längst
Teil der Lösung. Wer das ignoriert, verhindert Fortschritt und belastet das
System unnötig" , sagt Olaf Heinrich, Co-Präsident der EAEP.
Wirtschaftlicher Druck durch Strukturprobleme - nicht durch Online-Apotheken
Die betriebswirtschaftliche Lage vieler Apotheken ist angespannt - trotz
steigender Umsätze. Der Analyse zufolge sind die Gründe dafür vielschichtig:
Demografischer Wandel, Fachkräftemangel, steigende Betriebskosten, veränderte
ärztliche Versorgungsstrukturen und strukturelle Marktverschiebungen unter den
Vor-Ort-Apotheken prägen die Entwicklung. Online-Apotheken sind nachweislich
nicht der Auslöser dieser Probleme. Wiederholte Schuldzuweisungen verzerren die
Debatte und verdecken strukturelle Probleme.
EAEP fordert datenbasierte und zukunftsfähige Strukturreformen
"Der Rückgang von Apotheken ist keine Versorgungskrise, sondern Ausdruck einer
marktüblichen Konsolidierung. Wer weiter von Krise spricht, verhindert dringend
notwendige Reformen" , sagt Walter Hess, Co-Präsident der EAEP.
Deswegen fordert der Verband von der Politik echte Strukturreformen statt
Aktionismus und schlägt konkrete Maßnahmen vor:
- Datenbasierte, empirisch gestützte Politikgestaltung anstelle ideologischer
Ansichten.
- "Digital vor ambulant vor stationär" als Versorgungsparadigma und Schaffung
gleicher Wettbewerbsbedingungen.
- Schonender Umgang mit finanziellen Ressourcen und Heben von Effizienzreserven,
z.B. durch den Ausbau selektivvertraglicher Möglichkeiten. Eine pauschale
Erhöhung des Fixhonorars für Arzneimittel schafft keine nachhaltige Lösung.
Über EAEP: Die European Association of E-Pharmacies (EAEP)
(https://www.eaep.com/de/) ist die Stimme der Online-Apotheken auf dem
europäischen Kontinent. Die EAEP vertritt ihre Interessen vor allem gegenüber
politischen, regionalen und wirtschaftlichen Akteuren mit dem Ziel, die
Gesundheit der europäischen Bevölkerung zu verbessern und das europäische
Gesundheitssystem zu stärken. Online-Apotheken haben die klassische Apotheke
digitalisiert und bilden die Schnittstelle zwischen Digitalisierung,
Gesundheitsversorgung, E-Commerce und Nachhaltigkeit. Als Pioniere in digitalen
Lösungen widmen sich die Mitglieder der EAEP der Entwicklung sicherer Prozesse
zur Verwaltung von Gesundheitsdaten, zur Bereitstellung von Arzneimitteln und
zur Förderung digitaler Gesundheitsdienste. In Übereinstimmung mit nationalen
und EU-Vorschriften sind alle Mitglieder entschlossen, die Qualität, Sicherheit
und Effizienz der Gesundheitsversorgung für die europäische Bevölkerung zu
verbessern.
Pressekontakt:
Martino Canonico
mailto:info@eaep.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/105097/6117506
OTS: European Association of E-Pharmacies (EAEP)
