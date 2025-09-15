    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    NVIDIA Aktie knickt um -2,88 % ein - 15.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die NVIDIA Aktie bisher Verluste von -2,88 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

    NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.09.2025

    Die NVIDIA Aktie notiert aktuell bei 147,14 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,88 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,36  entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NVIDIA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,44 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +4,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,31 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +13,07 % gewonnen.

    NVIDIA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,05 %
    1 Monat -5,31 %
    3 Monate +19,44 %
    1 Jahr +37,55 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die regulatorischen Herausforderungen, die Nvidia in China betreffen, sowie um die Auswirkungen auf die Kursentwicklung. Die Aktie verlor aufgrund von Antimonopolvorwürfen etwa 2 % im vorbörslichen Handel. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich der Bewertung und des Wettbewerbs, während andere optimistisch bleiben und Kursziele von 210 USD anstreben. Technische Analysen zeigen, dass die Aktie über wichtigen Unterstützungszonen liegt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,59 Bil. wert.

    NVIDIA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    -2,14 %
    +4,05 %
    -5,31 %
    +19,44 %
    +37,55 %
    +1.012,15 %
    +1.244,97 %
    +29.428,24 %
    +1.058.900,00 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
