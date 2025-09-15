    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck

    Zeit für ein Comeback

    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    Der schlafende Riese: Upgrade für die Dividendenperle Hannover Rück

    Nach Jahren der Underperformance könnte die Aktie der Hannover Rück in einem schwächer werdenden Marktumfeld seine Stärken ausspielen – und mit robusterer Ertragslage wieder zu einer Neubewertung ansetzen, sagt die UBS.

    Für Sie zusammengefasst
    • Hannover Rück könnte im Marktabschwung profitieren.
    • UBS stuft Aktie von Halten auf Kaufen hoch.
    • Dividende könnte auf bis zu 70% steigen.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Zeit für ein Comeback - Der schlafende Riese: Upgrade für die Dividendenperle Hannover Rück
    Foto: Raphael Knipping/dpa

    Die Aktie von Hannover Re hat in den vergangenen Monaten deutlich schwächer abgeschnitten als die Konkurrenz – jetzt wittern die Analysten der UBS eine große Chance. Sie stufen den Rückversicherer von Halten auf kaufen hoch und sehen die Hannoveraner in einer starken Ausgangsposition für den beginnenden Abschwung am Rückversicherungsmarkt.

    Während andere große Player wie Munich Re oder Scor bei nachlassenden Preisen früher Gewinneinbußen zeigen könnten, gilt Hannover Re laut UBS-Analyst Will Hartcastle als "Soft-Cycle-Spezialist".

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hannover Rück!
    Short
    266,01€
    Basispreis
    1,64
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    233,12€
    Basispreis
    1,81
    Ask
    × 14,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Hannover Rueck

    +0,24 %
    +1,79 %
    -2,79 %
    -6,28 %
    -1,30 %
    +56,97 %
    +76,11 %
    +173,65 %
    +2.201,06 %
    ISIN:DE0008402215WKN:840221

    Zwei Faktoren sprechen aus seiner Sicht dafür: Erstens hat der Konzern in den Boomjahren Reserven aufgebaut, die nun als Puffer dienen können. Zweitens setzt Hannover Re stärker als die Konkurrenz auf Rückversicherungsschutz durch Retrocession – aktuell etwa 15 Prozent der Bruttobeiträge, verglichen mit 4 bis 7 Prozent bei größeren Wettbewerbern. Damit können Gewinne in schwächeren Marktphasen stabiler ausfallen.

    Besonders spannend für Anleger: Die Aktie handelt derzeit mit einem Abschlag von rund 6 Prozent auf den europäischen Versicherungssektor, obwohl Hannover Re historisch mit einem Aufschlag bewertet wurde. Gegenüber Munich Re beträgt die Prämie aktuell nur 5 Prozent, langfristig waren es im Schnitt 19 Prozent. Für Anleger ergibt sich laut Jefferies die seltene Gelegenheit, Qualitätsaktien zum Preis der Peers einzusammeln.

    Auch bei der Dividende könnte sich die Attraktivität steigern. Aktuell liegt die Ausschüttungsquote bei etwa 50 Prozent und die Rendite bei 4,5 Prozent. Da Hannover Re kaum Übernahmen plant und über hohe Kapitalpuffer verfügt, sehen die Analysten Spielraum für eine Anhebung auf bis zu 70 Prozent.

    Das neue UBS-Kursziel von 280 Euro liegt rund 12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Bei einem KGV von 12 liefert die Aktie aktuell eine Ausschüttungsrendite von rund 3,6 Prozent.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 263,55, was eine Steigerung von +5,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Zeit für ein Comeback Der schlafende Riese: Upgrade für die Dividendenperle Hannover Rück Nach Jahren der Underperformance könnte die Aktie der Hannover Rück in einem schwächer werdenden Marktumfeld seine Stärken ausspielen – und mit robusterer Ertragslage wieder zu einer Neubewertung ansetzen, sagt die UBS.