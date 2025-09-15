    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    PAYBACK ist "Leading Innovator 2026" / FOCUS würdigt PAYBACK als eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands (FOTO)

    München (ots) - PAYBACK wurde vom Magazin FOCUS als "Leading Innovator 2026"
    ausgezeichnet. Die renommierte Empfehlungsliste würdigt Unternehmen, die mit
    zukunftsweisenden Ideen, nachhaltigen Konzepten und digitalem Denken überzeugen.
    PAYBACK konnte in allen fünf bewerteten Kategorien - Innovationskraft,
    Zukunftsfähigkeit, Unternehmenskultur, Digitalisierung und Nachhaltigkeit -
    herausragende Ergebnisse erzielen. "Diese Auszeichnung ist eine großartige
    Bestätigung für unser Programm, unsere Partner und das gesamte PAYBACK Team. Sie
    zeigt, dass wir mit unserem kundenzentrierten Ansatz und unserer konsequenten
    Digitalisierung den richtigen Weg gehen", sagt Bernhard Brugger, Geschäftsführer
    und CEO der PAYBACK GROUP.

    PAYBACK begeistert über 34 Millionen Kundinnen und Kunden in Deutschland mit
    einem der erfolgreichsten Multipartner-Bonusprogramme weltweit. Mit über 700
    Partnerunternehmen, der vielfach ausgezeichneten PAYBACK App und innovativen
    Services setzt das Unternehmen immer wieder neue Maßstäbe im Bereich Loyalty und
    Customer Engagement. Allein über 16 Millionen Nutzerinnen und Nutzer verwenden
    regelmäßig die PAYBACK App, in der es ständig neue Services und Funktionen gibt
    - ein zentraler Treiber für die Innovationskraft des Unternehmens. Zudem setzt
    PAYBACK auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Hyperpersonalisierung,
    um Kundinnen und Kunden zur richtigen Zeit über den richtigen Kanal mit dem
    passenden Angebot zu erreichen. Auch diese Technologien haben maßgeblich dazu
    beigetragen, dass PAYBACK als "Leading Innovator" ausgezeichnet wurde.

    Die Auszeichnung basiert auf einem objektiven Bewertungsverfahren, das unter
    anderem Online-Bewertungen, öffentlich zugängliche Daten und eine
    Unternehmensbefragung berücksichtigt. Nur Unternehmen, die in allen Bereichen
    mindestens sieben von 15 möglichen Punkten erreichen, schaffen es auf die Liste
    - PAYBACK gehört dazu. "Innovation ist für uns kein Selbstzweck, sondern ein
    Versprechen an unsere Kundinnen und Kunden und unsere Partner. Wir wollen das
    Einkaufen einfacher, smarter und lohnenswerter machen - heute und in Zukunft",
    so Brugger weiter.

    PAYBACK ist in diesem Jahr mit dem marktführenden Lebensmittelhändler EDEKA und
    mit Netto Marken-Discount ins Jubiläumsjahr gestartet. Das größte Bonusprogramm
    feiert seinen 25. Geburtstag unter dem Motto "Das beste PAYBACK aller Zeiten",
    denn im zweiten Halbjahr kamen auch noch die Sparkassen zum bereits sehr starken
    Verbund, zu dem u.a. Aral, Amazon, C&A, dm-drogerie markt und OTTO zählen.

    Weitere Informationen zur Auszeichnung gibt es unter unter FOCUS-Business
    (https://www.focus.de/business/) sowie unter Methodik Innovationschampions -
    Empfohlen von FOCUS
    (https://www.focus.de/business/innovationschampions/methodik)

    Über PAYBACK

    PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über
    34 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von
    mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm
    - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen
    erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder
    eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die
    praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen,
    Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 16 Millionen Nutzerinnen und
    Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als
    "kundenfreundlichste App" und "App mit dem größten Mehrwert". Die PAYBACK GROUP
    ist mehrfacher "Top Employer".

    Pressekontakt:

    Nina Purtscher-Grass
    Mobil: 0172 94 30 713
    mailto:nina.purtscher@PAYBACK.net
    PAYBACK.Group | PAYBACK.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102404/6117544
    OTS: PAYBACK GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    PAYBACK ist "Leading Innovator 2026" / FOCUS würdigt PAYBACK als eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands (FOTO) PAYBACK wurde vom Magazin FOCUS als "Leading Innovator 2026" ausgezeichnet. Die renommierte Empfehlungsliste würdigt Unternehmen, die mit zukunftsweisenden Ideen, nachhaltigen Konzepten und digitalem Denken überzeugen. PAYBACK konnte in allen fünf …