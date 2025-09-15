BYD-Konkurrent expandiert: Wie das Unternehmen die EU-Zölle umgehen will

"Mit der lokalen Produktion können wir die von der Europäischen Union eingeführten Zölle auf chinesische Elektroautos umgehen", erklärte ein Sprecher von Xpeng. Die zusätzlichen Abgaben auf Produkte aus China betragen demnach 20,7 Prozent und steigen für manche Hersteller auf bis zu 35,3 Prozent.

Der chinesische Elektroautohersteller Xpeng hat seine erste Produktionslinie in Europa eröffnet. Dazu kooperiert das Unternehmen mit dem österreichischen Auftragsfertiger Magna Steyr. Die Fabrik in Graz im Süden Österreichs stellt nun die ersten G6- und G9-Sport Utility Vehicles her, wie Xpeng am Montag mitteilte.

Globale Expansion gegen Preisdruck und Handelsbarrieren

Die österreichische Fabrik folgt auf ein Werk in Indonesien, das im Juli die Produktion aufgenommen hat. Chinesische Elektroautobauer wie Xpeng und BYD setzen zunehmend auf ausländische Standorte, um höhere Margen zu erzielen und neue Kundengruppen zu erschließen. Zugleich sollen wachsende Handelsbarrieren umgangen werden.

Xpeng richtet den Fokus auf die europäischen Märkte und plant, die Modellpalette gezielt zu erweitern. In München betreibt das Unternehmen seit Kurzem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum. Dort wurden Anfang September beim IAA Mobility Event mehr als ein Dutzend chinesische Automobilhersteller empfangen. Das R&D-Zentrum soll die Entwicklung weiterer Modelle unterstützen, darunter auch Elektro-Limousinen, die in Graz gefertigt werden sollen.

Starkes Wachstum trotz Rückruf

Xpeng verzeichnet derzeit ein deutliches Wachstum. In den ersten acht Monaten des Jahres lieferte das Unternehmen 271.615 Elektrofahrzeuge aus – dreimal so viele wie im gleichen Zeitraum 2024. Die American Depositary Receipts (ADRs) von Xpeng stiegen seit Januar um rund 77 Prozent.

Trotz des Erfolgs gab es kürzlich einen Rückschlag: Fast alle P7+-Modelle mussten aufgrund eines Problems mit der Lenkung zurückgerufen werden. Dies wirft Fragen zur Qualität und Sicherheit der Fahrzeuge auf, so Branchenbeobachter.

Mit der neuen Produktionslinie in Österreich und der erweiterten Forschungskapazität in München verfolgt Xpeng eine klare Strategie: die Abhängigkeit vom chinesischen Markt zu reduzieren und die Präsenz in Europa nachhaltig auszubauen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion