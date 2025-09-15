PAYBACK ist "Leading Innovator 2026" / FOCUS würdigt PAYBACK als eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands (FOTO)

München (ots) - PAYBACK wurde vom Magazin FOCUS als "Leading Innovator 2026"

ausgezeichnet. Die renommierte Empfehlungsliste würdigt Unternehmen, die mit

zukunftsweisenden Ideen, nachhaltigen Konzepten und digitalem Denken überzeugen.

PAYBACK konnte in allen fünf bewerteten Kategorien - Innovationskraft,

Zukunftsfähigkeit, Unternehmenskultur, Digitalisierung und Nachhaltigkeit -

herausragende Ergebnisse erzielen. "Diese Auszeichnung ist eine großartige

Bestätigung für unser Programm, unsere Partner und das gesamte PAYBACK Team. Sie

zeigt, dass wir mit unserem kundenzentrierten Ansatz und unserer konsequenten

Digitalisierung den richtigen Weg gehen", sagt Bernhard Brugger, Geschäftsführer

und CEO der PAYBACK GROUP.



PAYBACK begeistert über 34 Millionen Kundinnen und Kunden in Deutschland mit

einem der erfolgreichsten Multipartner-Bonusprogramme weltweit. Mit über 700

Partnerunternehmen, der vielfach ausgezeichneten PAYBACK App und innovativen

Services setzt das Unternehmen immer wieder neue Maßstäbe im Bereich Loyalty und

Customer Engagement. Allein über 16 Millionen Nutzerinnen und Nutzer verwenden

regelmäßig die PAYBACK App, in der es ständig neue Services und Funktionen gibt

- ein zentraler Treiber für die Innovationskraft des Unternehmens. Zudem setzt

PAYBACK auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Hyperpersonalisierung,

um Kundinnen und Kunden zur richtigen Zeit über den richtigen Kanal mit dem

passenden Angebot zu erreichen. Auch diese Technologien haben maßgeblich dazu

beigetragen, dass PAYBACK als "Leading Innovator" ausgezeichnet wurde.







