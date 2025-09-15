Der schlafende Riese: Upgrade für die Dividendenperle Hannover Rück

Während andere große Player wie Munich Re oder Scor bei nachlassenden Preisen früher Gewinneinbußen zeigen könnten, gilt Hannover Re laut UBS-Analyst Will Hartcastle als "Soft-Cycle-Spezialist".

Die Aktie von Hannover Re hat in den vergangenen Monaten deutlich schwächer abgeschnitten als die Konkurrenz – jetzt wittern die Analysten der UBS eine große Chance. Sie stufen den Rückversicherer von Halten auf kaufen hoch und sehen die Hannoveraner in einer starken Ausgangsposition für den beginnenden Abschwung am Rückversicherungsmarkt.

Zwei Faktoren sprechen aus seiner Sicht dafür: Erstens hat der Konzern in den Boomjahren Reserven aufgebaut, die nun als Puffer dienen können. Zweitens setzt Hannover Re stärker als die Konkurrenz auf Rückversicherungsschutz durch Retrocession – aktuell etwa 15 Prozent der Bruttobeiträge, verglichen mit 4 bis 7 Prozent bei größeren Wettbewerbern. Damit können Gewinne in schwächeren Marktphasen stabiler ausfallen.

Besonders spannend für Anleger: Die Aktie handelt derzeit mit einem Abschlag von rund 6 Prozent auf den europäischen Versicherungssektor, obwohl Hannover Re historisch mit einem Aufschlag bewertet wurde. Gegenüber Munich Re beträgt die Prämie aktuell nur 5 Prozent, langfristig waren es im Schnitt 19 Prozent. Für Anleger ergibt sich laut Jefferies die seltene Gelegenheit, Qualitätsaktien zum Preis der Peers einzusammeln.

Auch bei der Dividende könnte sich die Attraktivität steigern. Aktuell liegt die Ausschüttungsquote bei etwa 50 Prozent und die Rendite bei 4,5 Prozent. Da Hannover Re kaum Übernahmen plant und über hohe Kapitalpuffer verfügt, sehen die Analysten Spielraum für eine Anhebung auf bis zu 70 Prozent.

Das neue UBS-Kursziel von 280 Euro liegt rund 12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Bei einem KGV von 12 liefert die Aktie aktuell eine Ausschüttungsrendite von rund 3,6 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 263,55 € , was eine Steigerung von +5,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer