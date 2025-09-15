Investitionsoffensive muss Realität werden / Ohne Planungssicherheit keine heimische Rohstoffgewinnung, Beschäftigungssicherung und Konjunkturimpulse (FOTO)

Berlin (ots) - Deutschland steckt im größten Sanierungsstau seiner Geschichte:

marode Brücken, veraltete Schienennetze, überlastete Straßen sowie baufällige

Schulen und Kitas. In den anstehenden Haushaltsberatungen kommt es nun darauf

an, den Worten Taten folgen zu lassen und eine echte Investitionsoffensive am

Bau zu beschließen. Drei Spitzenverbände der Bau- und Rohstoffwirtschaft warnen

jetzt: die Mittel des Sondervermögens dürfen nicht zur Haushaltskonsolidierung

genutzt werden. Gleichzeitig müssen die Probleme der gesamten

Wertschöpfungskette mehr Beachtung finden.



Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin machten heute die Präsidenten

Christian Strunk (MIRO - Bundesverband Mineralische Rohstoffe), Peter Hübner

(Hauptverband der Deutschen Bauindustrie) und der stellvertretende

Bundesvorsitzende der IG BAU - Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Carsten

Burckhardt, deutlich: Bauen braucht Rohstoffe, schnelle Verfahren, verlässliche

Rahmenbedingungen und gute tarifvertraglich abgesicherte Arbeitsplätze.









Christian Strunk, Präsident von MIRO, betonte die Dramatik der Lage:

"Deutschland braucht jedes Jahr über 500 Millionen Tonnen Gesteinskörnungen -

Kies, Sand, Splitte und Schotter. Das ist nach Trinkwasser der zweitgrößte

Stoffstrom des Landes. Wir können uns derzeit noch vollständig selbst versorgen.

Aber immer mehr Gewinnungsbetriebe müssen schließen, weil

Gewinnungsgenehmigungen fehlen. Schon heute drohen regionale Engpässe."



Strunk forderte: "Die Gewinnung der Gesteinsrohstoffe ist Daseinsvorsorge. Sie

muss - wie die Energieversorgung - ins überragende öffentliche Interesse

aufgenommen werden. Sonst bleibt der Widerspruch: Milliarden für Bauprojekte,

aber keine Steine zum Bauen. Was nützen Scheine ohne Steine?"



HDB: "Es gibt die Zusätzlichkeit nicht. Kein Lerneffekt aus dem Brückeneinsturz"



Peter Hübner, Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie,

kritisierte, dass das Sondervermögen zum Stopfen der Haushaltslöcher genutzt

wird. "Ich sag es deutlich: Es gibt die versprochene Zusätzlichkeit des

Sondervermögens nicht. Stattdessen sehen wir einen Verschiebe-Bahnhof von

Investitionsmitteln aus dem Kernhaushalt in andere Bereiche. Der normale Etat

schrumpft, die Lücke wird mit dem Sondervermögen aufgefüllt. Die Kassen der

Kommunen bleiben klamm, es wird weiterhin zu wenig gebaut, auch um

Daseinsvorsorge vor Ort zu gewährleisten. Die Verantwortlichen haben aus dem

Dresdner Brückeneinsturz offensichtlich nichts gelernt. Das war anders

besprochen, liebe Bundesregierung." Seite 1 von 2 Seite 2 ►





MIRO: "Scheine ohne Steine - das darf nicht passieren"Christian Strunk, Präsident von MIRO, betonte die Dramatik der Lage:"Deutschland braucht jedes Jahr über 500 Millionen Tonnen Gesteinskörnungen -Kies, Sand, Splitte und Schotter. Das ist nach Trinkwasser der zweitgrößteStoffstrom des Landes. Wir können uns derzeit noch vollständig selbst versorgen.Aber immer mehr Gewinnungsbetriebe müssen schließen, weilGewinnungsgenehmigungen fehlen. Schon heute drohen regionale Engpässe."Strunk forderte: "Die Gewinnung der Gesteinsrohstoffe ist Daseinsvorsorge. Siemuss - wie die Energieversorgung - ins überragende öffentliche Interesseaufgenommen werden. Sonst bleibt der Widerspruch: Milliarden für Bauprojekte,aber keine Steine zum Bauen. Was nützen Scheine ohne Steine?"HDB: "Es gibt die Zusätzlichkeit nicht. Kein Lerneffekt aus dem Brückeneinsturz"Peter Hübner, Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie,kritisierte, dass das Sondervermögen zum Stopfen der Haushaltslöcher genutztwird. "Ich sag es deutlich: Es gibt die versprochene Zusätzlichkeit desSondervermögens nicht. Stattdessen sehen wir einen Verschiebe-Bahnhof vonInvestitionsmitteln aus dem Kernhaushalt in andere Bereiche. Der normale Etatschrumpft, die Lücke wird mit dem Sondervermögen aufgefüllt. Die Kassen derKommunen bleiben klamm, es wird weiterhin zu wenig gebaut, auch umDaseinsvorsorge vor Ort zu gewährleisten. Die Verantwortlichen haben aus demDresdner Brückeneinsturz offensichtlich nichts gelernt. Das war andersbesprochen, liebe Bundesregierung."