Beratungen zu Bauinvestitionen und Sondervermögen
Investitionsoffensive muss Realität werden / Ohne Planungssicherheit keine heimische Rohstoffgewinnung, Beschäftigungssicherung und Konjunkturimpulse (FOTO)
Berlin (ots) - Deutschland steckt im größten Sanierungsstau seiner Geschichte:
marode Brücken, veraltete Schienennetze, überlastete Straßen sowie baufällige
Schulen und Kitas. In den anstehenden Haushaltsberatungen kommt es nun darauf
an, den Worten Taten folgen zu lassen und eine echte Investitionsoffensive am
Bau zu beschließen. Drei Spitzenverbände der Bau- und Rohstoffwirtschaft warnen
jetzt: die Mittel des Sondervermögens dürfen nicht zur Haushaltskonsolidierung
genutzt werden. Gleichzeitig müssen die Probleme der gesamten
Wertschöpfungskette mehr Beachtung finden.
Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin machten heute die Präsidenten
Christian Strunk (MIRO - Bundesverband Mineralische Rohstoffe), Peter Hübner
(Hauptverband der Deutschen Bauindustrie) und der stellvertretende
Bundesvorsitzende der IG BAU - Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Carsten
Burckhardt, deutlich: Bauen braucht Rohstoffe, schnelle Verfahren, verlässliche
Rahmenbedingungen und gute tarifvertraglich abgesicherte Arbeitsplätze.
marode Brücken, veraltete Schienennetze, überlastete Straßen sowie baufällige
Schulen und Kitas. In den anstehenden Haushaltsberatungen kommt es nun darauf
an, den Worten Taten folgen zu lassen und eine echte Investitionsoffensive am
Bau zu beschließen. Drei Spitzenverbände der Bau- und Rohstoffwirtschaft warnen
jetzt: die Mittel des Sondervermögens dürfen nicht zur Haushaltskonsolidierung
genutzt werden. Gleichzeitig müssen die Probleme der gesamten
Wertschöpfungskette mehr Beachtung finden.
Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin machten heute die Präsidenten
Christian Strunk (MIRO - Bundesverband Mineralische Rohstoffe), Peter Hübner
(Hauptverband der Deutschen Bauindustrie) und der stellvertretende
Bundesvorsitzende der IG BAU - Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Carsten
Burckhardt, deutlich: Bauen braucht Rohstoffe, schnelle Verfahren, verlässliche
Rahmenbedingungen und gute tarifvertraglich abgesicherte Arbeitsplätze.
MIRO: "Scheine ohne Steine - das darf nicht passieren"
Christian Strunk, Präsident von MIRO, betonte die Dramatik der Lage:
"Deutschland braucht jedes Jahr über 500 Millionen Tonnen Gesteinskörnungen -
Kies, Sand, Splitte und Schotter. Das ist nach Trinkwasser der zweitgrößte
Stoffstrom des Landes. Wir können uns derzeit noch vollständig selbst versorgen.
Aber immer mehr Gewinnungsbetriebe müssen schließen, weil
Gewinnungsgenehmigungen fehlen. Schon heute drohen regionale Engpässe."
Strunk forderte: "Die Gewinnung der Gesteinsrohstoffe ist Daseinsvorsorge. Sie
muss - wie die Energieversorgung - ins überragende öffentliche Interesse
aufgenommen werden. Sonst bleibt der Widerspruch: Milliarden für Bauprojekte,
aber keine Steine zum Bauen. Was nützen Scheine ohne Steine?"
HDB: "Es gibt die Zusätzlichkeit nicht. Kein Lerneffekt aus dem Brückeneinsturz"
Peter Hübner, Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie,
kritisierte, dass das Sondervermögen zum Stopfen der Haushaltslöcher genutzt
wird. "Ich sag es deutlich: Es gibt die versprochene Zusätzlichkeit des
Sondervermögens nicht. Stattdessen sehen wir einen Verschiebe-Bahnhof von
Investitionsmitteln aus dem Kernhaushalt in andere Bereiche. Der normale Etat
schrumpft, die Lücke wird mit dem Sondervermögen aufgefüllt. Die Kassen der
Kommunen bleiben klamm, es wird weiterhin zu wenig gebaut, auch um
Daseinsvorsorge vor Ort zu gewährleisten. Die Verantwortlichen haben aus dem
Dresdner Brückeneinsturz offensichtlich nichts gelernt. Das war anders
besprochen, liebe Bundesregierung."
Christian Strunk, Präsident von MIRO, betonte die Dramatik der Lage:
"Deutschland braucht jedes Jahr über 500 Millionen Tonnen Gesteinskörnungen -
Kies, Sand, Splitte und Schotter. Das ist nach Trinkwasser der zweitgrößte
Stoffstrom des Landes. Wir können uns derzeit noch vollständig selbst versorgen.
Aber immer mehr Gewinnungsbetriebe müssen schließen, weil
Gewinnungsgenehmigungen fehlen. Schon heute drohen regionale Engpässe."
Strunk forderte: "Die Gewinnung der Gesteinsrohstoffe ist Daseinsvorsorge. Sie
muss - wie die Energieversorgung - ins überragende öffentliche Interesse
aufgenommen werden. Sonst bleibt der Widerspruch: Milliarden für Bauprojekte,
aber keine Steine zum Bauen. Was nützen Scheine ohne Steine?"
HDB: "Es gibt die Zusätzlichkeit nicht. Kein Lerneffekt aus dem Brückeneinsturz"
Peter Hübner, Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie,
kritisierte, dass das Sondervermögen zum Stopfen der Haushaltslöcher genutzt
wird. "Ich sag es deutlich: Es gibt die versprochene Zusätzlichkeit des
Sondervermögens nicht. Stattdessen sehen wir einen Verschiebe-Bahnhof von
Investitionsmitteln aus dem Kernhaushalt in andere Bereiche. Der normale Etat
schrumpft, die Lücke wird mit dem Sondervermögen aufgefüllt. Die Kassen der
Kommunen bleiben klamm, es wird weiterhin zu wenig gebaut, auch um
Daseinsvorsorge vor Ort zu gewährleisten. Die Verantwortlichen haben aus dem
Dresdner Brückeneinsturz offensichtlich nichts gelernt. Das war anders
besprochen, liebe Bundesregierung."
Autor folgen