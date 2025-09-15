KEBA zeigt Ladepower für Schwerlastverkehr
Linz (ots) - E-LKW testet Österreichs höchstgelegene DC-Ladestation
Auf 2.504 Metern, wo Wind und Wetter das ganze Jahr über für extreme Bedingungen
sorgen, wurde ein Stück Zukunft geschaffen. Dort, wo sonst nur Murmeltiere und
Gipfelstürmer zu Hause sind, können nun auch Elektrofahrzeuge neue Energie
tanken. Möglich gemacht hat das die GROHAG, die entlang der Großglockner
Hochalpenstraße die höchstgelegene DC-Ladestation Österreichs errichtet hat -
ausgestattet mit leistungsstarker Ladetechnologie von KEBA. Kürzlich wurde die
Station vom neuesten E-LKW des oberösterreichischen Transportunternehmens
hofmann & neffe getestet - mit einer beeindruckenden Ladekurve.
Ladeinfrastruktur für extreme Bedingungen
Ladeinfrastruktur für extreme Bedingungen
Die Großglockner Hochalpenstraße gilt als eine der bekanntesten Panoramastraßen
Europas - und gleichzeitig als Herausforderung für Mensch, Maschine und Technik.
Damit E-Mobilität auch hier verlässlich funktioniert, wurde die bestehende
Ladeinfrastruktur vom Betreiber, der GROHAG, weiter ausgebaut: Heute stehen
insgesamt 14 KEBA DC-Ladestationen und 44 KEBA AC-Ladestationen bereit. Jüngstes
Highlight ist die Erweiterung am Hochtor - der höchstgelegenen Ladestation der
Großglockner Hochalpenstraße. Sie ist mit innovativer Ladetechnologie von KEBA,
einem der führenden Hersteller für AC- und DC-Ladelösungen, ausgestattet und
beweist: Laden funktioniert sogar dort, wo Wetter und Höhe ihre eigenen Gesetze
haben. Gerade in touristisch stark frequentierten Regionen ist eine
leistungsstarke und barrierefreie Ladeinfrastruktur entscheidend. Immer mehr
Besucher:innen reisen mit Elektrofahrzeugen an, um die Passstraße zu überqueren
oder die Aussichtspunkte zu genießen. Die Möglichkeit, während eines kurzen
Stopps zuverlässig nachzuladen, schenkt den Reisenden nicht nur Sicherheit,
sondern auch ein Stück Freiheit, die Berge unbeschwert zu erleben.
Ladetechnologie für Schwerlastverkehr unter extremen Bedingungen
Bei einem Praxistest mit einem Gespann aus vollelektrischer Sattelzugmaschine
und Auflieger von hofmann & neffe, einem international tätigen
Transportunternehmen aus St. Florian in Österreich, wurde die Station auf Herz
und Nieren geprüft. Entscheidend war vor allem die Konstanz: Über den gesamten
Ladevorgang hinweg lieferte die Station stabil 160 kW - und damit exakt ihre
volle Leistung. Gerade in alpinen Höhenlagen, wo Technik oft an ihre Grenzen
stößt, ist diese konstante Performance ein starkes Signal. Sie zeigt, dass
KEBA-Ladetechnologie auch unter extremen Bedingungen zuverlässig arbeitet - vom
urbanen Einsatz bis hin zu herausfordernden Hochgebirgspässen - vom PKW bis zum
LKW.
Robust in der Bauweise, zuverlässig in der Technik und einfach in der Bedienung.
Ein Symbol dafür, dass Elektromobilität in Österreich nicht nur ankommt, sondern
überall funktioniert - sogar am Dach der Alpen. "Ich fahre seit über 33 Jahren
bei hofmann & neffe LKW. Den Elektro-LKW am Hochtor zu testen, war schon etwas
Besonderes. Vor allem die Ladekurve der KEBA-Schnellladestation hat mich
beeindruckt: konstant und zuverlässig, genau das braucht man im Alltag. Man
merkt, dass hier wirklich an Lösungen gearbeitet wird, die auch für den schweren
Verkehr passen" , erklärt Charly Buchgeher, LKW-Fahrer und Werkstattleiter bei
hofmann & neffe.
Regional gefertigt, europaweit im Einsatz
Nur eine gute Autostunde vom Hochtor entfernt, im Osttiroler Werk der KEBA -
konkret in Oberlienz - wurde die eingesetzte DC-Ladestation vom Typ KeContact
DCA10 produziert. Dass eine Station, die auf 2.504 Metern Höhe Elektrofahrzeuge
versorgt, fast in Sichtweite der Alpen gefertigt wird, macht deutlich: "Made in
Austria" ist mehr als ein Qualitätsversprechen - es ist gelebte Nähe, kurze Wege
und Verantwortung für die Umwelt. Mit zwei Ladepunkten, Direktbezahlfunktion und
einer Ladeleistung von 160 kW, die sich bei Bedarf auf 320 kW erweitern lässt,
ist die KeContact DCA10 von KEBA für unterschiedlichste Einsatzszenarien
gerüstet. Gefertigt in Österreich, im Einsatz in ganz Europa - ein Symbol dafür,
wie regionale Wurzeln und internationale Ausrichtung zusammenwirken.
Elektromobilität für alle Vordenker
"Mit unserer Station am Großglockner demonstrieren wir, dass Elektromobilität
für alle Anwendungsbereiche bereit ist - vom Pkw bis zum Schwerverkehr. Unsere
Ladeinfrastruktur ist leistungsstark, effizient und zuverlässig, selbst unter
extremen Bedingungen", erklärt Stefan Richter, CEO bei KEBA Energy Automation.
Pressekontakt:
KEBA Gruppe I Katarina Weissengruber
Telefon: +43 732 7090-25440 I E-Mail: mailto:wgk@keba.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102553/6117560
OTS: KEBA Group AG
