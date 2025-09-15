Eutelsat Communications Aktie steigt zweistellig - 15.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Eutelsat Communications Aktie. Sie steigt um +11,49 % auf 3,3000€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Eutelsat Communications ist ein führender Anbieter von Satellitenkommunikationslösungen, der weltweit Konnektivität und Broadcast-Dienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet Satellitenkapazitäten für TV-Sender, Internet-Provider, Regierungsbehörden und Unternehmen an. Eutelsat ist einer der größten Satellitenbetreiber weltweit, mit einer starken Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen SES, Intelsat und Telesat. Eutelsat zeichnet sich durch ein breites Satellitennetzwerk und innovative Technologien zur Optimierung der Bandbreitennutzung aus.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Eutelsat Communications Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +30,33 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,61 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,27 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Eutelsat Communications +44,94 % gewonnen.

Eutelsat Communications Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,61 % 1 Monat +1,27 % 3 Monate +30,33 % 1 Jahr -23,11 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Eutelsat Communications Aktie, die sich möglicherweise in einer Konsolidierungsphase befindet. Nutzer spekulieren über positive Nachrichten, die den Kurs ankurbeln könnten, und erwarten eine mögliche Rallye. Die Abwesenheit von Short-Sellern wird als positiver Faktor hervorgehoben, während einige Teilnehmer über den besten Zeitpunkt für einen Einstieg diskutieren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 475 Mio. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,57 Mrd. wert.

Eutelsat Communications Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.