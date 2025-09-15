KEBA zeigt Ladepower für Schwerlastverkehr

Linz (ots) - E-LKW testet Österreichs höchstgelegene DC-Ladestation



Auf 2.504 Metern, wo Wind und Wetter das ganze Jahr über für extreme Bedingungen

sorgen, wurde ein Stück Zukunft geschaffen. Dort, wo sonst nur Murmeltiere und

Gipfelstürmer zu Hause sind, können nun auch Elektrofahrzeuge neue Energie

tanken. Möglich gemacht hat das die GROHAG, die entlang der Großglockner

Hochalpenstraße die höchstgelegene DC-Ladestation Österreichs errichtet hat -

ausgestattet mit leistungsstarker Ladetechnologie von KEBA. Kürzlich wurde die

Station vom neuesten E-LKW des oberösterreichischen Transportunternehmens

hofmann & neffe getestet - mit einer beeindruckenden Ladekurve.



Ladeinfrastruktur für extreme Bedingungen





Die Großglockner Hochalpenstraße gilt als eine der bekanntesten Panoramastraßen

Europas - und gleichzeitig als Herausforderung für Mensch, Maschine und Technik.

Damit E-Mobilität auch hier verlässlich funktioniert, wurde die bestehende

Ladeinfrastruktur vom Betreiber, der GROHAG, weiter ausgebaut: Heute stehen

insgesamt 14 KEBA DC-Ladestationen und 44 KEBA AC-Ladestationen bereit. Jüngstes

Highlight ist die Erweiterung am Hochtor - der höchstgelegenen Ladestation der

Großglockner Hochalpenstraße. Sie ist mit innovativer Ladetechnologie von KEBA,

einem der führenden Hersteller für AC- und DC-Ladelösungen, ausgestattet und

beweist: Laden funktioniert sogar dort, wo Wetter und Höhe ihre eigenen Gesetze

haben. Gerade in touristisch stark frequentierten Regionen ist eine

leistungsstarke und barrierefreie Ladeinfrastruktur entscheidend. Immer mehr

Besucher:innen reisen mit Elektrofahrzeugen an, um die Passstraße zu überqueren

oder die Aussichtspunkte zu genießen. Die Möglichkeit, während eines kurzen

Stopps zuverlässig nachzuladen, schenkt den Reisenden nicht nur Sicherheit,

sondern auch ein Stück Freiheit, die Berge unbeschwert zu erleben.



Ladetechnologie für Schwerlastverkehr unter extremen Bedingungen



Bei einem Praxistest mit einem Gespann aus vollelektrischer Sattelzugmaschine

und Auflieger von hofmann & neffe, einem international tätigen

Transportunternehmen aus St. Florian in Österreich, wurde die Station auf Herz

und Nieren geprüft. Entscheidend war vor allem die Konstanz: Über den gesamten

Ladevorgang hinweg lieferte die Station stabil 160 kW - und damit exakt ihre

volle Leistung. Gerade in alpinen Höhenlagen, wo Technik oft an ihre Grenzen

stößt, ist diese konstante Performance ein starkes Signal. Sie zeigt, dass

KEBA-Ladetechnologie auch unter extremen Bedingungen zuverlässig arbeitet - vom

urbanen Einsatz bis hin zu herausfordernden Hochgebirgspässen - vom PKW bis zum

LKW.



Robust in der Bauweise, zuverlässig in der Technik und einfach in der Bedienung.

Ein Symbol dafür, dass Elektromobilität in Österreich nicht nur ankommt, sondern

überall funktioniert - sogar am Dach der Alpen. "Ich fahre seit über 33 Jahren

bei hofmann & neffe LKW. Den Elektro-LKW am Hochtor zu testen, war schon etwas

Besonderes. Vor allem die Ladekurve der KEBA-Schnellladestation hat mich

beeindruckt: konstant und zuverlässig, genau das braucht man im Alltag. Man

merkt, dass hier wirklich an Lösungen gearbeitet wird, die auch für den schweren

Verkehr passen" , erklärt Charly Buchgeher, LKW-Fahrer und Werkstattleiter bei

hofmann & neffe.



Regional gefertigt, europaweit im Einsatz



Nur eine gute Autostunde vom Hochtor entfernt, im Osttiroler Werk der KEBA -

konkret in Oberlienz - wurde die eingesetzte DC-Ladestation vom Typ KeContact

DCA10 produziert. Dass eine Station, die auf 2.504 Metern Höhe Elektrofahrzeuge

versorgt, fast in Sichtweite der Alpen gefertigt wird, macht deutlich: "Made in

Austria" ist mehr als ein Qualitätsversprechen - es ist gelebte Nähe, kurze Wege

und Verantwortung für die Umwelt. Mit zwei Ladepunkten, Direktbezahlfunktion und

einer Ladeleistung von 160 kW, die sich bei Bedarf auf 320 kW erweitern lässt,

ist die KeContact DCA10 von KEBA für unterschiedlichste Einsatzszenarien

gerüstet. Gefertigt in Österreich, im Einsatz in ganz Europa - ein Symbol dafür,

wie regionale Wurzeln und internationale Ausrichtung zusammenwirken.



Elektromobilität für alle Vordenker



"Mit unserer Station am Großglockner demonstrieren wir, dass Elektromobilität

für alle Anwendungsbereiche bereit ist - vom Pkw bis zum Schwerverkehr. Unsere

Ladeinfrastruktur ist leistungsstark, effizient und zuverlässig, selbst unter

extremen Bedingungen", erklärt Stefan Richter, CEO bei KEBA Energy Automation.



