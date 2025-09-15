    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Schließungen Folge des Wettbewerbs zwischen Vor-Ort-Apotheken. EAEP fordert faktenbasierte Debatte statt Panikmache

    Brüssel (ots) - Das viel beschworene "Apothekensterben" erweist sich bei genauer
    Betrachtung als Mythos. Trotz des anhaltenden Rückgangs der Apothekenanzahl ist
    die Arzneimittelversorgung in Deutschland gesichert. Zu diesem Schluss kommt ein
    neues Positionspapier der European Association of E-Pharmacies (EAEP) auf Basis
    aktueller Versorgungsdaten des Bundes-Apotheken-Registers und des Instituts
    IQVIA. Die Auswertungen machen deutlich: Apotheken schließen vor allem dort, wo
    es ohnehin eine hohe Apothekendichte gibt. Von einer Versorgungskrise kann keine
    Rede sein; die Versorgung der Bevölkerung bleibt stabil - auch im ländlichen
    Raum. Der Verband der europäischen Online-Apotheken fordert eine Abkehr von
    emotionalisierenden Begriffen wie "Apothekensterben" und plädiert für eine
    fakten- und datenbasierte Gesundheitspolitik.

    Datenlage zeigt: Versorgung flächendeckend gewährleistet

    Die Analyse der Apothekenschließungen zwischen Juli 2023 und Juli 2025 zeigt,
    dass Schließungen vor allem in Regionen mit hoher Apothekendichte stattfanden.
    Wo eine Apotheke geschlossen hat, ist die nächste verbleibende im Durchschnitt
    nur 390 Meter entfernt. Eine Untersuchung des Instituts IQVIA bestätigt: Für
    97,5 Prozent der Bevölkerung blieb der Weg zur nächsten Apotheke zwischen 2018
    und 2023 unverändert oder hat sich verkürzt.

    Die Schließung unwirtschaftlicher Standorte bedeutet auch keine Abnahme der
    Betreuungskapazitäten, denn die Zahl der in Apotheken beschäftigten Fachkräfte
    hat 2024 mit über 162.000 einen historischen Höchststand erreicht. Die
    pharmazeutische Versorgung in Deutschland bleibt also gesichert und entwickelt
    sich gleichzeitig strukturell und technologisch weiter. Online-Apotheken
    bearbeiteten im letzten verfügbaren 12-Monats-Zeitraum laut
    versorgungsmonitor.de mehr als 76 Millionen Bestellungen von 25,9 Mio. KundInnen
    aus Deutschland, was die Leistungsfähigkeit ortsunabhängiger, digitaler
    Versorgungsformen unterstreicht.

    "Der digitale Arzneimittelbezug ist keine Nische mehr, sondern Teil der
    Versorgungsrealität. Online-Apotheken sind nicht das Problem - sie sind längst
    Teil der Lösung. Wer das ignoriert, verhindert Fortschritt und belastet das
    System unnötig" , sagt Olaf Heinrich, Co-Präsident der EAEP.

    Wirtschaftlicher Druck durch Strukturprobleme - nicht durch Online-Apotheken

    Die betriebswirtschaftliche Lage vieler Apotheken ist angespannt - trotz
    steigender Umsätze. Der Analyse zufolge sind die Gründe dafür vielschichtig:
    Demografischer Wandel, Fachkräftemangel, steigende Betriebskosten, veränderte
    ärztliche Versorgungsstrukturen und strukturelle Marktverschiebungen unter den
    Vor-Ort-Apotheken prägen die Entwicklung. Online-Apotheken sind nachweislich
    nicht der Auslöser dieser Probleme. Wiederholte Schuldzuweisungen verzerren die
    Debatte und verdecken strukturelle Probleme.

    EAEP fordert datenbasierte und zukunftsfähige Strukturreformen

    "Der Rückgang von Apotheken ist keine Versorgungskrise, sondern Ausdruck einer
    marktüblichen Konsolidierung. Wer weiter von Krise spricht, verhindert dringend
    notwendige Reformen" , sagt Walter Hess, Co-Präsident der EAEP.

    Deswegen fordert der Verband von der Politik echte Strukturreformen statt
    Aktionismus und schlägt konkrete Maßnahmen vor:

    - Datenbasierte, empirisch gestützte Politikgestaltung anstelle ideologischer
    Ansichten.
    - "Digital vor ambulant vor stationär" als Versorgungsparadigma und Schaffung
    gleicher Wettbewerbsbedingungen.
    - Schonender Umgang mit finanziellen Ressourcen und Heben von Effizienzreserven,
    z.B. durch den Ausbau selektivvertraglicher Möglichkeiten. Eine pauschale
    Erhöhung des Fixhonorars für Arzneimittel schafft keine nachhaltige Lösung.

    Über EAEP: Die European Association of E-Pharmacies (EAEP)
    (https://www.eaep.com/de/) ist die Stimme der Online-Apotheken auf dem
    europäischen Kontinent. Die EAEP vertritt ihre Interessen vor allem gegenüber
    politischen, regionalen und wirtschaftlichen Akteuren mit dem Ziel, die
    Gesundheit der europäischen Bevölkerung zu verbessern und das europäische
    Gesundheitssystem zu stärken. Online-Apotheken haben die klassische Apotheke
    digitalisiert und bilden die Schnittstelle zwischen Digitalisierung,
    Gesundheitsversorgung, E-Commerce und Nachhaltigkeit. Als Pioniere in digitalen
    Lösungen widmen sich die Mitglieder der EAEP der Entwicklung sicherer Prozesse
    zur Verwaltung von Gesundheitsdaten, zur Bereitstellung von Arzneimitteln und
    zur Förderung digitaler Gesundheitsdienste. In Übereinstimmung mit nationalen
    und EU-Vorschriften sind alle Mitglieder entschlossen, die Qualität, Sicherheit
    und Effizienz der Gesundheitsversorgung für die europäische Bevölkerung zu
    verbessern.

    Pressekontakt:

    Martino Canonico
    mailto:info@eaep.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/105097/6117506
    OTS: European Association of E-Pharmacies (EAEP)




    Verfasst von news aktuell
