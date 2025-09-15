p36 bringt UDI Connect auf den Markt Automatisierte UDI-Compliance für MedTech-Teams, denen manuelle Submissions nicht mehr ausreichen

Die p36 GmbH, ein führender Anbieter von digitalen Compliance-Lösungen für den Life-Science-Sektor, gibt heute die offizielle Einführung von UDI Connect bekannt, einer SaaS-Lösung der nächsten Generation, die speziell für Medizinproduktehersteller …



