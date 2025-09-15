Dauerläufer Visa: Die Warnsignale nehmen zu!

Eine der in den vergangenen Jahren zuverlässigsten US-Aktien war der Zahlungsabwickler Visa . Das Unternehmen profitierte von seiner großen, auch internationalen Marktdurchdringung, anhaltend hohen Verbraucherausgaben und einer starken Reiseaktivität. Dadurch gelang gegenüber dem Gesamtmarktindex S&P 500 eine signifikante Überrendite, welche durch ein überdurchschnittliches Dividendenwachstum unterstützt wurde. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) lag in den vergangenen 10 Jahren bei 17,3 Prozent. Damit begeisterte Visa sowohl wachstums- als auch ausschüttungsorientierte Investoren.

Doch die Herausforderungen für das Unternehmen und damit auch die Premiumbewertung der Aktie haben zuletzt stark zugenommen. Einerseits sind in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Zahlungsabwicklern und Finanzdienstleistern, darunter PayPal, Block, Affirm und Klarna, auf den Markt gekommen, andererseits steht die Branche aufgrund der wachsenden Bedeutung von Kryptowährungen und Stablecoins vor strukturellen Veränderungen: Diese versprechen noch schnellere Transaktionen bei niedrigeren Kosten.

Gerade die marktbeherrschende Stellung von Visa, Mastercard und American Express sorgte in der Vergangenheit für starke Margen, doch die hohen Transaktionskosten sind der US-Wettbewerbsbehörde inzwischen ein Dorn im Auge. Auch von regulatorischer Seite hat der Druck auf Visa daher zugenommen. Damit sinken die Chancen, dass der Konzern mit derselben Geschwindigkeit wie in den vergangenen Jahren wächst und die Aktie auch weiterhin eine Überrendite bietet. Der Chart der Aktie spiegelt diese Gefahr schon jetzt wider. Ist es für Anlegerinnen und Anleger an der Zeit, sich nach Alternativen umzusehen?

Visa Chartsignale

Langfristiger Aufwärtstrend: Die Visa-Aktie handelt in einem langfristigen Aufwärtstrend, die Gefahr einer nachhaltigen Konsolidierung nimmt aber zu.

Die Visa-Aktie handelt in einem langfristigen Aufwärtstrend, die Gefahr einer nachhaltigen Konsolidierung nimmt aber zu. Topbildungsprozess: In den Anteilen zeigt sich eine Topbildung, die nicht nur zu einem Ende der Rallye, sondern auch einer Trendwende führen könnte.

In den Anteilen zeigt sich eine Topbildung, die nicht nur zu einem Ende der Rallye, sondern auch einer Trendwende führen könnte. Unterstützungen in Gefahr: Nach der 50-Tage-Linie ist nun auch der GD200 gefährdet. Dessen Unterschreiten würde weiteres Abwärtspotenzial freisetzen.

Nach der 50-Tage-Linie ist nun auch der GD200 gefährdet. Dessen Unterschreiten würde weiteres Abwärtspotenzial freisetzen. Bearishe Divergenzen: In den technischen Indikatoren ist es zu bearishen Divergenzen und Abwärtstrends gekommen. Auch das zeigt Risiken an.

Macht der Dauerläufer jetzt schlapp?

Nach einer längeren Konsolidierung während des Bärenmarktes 2020/21 konnte die Visa-Aktie ihren übergeordneten, langfristigen Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Gegenüber ihrem im Herbst 2022 markierten Tief haben sich die Anteile zeitweise fast verdoppeln können. Dabei spielte sich ein Großteil des Kursgeschehens in einem Aufwärtstrendkanal mit einer Breite von etwa 30 US-Dollar ab.

Im Rahmen einer Trendverschärfung konnte dieser Kanal nach dem Jahreswechsel nach oben verlassen werden. Diese Beschleunigung konnte nach dem Einbruch im Rahmen der Zollpanik im April noch einmal wieder aufgegriffen werden. Inzwischen ist Visa aber in den Aufwärtstrendkanal zurückgesetzt und das Tempo hat sich normalisiert. Das deutet mittelfristig auf einen Test der Unterkante hin, die gegenwärtig bei rund 330 US-Dollar verläuft.

200-Tage-Linie hält Verkäufen noch stand …

Kurzfristig handelt Visa bereits in einem Abwärtstrend. Auch hier ist es zu einem Trendkanal gekommen, der bereits zum Unterschreiten der 50-Tage-Linie führte. In der vergangenen Woche wurde die 200-Tage-Linie einem ersten Test unterzogen. Die Bullen konnten das Blatt aber noch einmal zu ihren Gunsten wenden.

Mit Blick auf die technischen Indikatoren könnte sich dieser Erfolg aber als nicht nachhaltig entpuppen, denn der Verkaufsdruck dürfte hoch bleiben. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD befinden sich inzwischen in Abwärtstrends.

… doch der Abwärtsdruck dürfte hoch bleiben

Dabei war es auch zu bearishen Divergenzen gekommen: Obwohl sich Visa im Juni auf neue Rekordnotierungen steigern konnte, waren die beiden Indikatoren bereits auf dem Rückzug. Somit konnte das Allzeithoch technisch nicht bestätigt werden, was auf eine Trendwende hindeutet. Vor allem das Unterschreiten der 200-Tage-Linie sowie der Horizontalunterstützung bei etwa 333 US-Dollar würden diesen Prozess beschleunigen.

Zwar verfügt die Aktie über die Möglichkeit, dieses bearishe Setup mit einem Anstieg über die 50-Tage-Linie und einem Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrendkanal zu neutralisieren, doch die technischen Indikatoren lassen den Rückenwind hierfür vermissen. Anlegerinnen und Anleger sollten sich daher zur Unterseite orientieren – umso mehr, als dass Visa Anstalten macht, auch die auf Wochenbasis ermittelte 50-Tage-Linie zu unterschreiten.

Die Aussichten für die Premiumbewertung verschlechtern sich

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung zeigt sich ein gemischtes Bild. Einerseits liegt die Aktie bei vielen Kennzahlen aktuell geringfügig unter ihrem Fünfjahresmittel. Gegenüber den Mitbewerbern zeigen sich aber deutliche Bewertungsaufschläge. So handelt Visa beispielsweise beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 29,7 um 162,4 Prozent über dem Branchenmittel von 11,3. Beim Kurs-Cashflow-Verhältnis besteht mit 27,3 ein Aufschlag von immer noch 73,1 Prozent, und dass, obwohl der Cashflow eine der größten Stärken des Unternehmens ist.

Mitbewerber Mastercard handelt aufgrund seines höheren Wachstums auf internationalen Märkten mit noch höheren Bewertungsvielfachen. Auch hier muss aber angezweifelt werden, ob Investoren die starken Aufschläge vor dem Hintergrund der wachsenden Konkurrenz länger hinzunehmen bereit sind. Die gegenüber Mastercard geringfügig niedrigere Bewertung ist daher kein Argument dafür, dass die Visa-Aktie zeitnah wieder steigen und eine längerfristige Konsolidierung verhindern könnte. Beide Aktien sind für ihre Bewertungen auf der Finanzinformationsplattform SeekingAlpha mit einer glatten 6 bewertet.

Erwarten Analystinnen und Analysten zu viel?

An der Wall Street werden die jüngsten Entwicklungen noch unkritisch betrachtet, der Analystenkonsens ist mit 30 von 38 Empfehlungen zum Kaufen oder Übergewichten überwältigend positiv. Nur eine einzige Stimme rät zum Reduzieren von Positionen, während die übrigen 7 Expertinnen und Experten zum Halten der Aktie raten.

Das mittlere Kursziel liegt aktuell bei 392,03 US-Dollar und damit um 15,5 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Der höchste als fair angegebene Wert liegt bei 430 US-Dollar, während die pessimistische Stimme Visa bei 305 US-Dollar als angemessen bewertet sieht. Hier wäre die Aktie auf Basis der Gewinnschätzungen für das kommende Jahr mit einem KGV von 23,8 bewertet. Dem steht ein KGV von 30,5 für das mittlere Kursziel und von 33,5 für das aktuell höchste Ziel gegenüber – beides Vielfache über dem Fünfjahresmittel.

Für eine vorteilhafte Aktienkursentwicklung dürfte in den kommenden 12 Monaten also nichts schiefgehen. Genau das ist mit Blick auf die wachsenden Risiken sowohl aus der Branche selbst, aber auch aus dem makroökonomischen Umfeld unwahrscheinlich. Daher könnten Anlegerinnen und Anleger gut beraten sein, Gewinne mitzunehmen und sich nach aussichtsreicheren Anlagemöglichkeiten umzusehen.

Visa auf einen Blick

ISIN: US92826C8394

US92826C8394 Börsenwert: 653,95 Milliarden US-Dollar

653,95 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 0,7 Prozent

0,7 Prozent KGVe 2025: 29,7

29,7 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

