p36 bringt UDI Connect auf den Markt
Automatisierte UDI-Compliance für MedTech-Teams, denen manuelle Submissions nicht mehr ausreichen
Bad Hersfeld, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die p36 GmbH, ein führender
Anbieter von digitalen Compliance-Lösungen für den Life-Science-Sektor, gibt
heute die offizielle Einführung von UDI Connect bekannt, einer SaaS-Lösung der
nächsten Generation, die speziell für Medizinproduktehersteller entwickelt
wurde, die bereits eine robuste interne UDI-Governance etabliert haben und nun
bereit sind, ihre Compliance in globalen Märkten zu automatisieren, zu
integrieren und zu skalieren.
Die letzte Hürde der UDI-Compliance überwinden
Die letzte Hürde der UDI-Compliance überwinden
UDI Connect schließt eine seit langem bestehende Lücke in den UDI-Prozessen:
Während viele MedTech-Unternehmen stark in robuste Datenvalidierung und interne
Workflows investiert haben, bleibt der letzte Schritt, die Übermittlung der
Daten an behördliche Datenbanken wie EUDAMED, GUDID und andere, oft manuell,
fehleranfällig und arbeitsintensiv.
"In der gesamten Branche waren starke interne Systeme weit verbreitet, aber
manuelle Einreichungen bei den Aufsichtsbehörden führten weiterhin zu Engpässen
und Compliance-Risiken", sagt Patrick Pfau, Mitbegründer und Geschäftsführer von
p36. "UDI Connect schließt diese Lücke. Es bietet echte Automatisierung,
Echtzeit-Validierung und nahtlose Integration in die IT-Landschaft,
einschließlich SAP, PLM und anderer Systeme, die unsere Kunden bereits aufgebaut
haben."
Wichtigste Funktionen:
- API-First-Integration: Direkte Anbindung an bestehende Systeme (SAP,
benutzerdefinierte Datenbanken usw.) - kein Rip-and-Replace erforderlich.
- Automatisierte Validierung und Übermittlung: Sofortige Überprüfung und
Übermittlung von UDI-Daten an mehrere globale Behörden, wodurch der manuelle
Aufwand und das Risiko menschlicher Fehler reduziert werden.
- Echtzeit-Einblicke und vollständige Überprüfbarkeit: Umfassende Dashboards und
Prüfpfade sorgen für vollständige Transparenz und unterstützen sowohl
Compliance-Teams als auch Auditoren.
- Skalierbarkeit für neue Märkte: Ermöglicht es Unternehmen, ihr
Produktportfolio global zu erweitern und neue Märkte - wie die EU und die USA
- zu erschließen, ohne Änderungen an bestehenden internen Arbeitsabläufen
vornehmen zu müssen.
State of the Art: Compliance für MedTech
Angesichts der bevorstehenden regulatorischen Fristen wie EUDAMED 2026
ermöglicht UDI Connect Unternehmen den Übergang von halbautomatisierten zu
vollständig automatisierten, durchgängigen Compliance-Prozessen. Ob bei der
Expansion in neue Märkte oder der Vorbereitung auf behördliche Audits - UDI
Connect schließt die Lücke zwischen interner Governance und globalen
regulatorischen Anforderungen.
Ein Regulatory Affairs Manager eines führenden MedTech-Unternehmens, der am
Pilotprogramm teilgenommen hat, erklärte: "Unser alter Prozess war zu manuell
und komplex, insbesondere angesichts der bevorstehenden EUDAMED-Deadline. Mit
UDI Connect haben wir die Compliance optimiert und freuen uns darauf, in Zukunft
leichter neue Märkte erschließen zu können."
Über die p36 GmbH
Seit 2019 unterstützt die p36 GmbH weltweit führende Life-Science-Unternehmen
mit maßgeschneiderter Cloud-Software. Als unabhängiges, inhabergeführtes
Technologieunternehmen sind wir auf die Beratung und Entwicklung von
SaaS-Lösungen wie UDI Connect spezialisiert, die regulatorische Prozesse
vereinfachen, die digitale Transformation vorantreiben und Unternehmen dabei
helfen, in einer sich ständig weiterentwickelnden Branche die Compliance zu
gewährleisten. Erfahren Sie mehr über unser Engagement für Innovation unter:
http://www.udihub.io/
Weitere Informationen: p36 GmbH Michael Teufel
Senior Marketing Manager
mailto:michael.teufel@p36.io
tel:+4915158879167
