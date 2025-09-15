Gyala Therapeutics stellt erste CAR-T-Therapie ihrer Klasse vor, die auf CD84 abzielt und eine starke präklinische Wirksamkeit bei schwer zu behandelnden Leukämien zeigt.

Leukemia veröffentlicht präklinische Entwicklungsergebnisse der CAR-T-Therapie GYA01 für akute myeloische Leukämie (AML) und T-Zell-akute lymphoblastische Leukämie (T-ALL)

Gyala sichert sich eine Finanzierung in Höhe von 3 Millionen Euro von Invivo Partners, Nara Capital und CDTI Innvierte, um in der zweiten Jahreshälfte 2025 eine Phase-I-Studie mit AML-Patienten zu starten

BARCELONA, Spanien, 15. September 2025 /PRNewswire/ -- Gyala Therapeutics, ein Biotechnologieunternehmen, das Immuntherapien der nächsten Generation für Blutkrebs entwickelt, gab die Veröffentlichung präklinischer Ergebnisse bekannt, die die Wirksamkeit seiner CAR-T-Therapie GYA01 bei Leukämie belegen. Die Studie ist die erste, die präklinische Daten zu CAR-T-Zellen präsentiert, die auf das CD84-Protein abzielen. Damit wird GYA01 als vielversprechende Therapie für AML und T-ALL validiert und CD84 als neues Zielmolekül mit großem Potenzial für verschiedene hämatologische Krebsarten positioniert.

AML macht etwa 30 % der Leukämieerkrankungen bei Erwachsenen aus, mit weltweit etwa 145.000 neuen Fällen pro Jahr. Während eine Chemotherapie bei vielen Patienten eine Remission bewirkt, kommt es bei fast der Hälfte zu einem Rückfall. T-ALL ist zwar selten, macht jedoch 15 % der ALL-Fälle bei Kindern und bis zu 25 % bei Erwachsenen aus. Kinder sprechen oft gut auf eine Chemotherapie an, aber die Überlebensrate bei Erwachsenen liegt weiterhin bei nur etwa 40 %. Für Patienten mit Rückfällen oder therapieresistenten Formen sind die Behandlungsmöglichkeiten äußerst begrenzt.

Die wichtigsten präklinischen Ergebnisse von GYA01:

Starke und spezifische Zytotoxizität gegen AML-, T-ALL- und aggressive B-Zellen-Lymphom-Zelllinien sowie gegen primäre Patientenproben.

gegen AML-, T-ALL- und aggressive B-Zellen-Lymphom-Zelllinien sowie gegen primäre Patientenproben. Signifikante Wirksamkeit in Tiermodellen , Ausrottung der Krankheit und Verlängerung der Überlebenszeit.

, Ausrottung der Krankheit und Verlängerung der Überlebenszeit. Robuste Expansion sowohl aus gesunden Spender- als auch aus Patienten-T-Zellen, mit einem günstigen Gedächtnisphänotyp und ohne Notwendigkeit einer Genbearbeitung zur Vermeidung von Brudermord.

Die Studie bestätigt, dass CD84 bei AML und T-ALL, einschließlich Hochrisikosubtypen wie TP53-mutierter oder MECOM-umlagerter AML, konsistent überexprimiert wird. CD84 wird auch bei chronischer lymphatischer Leukämie und aggressiven B-Zell-Lymphomen stark exprimiert, während die Expression in gesundem Gewebe begrenzt ist – was es zu einem überzeugenden Ziel jenseits der B-Zell-Malignome macht, für die CAR-Ts derzeit zugelassen sind.