LPKF Laser & Electronics: Prognose 2025 überraschend gesenkt!
LPKF Laser & Electronics SE hat seine Umsatzprognose für 2025 gesenkt, da globale Lieferkettenanpassungen die Erwartungen dämpfen. Das Unternehmen setzt auf Kostensenkungen und Widerstandsfähigkeit.
- LPKF Laser & Electronics SE hat die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt.
- Der erwartete Konzernumsatz liegt nun zwischen 115 und 125 Mio. EUR, zuvor waren es 125 bis 140 Mio. EUR.
- Die bereinigte EBIT-Marge wird nun zwischen 0 % und 5 % erwartet, zuvor waren es 6 % bis 9 %.
- Die Anpassung der Prognose resultiert aus der Neustrukturierung von Lieferketten durch Kunden in verschiedenen Regionen.
- Während das Nordamerikageschäft stabil bleibt, zeigen europäische Kunden eine zurückhaltende Investitionsbereitschaft.
- LPKF setzt verstärkt auf Kostenreduktion und ein Programm zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit gegen Marktvolatilitäten.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei LPKF Laser & Electronics ist am 30.10.2025.
Der Kurs von LPKF Laser & Electronics lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,8800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,78 % im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.722,13PKT (+0,97 %).
-0,69 %
-8,64 %
-9,67 %
-11,23 %
-17,83 %
-13,43 %
-67,17 %
-14,70 %
-37,57 %
