    Gegen Kartellrecht verstoßen

    China klagt Nvidia an – Aktie des Chip-Riesen fällt

    Chinas Marktaufsichtsbehörde erklärte am Montag, dass Nvidia nach vorläufigen Ermittlungen gegen das chinesische Kartellrecht verstoßen habe.

    Foto: Midjourney

    Zugleich kündigte Peking an, die Untersuchungen gegen den US-Chipriesen fortzuführen. Die Nvidia-Aktie gab im Handel um mehr als 2 Prozent nach.

    Ende vergangenen Jahres hatte die chinesische Behörde für Marktregulierung (State Administration for Market Regulation, SAMR) eine Untersuchung eingeleitet. Sie bezog sich auf Nvidias Übernahme des israelischen Technologieunternehmens Mellanox sowie auf bestimmte Vereinbarungen im Zuge dieser Transaktion. Nvidia hatte Mellanox, einen Anbieter von Netzwerklösungen für Rechenzentren und Server, im Jahr 2020 übernommen – damals mit der Zustimmung Chinas, allerdings unter Auflagen.

    Warum kann China Nvidia Kartellverstöße vorwerfen, wenn es dabei um die Fusion mit einem israelischen Unternehmen geht? Weil Mellanox auch Produkte auf dem chinesischen Markt vertreibt. Die Übernahme beeinflusst aber laut den Behörden den chinesischen Markt.

    Denn in ihrer vorläufigen Prüfung erklärte die SAMR, Nvidia habe im Zusammenhang mit dieser Übernahme und den daran geknüpften Bedingungen gegen das chinesische Kartellrecht verstoßen. Aber konkrete Details, wie Nvidia gegen die Gesetze verstoßen haben soll, nannte die Behörde nicht.

    Die Mitteilung der SAMR könnte die Handelsgespräche zwischen chinesischen und US-amerikanischen Vertretern erschweren, die am Sonntag in Madrid aufgenommen wurden.

    Die Spannungen zwischen Peking und Washington scheinen sich im Technologiebereich weiter zu verschärfen. Am Samstag hatte China zwei separate Untersuchungen eingeleitet: Eine Anti-Dumping-Prüfung bestimmter aus den USA importierter Chips sowie eine Überprüfung möglicher Diskriminierung durch US-Beschränkungen gegenüber Chinas Chipindustrie.

    Nvidia-CEO Jensen Huang hatte öffentlich gefordert, dass US-Firmen wieder ungehindert nach China liefern dürfe sollten. Er betonte, dass der chinesische Markt für Künstliche Intelligenz in den kommenden zwei bis drei Jahren voraussichtlich auf rund 50 Milliarden US-Dollar anwachsen werde. Sollten amerikanische Unternehmen dort fehlen, würden heimische Anbieter wie Huawei die Lücke füllen.

    Im vergangenen Monat erzielte Nvidia eine Einigung mit Washington, die den Wiederverkauf von Chips nach China erlaubt – im Gegenzug muss das Unternehmen jedoch 15 Prozent dieser Umsätze an die US-Regierung abführen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 148,1EUR auf Tradegate (15. September 2025, 12:53 Uhr) gehandelt.

    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
