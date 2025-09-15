Automatisierte UDI-Compliance für MedTech-Teams, denen manuelle Submissions nicht mehr ausreichen

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Bad Hersfeld, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die p36 GmbH, ein führender
    Anbieter von digitalen Compliance-Lösungen für den Life-Science-Sektor, gibt
    heute die offizielle Einführung von UDI Connect bekannt, einer SaaS-Lösung der
    nächsten Generation, die speziell für Medizinproduktehersteller entwickelt
    wurde, die bereits eine robuste interne UDI-Governance etabliert haben und nun
    bereit sind, ihre Compliance in globalen Märkten zu automatisieren, zu
    integrieren und zu skalieren.

    Die letzte Hürde der UDI-Compliance überwinden

    UDI Connect schließt eine seit langem bestehende Lücke in den UDI-Prozessen:
    Während viele MedTech-Unternehmen stark in robuste Datenvalidierung und interne
    Workflows investiert haben, bleibt der letzte Schritt, die Übermittlung der
    Daten an behördliche Datenbanken wie EUDAMED, GUDID und andere, oft manuell,
    fehleranfällig und arbeitsintensiv.

    "In der gesamten Branche waren starke interne Systeme weit verbreitet, aber
    manuelle Einreichungen bei den Aufsichtsbehörden führten weiterhin zu Engpässen
    und Compliance-Risiken", sagt Patrick Pfau, Mitbegründer und Geschäftsführer von
    p36. "UDI Connect schließt diese Lücke. Es bietet echte Automatisierung,
    Echtzeit-Validierung und nahtlose Integration in die IT-Landschaft,
    einschließlich SAP, PLM und anderer Systeme, die unsere Kunden bereits aufgebaut
    haben."

    Wichtigste Funktionen:

    - API-First-Integration: Direkte Anbindung an bestehende Systeme (SAP,
    benutzerdefinierte Datenbanken usw.) - kein Rip-and-Replace erforderlich.
    - Automatisierte Validierung und Übermittlung: Sofortige Überprüfung und
    Übermittlung von UDI-Daten an mehrere globale Behörden, wodurch der manuelle
    Aufwand und das Risiko menschlicher Fehler reduziert werden.
    - Echtzeit-Einblicke und vollständige Überprüfbarkeit: Umfassende Dashboards und
    Prüfpfade sorgen für vollständige Transparenz und unterstützen sowohl
    Compliance-Teams als auch Auditoren.
    - Skalierbarkeit für neue Märkte: Ermöglicht es Unternehmen, ihr
    Produktportfolio global zu erweitern und neue Märkte - wie die EU und die USA
    - zu erschließen, ohne Änderungen an bestehenden internen Arbeitsabläufen
    vornehmen zu müssen.

    State of the Art: Compliance für MedTech

    Angesichts der bevorstehenden regulatorischen Fristen wie EUDAMED 2026
    ermöglicht UDI Connect Unternehmen den Übergang von halbautomatisierten zu
    vollständig automatisierten, durchgängigen Compliance-Prozessen. Ob bei der
    Expansion in neue Märkte oder der Vorbereitung auf behördliche Audits - UDI
    Connect schließt die Lücke zwischen interner Governance und globalen
    regulatorischen Anforderungen.

    Ein Regulatory Affairs Manager eines führenden MedTech-Unternehmens, der am
    Pilotprogramm teilgenommen hat, erklärte: "Unser alter Prozess war zu manuell
    und komplex, insbesondere angesichts der bevorstehenden EUDAMED-Deadline. Mit
    UDI Connect haben wir die Compliance optimiert und freuen uns darauf, in Zukunft
    leichter neue Märkte erschließen zu können."

    Über die p36 GmbH

    Seit 2019 unterstützt die p36 GmbH weltweit führende Life-Science-Unternehmen
    mit maßgeschneiderter Cloud-Software. Als unabhängiges, inhabergeführtes
    Technologieunternehmen sind wir auf die Beratung und Entwicklung von
    SaaS-Lösungen wie UDI Connect spezialisiert, die regulatorische Prozesse
    vereinfachen, die digitale Transformation vorantreiben und Unternehmen dabei
    helfen, in einer sich ständig weiterentwickelnden Branche die Compliance zu
    gewährleisten. Erfahren Sie mehr über unser Engagement für Innovation unter:
    http://www.udihub.io/

    Weitere Informationen: p36 GmbH Michael Teufel

    Senior Marketing Manager

    mailto:michael.teufel@p36.io

    tel:+4915158879167

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2771825/P36_UDI_Connect.jpg?p=original

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2771824/5507463/P36_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/p36-bringt-udi-c
    onnect-auf-den-markt-automatisierte-udi-compliance-fur-medtech-teams-denen-manue
    lle-submissions-nicht-mehr-ausreichen-302555009.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180950/6117531
    OTS: P36




