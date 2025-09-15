Texas Instruments Aktie unter Verkaufsdruck - 15.09.2025

Mit einer Performance von -3,31 % musste die Texas Instruments Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Texas Instruments ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf analoge Chips und eingebettete Prozessoren, mit starker Marktstellung und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Intel und Qualcomm. TI zeichnet sich durch seine breite Produktpalette und Expertise im analogen Bereich aus.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Texas Instruments Aktionäre einen Verlust von -10,55 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,11 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Texas Instruments auf -16,87 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,08 % geändert.

Texas Instruments Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,17 % 1 Monat -8,11 % 3 Monate -10,55 % 1 Jahr -15,48 %

Informationen zur Texas Instruments Aktie

Es gibt 909 Mio. Texas Instruments Aktien. Damit ist das Unternehmen 137,83 Mrd.EUR wert.

Texas Instruments Aktie jetzt kaufen?

Ob die Texas Instruments Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Texas Instruments Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.