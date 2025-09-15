Schließungen Folge des Wettbewerbs zwischen Vor-Ort-Apotheken. EAEP fordert faktenbasierte Debatte statt Panikmache

Brüssel (ots) - Das viel beschworene "Apothekensterben" erweist sich bei genauer

Betrachtung als Mythos. Trotz des anhaltenden Rückgangs der Apothekenanzahl ist

die Arzneimittelversorgung in Deutschland gesichert. Zu diesem Schluss kommt ein

neues Positionspapier der European Association of E-Pharmacies (EAEP) auf Basis

aktueller Versorgungsdaten des Bundes-Apotheken-Registers und des Instituts

IQVIA. Die Auswertungen machen deutlich: Apotheken schließen vor allem dort, wo

es ohnehin eine hohe Apothekendichte gibt. Von einer Versorgungskrise kann keine

Rede sein; die Versorgung der Bevölkerung bleibt stabil - auch im ländlichen

Raum. Der Verband der europäischen Online-Apotheken fordert eine Abkehr von

emotionalisierenden Begriffen wie "Apothekensterben" und plädiert für eine

fakten- und datenbasierte Gesundheitspolitik.



Datenlage zeigt: Versorgung flächendeckend gewährleistet





Die Analyse der Apothekenschließungen zwischen Juli 2023 und Juli 2025 zeigt,

dass Schließungen vor allem in Regionen mit hoher Apothekendichte stattfanden.

Wo eine Apotheke geschlossen hat, ist die nächste verbleibende im Durchschnitt

nur 390 Meter entfernt. Eine Untersuchung des Instituts IQVIA bestätigt: Für

97,5 Prozent der Bevölkerung blieb der Weg zur nächsten Apotheke zwischen 2018

und 2023 unverändert oder hat sich verkürzt.



Die Schließung unwirtschaftlicher Standorte bedeutet auch keine Abnahme der

Betreuungskapazitäten, denn die Zahl der in Apotheken beschäftigten Fachkräfte

hat 2024 mit über 162.000 einen historischen Höchststand erreicht. Die

pharmazeutische Versorgung in Deutschland bleibt also gesichert und entwickelt

sich gleichzeitig strukturell und technologisch weiter. Online-Apotheken

bearbeiteten im letzten verfügbaren 12-Monats-Zeitraum laut

versorgungsmonitor.de mehr als 76 Millionen Bestellungen von 25,9 Mio. KundInnen

aus Deutschland, was die Leistungsfähigkeit ortsunabhängiger, digitaler

Versorgungsformen unterstreicht.



"Der digitale Arzneimittelbezug ist keine Nische mehr, sondern Teil der

Versorgungsrealität. Online-Apotheken sind nicht das Problem - sie sind längst

Teil der Lösung. Wer das ignoriert, verhindert Fortschritt und belastet das

System unnötig" , sagt Olaf Heinrich, Co-Präsident der EAEP.



Wirtschaftlicher Druck durch Strukturprobleme - nicht durch Online-Apotheken



Die betriebswirtschaftliche Lage vieler Apotheken ist angespannt - trotz

steigender Umsätze. Der Analyse zufolge sind die Gründe dafür vielschichtig:

Demografischer Wandel, Fachkräftemangel, steigende Betriebskosten, veränderte

ärztliche Versorgungsstrukturen und strukturelle Marktverschiebungen unter den

Vor-Ort-Apotheken prägen die Entwicklung. Online-Apotheken sind nachweislich

nicht der Auslöser dieser Probleme. Wiederholte Schuldzuweisungen verzerren die

Debatte und verdecken strukturelle Probleme.



EAEP fordert datenbasierte und zukunftsfähige Strukturreformen



"Der Rückgang von Apotheken ist keine Versorgungskrise, sondern Ausdruck einer

marktüblichen Konsolidierung. Wer weiter von Krise spricht, verhindert dringend

notwendige Reformen" , sagt Walter Hess, Co-Präsident der EAEP.



Deswegen fordert der Verband von der Politik echte Strukturreformen statt

Aktionismus und schlägt konkrete Maßnahmen vor:



- Datenbasierte, empirisch gestützte Politikgestaltung anstelle ideologischer

Ansichten.

- "Digital vor ambulant vor stationär" als Versorgungsparadigma und Schaffung

gleicher Wettbewerbsbedingungen.

- Schonender Umgang mit finanziellen Ressourcen und Heben von Effizienzreserven,

z.B. durch den Ausbau selektivvertraglicher Möglichkeiten. Eine pauschale

Erhöhung des Fixhonorars für Arzneimittel schafft keine nachhaltige Lösung.



Über EAEP: Die European Association of E-Pharmacies (EAEP)

(https://www.eaep.com/de/) ist die Stimme der Online-Apotheken auf dem

europäischen Kontinent. Die EAEP vertritt ihre Interessen vor allem gegenüber

politischen, regionalen und wirtschaftlichen Akteuren mit dem Ziel, die

Gesundheit der europäischen Bevölkerung zu verbessern und das europäische

Gesundheitssystem zu stärken. Online-Apotheken haben die klassische Apotheke

digitalisiert und bilden die Schnittstelle zwischen Digitalisierung,

Gesundheitsversorgung, E-Commerce und Nachhaltigkeit. Als Pioniere in digitalen

Lösungen widmen sich die Mitglieder der EAEP der Entwicklung sicherer Prozesse

zur Verwaltung von Gesundheitsdaten, zur Bereitstellung von Arzneimitteln und

zur Förderung digitaler Gesundheitsdienste. In Übereinstimmung mit nationalen

und EU-Vorschriften sind alle Mitglieder entschlossen, die Qualität, Sicherheit

und Effizienz der Gesundheitsversorgung für die europäische Bevölkerung zu

verbessern.



