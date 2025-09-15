    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    KEBA zeigt Ladepower für Schwerlastverkehr

    Linz (ots) - E-LKW testet Österreichs höchstgelegene DC-Ladestation

    Auf 2.504 Metern, wo Wind und Wetter das ganze Jahr über für extreme Bedingungen
    sorgen, wurde ein Stück Zukunft geschaffen. Dort, wo sonst nur Murmeltiere und
    Gipfelstürmer zu Hause sind, können nun auch Elektrofahrzeuge neue Energie
    tanken. Möglich gemacht hat das die GROHAG, die entlang der Großglockner
    Hochalpenstraße die höchstgelegene DC-Ladestation Österreichs errichtet hat -
    ausgestattet mit leistungsstarker Ladetechnologie von KEBA. Kürzlich wurde die
    Station vom neuesten E-LKW des oberösterreichischen Transportunternehmens
    hofmann & neffe getestet - mit einer beeindruckenden Ladekurve.

    Ladeinfrastruktur für extreme Bedingungen

    Die Großglockner Hochalpenstraße gilt als eine der bekanntesten Panoramastraßen
    Europas - und gleichzeitig als Herausforderung für Mensch, Maschine und Technik.
    Damit E-Mobilität auch hier verlässlich funktioniert, wurde die bestehende
    Ladeinfrastruktur vom Betreiber, der GROHAG, weiter ausgebaut: Heute stehen
    insgesamt 14 KEBA DC-Ladestationen und 44 KEBA AC-Ladestationen bereit. Jüngstes
    Highlight ist die Erweiterung am Hochtor - der höchstgelegenen Ladestation der
    Großglockner Hochalpenstraße. Sie ist mit innovativer Ladetechnologie von KEBA,
    einem der führenden Hersteller für AC- und DC-Ladelösungen, ausgestattet und
    beweist: Laden funktioniert sogar dort, wo Wetter und Höhe ihre eigenen Gesetze
    haben. Gerade in touristisch stark frequentierten Regionen ist eine
    leistungsstarke und barrierefreie Ladeinfrastruktur entscheidend. Immer mehr
    Besucher:innen reisen mit Elektrofahrzeugen an, um die Passstraße zu überqueren
    oder die Aussichtspunkte zu genießen. Die Möglichkeit, während eines kurzen
    Stopps zuverlässig nachzuladen, schenkt den Reisenden nicht nur Sicherheit,
    sondern auch ein Stück Freiheit, die Berge unbeschwert zu erleben.

    Ladetechnologie für Schwerlastverkehr unter extremen Bedingungen

    Bei einem Praxistest mit einem Gespann aus vollelektrischer Sattelzugmaschine
    und Auflieger von hofmann & neffe, einem international tätigen
    Transportunternehmen aus St. Florian in Österreich, wurde die Station auf Herz
    und Nieren geprüft. Entscheidend war vor allem die Konstanz: Über den gesamten
    Ladevorgang hinweg lieferte die Station stabil 160 kW - und damit exakt ihre
    volle Leistung. Gerade in alpinen Höhenlagen, wo Technik oft an ihre Grenzen
    stößt, ist diese konstante Performance ein starkes Signal. Sie zeigt, dass
    KEBA-Ladetechnologie auch unter extremen Bedingungen zuverlässig arbeitet - vom
    urbanen Einsatz bis hin zu herausfordernden Hochgebirgspässen - vom PKW bis zum
    LKW.

    Robust in der Bauweise, zuverlässig in der Technik und einfach in der Bedienung.
    Ein Symbol dafür, dass Elektromobilität in Österreich nicht nur ankommt, sondern
    überall funktioniert - sogar am Dach der Alpen. "Ich fahre seit über 33 Jahren
    bei hofmann & neffe LKW. Den Elektro-LKW am Hochtor zu testen, war schon etwas
    Besonderes. Vor allem die Ladekurve der KEBA-Schnellladestation hat mich
    beeindruckt: konstant und zuverlässig, genau das braucht man im Alltag. Man
    merkt, dass hier wirklich an Lösungen gearbeitet wird, die auch für den schweren
    Verkehr passen" , erklärt Charly Buchgeher, LKW-Fahrer und Werkstattleiter bei
    hofmann & neffe.

    Regional gefertigt, europaweit im Einsatz

    Nur eine gute Autostunde vom Hochtor entfernt, im Osttiroler Werk der KEBA -
    konkret in Oberlienz - wurde die eingesetzte DC-Ladestation vom Typ KeContact
    DCA10 produziert. Dass eine Station, die auf 2.504 Metern Höhe Elektrofahrzeuge
    versorgt, fast in Sichtweite der Alpen gefertigt wird, macht deutlich: "Made in
    Austria" ist mehr als ein Qualitätsversprechen - es ist gelebte Nähe, kurze Wege
    und Verantwortung für die Umwelt. Mit zwei Ladepunkten, Direktbezahlfunktion und
    einer Ladeleistung von 160 kW, die sich bei Bedarf auf 320 kW erweitern lässt,
    ist die KeContact DCA10 von KEBA für unterschiedlichste Einsatzszenarien
    gerüstet. Gefertigt in Österreich, im Einsatz in ganz Europa - ein Symbol dafür,
    wie regionale Wurzeln und internationale Ausrichtung zusammenwirken.

    Elektromobilität für alle Vordenker

    "Mit unserer Station am Großglockner demonstrieren wir, dass Elektromobilität
    für alle Anwendungsbereiche bereit ist - vom Pkw bis zum Schwerverkehr. Unsere
    Ladeinfrastruktur ist leistungsstark, effizient und zuverlässig, selbst unter
    extremen Bedingungen", erklärt Stefan Richter, CEO bei KEBA Energy Automation.

    Pressekontakt:

    KEBA Gruppe I Katarina Weissengruber
    Telefon: +43 732 7090-25440 I E-Mail: mailto:wgk@keba.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102553/6117560
    OTS: KEBA Group AG




