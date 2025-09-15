    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJ.Sainsbury AktievorwärtsNachrichten zu J.Sainsbury

    J. Sainsbury erhebt Vorwürfe

    425 Aufrufe 425 0 Kommentare 0 Kommentare

    Darum droht dieser sicher geglaubte Deal des Alibaba-Rivalen zu scheitern

    Die britische Unternehmensgruppe Sainsbury's gab bekannt, dass die Gespräche mit JD.com über einen Verkauf des Einzelhändlers Argos abgebrochen wurden. Der Vorwurf: Vorherige Vereinbarungen wurden signifikant verändert.

    Für Sie zusammengefasst
    J. Sainsbury erhebt Vorwürfe - Darum droht dieser sicher geglaubte Deal des Alibaba-Rivalen zu scheitern

    Großbritanniens zweitgrößter Lebensmittelhändler J. Sainsbury erklärte, die von JD.com veränderten Vereinbarungen zur Argos-Übernahme seien nicht im besten Interesse seiner Aktionäre und weiterer Stakeholder. Diese Nachricht ist überraschend, hat die britische Unternehmensgruppe zuvor noch mitgeteilt, der E-Commerce-Gigant könne das Wachstum vom zu J. Sainsbury gehörenden Einzelhändler für Elektronik und Haushaltswaren vorantreiben. Charles Allen, Analyst beim Bloomberg Intelligence meinte dazu, die schnelle Ablehnung eines "niedrigen Angebots" zeige, dass J. Sainsbury nur zu einem Preis verkaufen werde, "der einen hohen Anteil des erwarteten zyklischen Gewinnanstiegs abdeckt".

    Die britische Supermarktgruppe hatte Argos ursprünglich im Jahr 2016 für Rund 1,5 Milliarden US-Dollar unter dem damaligen CEO Mike Coupe gekauft. Coupe sagte, der Deal werde es den Käufern ermöglichen, von 2.000 Click-and-Collect-Standorten zu profitieren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alibaba Group ADR!
    Short
    167,13€
    Basispreis
    0,88
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    148,25€
    Basispreis
    0,97
    Ask
    × 14,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    JD.com

    +0,52 %
    +9,01 %
    +7,59 %
    +1,93 %
    +22,83 %
    -49,57 %
    -55,58 %
    +31,02 %
    +86,55 %
    ISIN:US47215P1066WKN:A112ST

    Die Aktien von J. Sainsbury stiegen am Montag um 4,5 Prozent. Seit Jahresbeginn ist der Kurs um mehr als 16 Prozent gestiegen. J. Sainsbury hat seit Abschluss der Transaktion 420 eigenständige Argos-Filialen geschlossen und Argos-Filialen in einige seiner größeren Supermärkte integriert. CEO Simon Roberts hat Lebensmittel in den Mittelpunkt seiner Strategie für J. Sainsbury gestellt und versucht, Marktanteile gegenüber Konkurrenten wie Tesco, Asda und Aldi zu schützen. 

    J.Sainsbury

    +5,03 %
    +3,87 %
    +8,05 %
    +11,24 %
    +9,37 %
    +60,00 %
    +88,00 %
    +19,18 %
    -2,59 %
    ISIN:GB00B019KW72WKN:A0B6G0

    Analysten von Jefferies meinten, dass sich J. Sainsbury bei einer möglichen Veräußerung von Argos stärker auf Lebensmittel konzentrieren und die Gewinnschwankungen verringern würde. "Seit der Übernahme von Argos unter dem vorherigen Management hat sich ein etwas unwillkommener Grad an Zyklizität in einem Unternehmen entwickelt, dessen Lebensmittelgeschäft unter dem aktuellen Management deutlich verbessert wurde", schrieben die Analysten. 

    Für JD.com, das angesichts der Schwäche der chinesischen Wirtschaft nach Expansionsmöglichkeiten sucht, ist die Nachricht ein schwerer Schlag.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    J. Sainsbury erhebt Vorwürfe Darum droht dieser sicher geglaubte Deal des Alibaba-Rivalen zu scheitern Die britische Unternehmensgruppe Sainsbury's gab bekannt, dass die Gespräche mit JD.com über einen Verkauf des Einzelhändlers Argos abgebrochen wurden. Der Vorwurf: Vorherige Vereinbarungen wurden signifikant verändert.